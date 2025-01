La adjudicación de la rehabilitación de Porfirio Pascual rebaja en 645.000 euros los costes

Un concurso que quedó desierto el pasado mes de agosto porque la oferta económica resultó poco atractiva para las empresas, con todo lo que eso supuso a efectos de revisar al alza el coste del proyecto y volver a sacarlo a licitación. Además, con el hándicap añadido de que el reloj seguía corriendo para unas obras de regeneración urbana que deben estar acabadas el 30 de junio de 2026 si no se quieren perder las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enmarcado en los fondos Next Generation de la UE, con los que se financia el plan. Así se pueden resumir los últimos episodios del plan de rehabilitación del barrio Porfirio Pascual de Elche. Una historia de la que ahora comienza un nuevo capítulo, tras la adjudicación de los trabajos a la UTE integrada por FCC Construcción y Obras y Servicios P. Selva, por 10,8 millones de euros, a lo que habrá que sumar el IVA. Una oferta que, tras la actualización que siguió al primer proceso de agosto, presenta ahora una baja del 5,63%, esto es, 645.000 euros menos respecto a los 11,4 millones de euros a los que se elevó el presupuesto base de licitación en octubre. Al final, por tanto, el coste sube en un millón de euros con relación a los pliegos que se sacaron en el mes de julio, cuando se establecieron 9,8 millones, y por los que no que acabó compitiendo ninguna firma.

Cuatro sociedades

De hecho, tras el proceso abierto en octubre se acabaron presentando cuatro sociedades: Avante Construcción Infraestructuras y Servicios SL; la UTE de ACSA, Aitana y Promed; la UTE Alcudia Servicios y Obras SL e Involucra SL; y la UTE formada por FCC Construcción SA y Obras y Servicios P. Selva, que ha sido a la que el consejo de administración extraordinario de Pimesa ha acabado adjudicando el contrato este miércoles al ser la que mejor oferta técnica y económica ha presentado, alcanzando 90,20 puntos sobre 100.

Ahora bien, tal y como señaló el gerente de la empresa municipal Pimesa , Antonio Martínez, no está claro que esos 645.000 euros se vayan a utilizar para cubrir la inversión adicional que se necesita tras algunos vaivenes a los que se ha visto expuesto el proyecto.

Así quedará el barrio Porfirio Pascual de Elche. / Áxel Álvarez

Los ajustes

En este sentido, en los últimos meses se ha ajustado la cifra de viviendas y los expedientes de vulnerabilidad, a lo que se sumó la revisión al alza del presupuesto. Unos cambios que llevaron a que la empresa municipal situara en 537.653 euros la aportación adicional estimada para cubrir todas las necesidades de financiación. Con estos puntos de partida, Pimesa ya apuntó en su plan de actuación para este año que la junta de gobierno local, con fecha de 11 de octubre de 2024, «aprobó el nuevo presupuesto resultante del citado proyecto, y solicitar a la Generalitat Valenciana que realice las gestiones necesarias con el Gobierno de España para que dichas administraciones públicas financien los fondos necesarios para cubrir el sobrecoste del proyecto, así como el compromiso de su aportación económica del 15% de los costes subvencionables de rehabilitación edificatoria y de la aportación adicional necesaria, en caso de no poder obtenerse ayudas públicas adicionales».

Así está el barrio Porfirio Pascual de Elche y así quedará / Áxel Álvarez

Sin cambios en la hoja de ruta

Una hoja de ruta que se mantendría invariable, ya que esos 645.000 euros se reservarían para posibles incidencias que puedan surgir a lo largo de la obra, mientras que la petición al Consell para que medie ante el Ejecutivo central y que se inyecte el dinero que pueda faltar se formularía más adelante, una vez que los trabajos estén más avanzados y se tenga una foto fija de cuál es la realidad y si es necesario ese dinero, tal y como señaló Antonio Martínez.

Sea como fuere, una vez que la adjudicación ha recibido luz verde por parte del consejo de Pimesa, y según explicó el edil de Estrategia Urbana, Francisco Soler, ahora hay que esperar diez días, que es el tiempo que establece la legislación para que las empresas puedan presentar un recurso especial, a partir de los cuales, y si no lo hay, se requerirá a la adjudicataria para que en el plazo de tres días firme el contrato y se planifiquen las obras. Eso permitiría que la ejecución pudiera arrancar a principios de febrero.

Escaleras y ascensores

Una planificación de los trabajos, en este sentido, en el que cobra un protagonismo especial la fórmula que se utilizará cuando en el barrio se proceda a derribar las actuales escaleras y a instalar los ascensores, ya que lo que parece que se plantea en estos momentos es que los residentes no puedan entrar ni salir de sus viviendas en dos o tres días, una cuestión esta que se quiere ver con la UTE para tratar de que la ejecución interfiera lo menos posible en el día a día de los vecinos y vecinas.

Así está el barrio Porfirio Pascual de Elche y así quedará / Áxel Álvarez

En junio de 2026

Por otra parte, el otro gran escollo de este proyecto es el que viene marcado por los plazos, ya que debe estar acabado el 30 de junio de 2026. No obstante, Soler subrayó que, en su oferta técnica, la UTE adjudicataria se compromete a disponer de los medios materiales y humanos necesarios para hacer frente a la programación de las actuaciones y garantizar la ejecución de las obras para que estén acabadas a tiempo. Para ello, se prevén 61 trabajadores de media, y se plantea un número máximo estimado de 73 empleados sobre el terreno de forma simultánea.

Mercado Central

En cuanto al otro gran proyecto en el que se encuentra trabajando en estos momentos Pimesa, el de la rehabilitación del Mercado Central, la sociedad está ya analizando las propuestas técnicas presentadas y, una vez cumplida esta fase, se evaluará la proposición económica, con la vista puesta en que incluso la próxima semana se puedan abrir ya los sobres. Hasta el extremo de que, si no hay sobresaltos, a principios de febrero podría convocarse otro consejo de administración extraordinario de Pimesa para que dé el plácet a la adjudicación de las obras de rehabilitación del Mercado Central y su entorno y, con ello, pasado el tiempo de rigor para los recursos, que arranquen por fin las obras en el centro de Elche.

