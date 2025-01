Renovación total del histórico Mesón El Granaíno de Elche: 'Nos hemos transformado, pero la esencia es la de siempre'

Desde 1964, El Granaíno ha sido mucho más que un mesón; es un símbolo de tradición y excelencia culinaria en Elche. Tras seis décadas de legado familiar, este histórico restaurante ha vivido una transformación que combina innovación con el respeto por sus raíces; una renovación que moderniza su espacio pero mantiene intacta la esencia que ha conquistado a miles de paladares.

Bajo la dirección de los hermanos Odón y Begoña Martínez, El Granaíno renueva su compromiso con la calidad y el servicio. Odón, jefe de cocina, lidera con pasión la propuesta gastronómica del restaurante basada en productos de proximidad y máxima calidad. Por su parte, Begoña, jefa de sala, garantiza que cada visita sea una experiencia cálida y acogedora.

Juntos, no solo han asumido el peso de ser la tercera generación al frente de este histórico mesón, sino que han sabido llevarlo al futuro sin perder lo que lo hace único: ser un hogar familiar para sus clientes.

Odón y Begoña Martínez son la tercera generación familiar al frente de El Granaíno. / Wewonderstudio

¿Qué significó para vosotros asumir el relevo de un restaurante con tanta historia?

Odón: Ser la tercera generación de un restaurante como este, y además hacerlo tan joven como yo, con 20 años, es un orgullo. Sabes que estás en una casa que ha tenido éxito, que tus abuelos, tus tíos y tu padre lo hicieron muy bien. Pero también es un peso grande, una responsabilidad inmensa, porque hay 60 años de historia detrás que al menos debes igualar e intentar mejorar.

Begoña: Mi abuelo, mis tíos y mi padre se esforzaron muchísimo para llegar donde estamos hoy. Dejaron su esencia, su huella en esta casa, y nuestro desafío era mantenerla y, al mismo tiempo, buscar el equilibrio hacia dónde queríamos ir nosotros, siempre respetando los valores y la esencia de El Granaíno.

¿Qué desafíos habéis enfrentado al equilibrar tradición e innovación?

Odón: Los desafíos han sido, sobre todo, psicológicos. Con 20 años ya estaba en escuelas de cocina, y en aquel momento había un boom de modernidad con propuestas como las de El Bulli. Al volver al restaurante, me encontraba con un espacio muy tradicional y tenía que contenerme. Todo lo que quería introducir debía hacerse muy despacito para no generar un cambio que no tocaba en ese momento.

Begoña: El principal desafío era mantener la esencia del restaurante y, al mismo tiempo, introducir cambios. Incluso cosas tan simples como las uniformidades o el uso de bandejas costaron al principio. Era un proceso lento, pero necesario para evolucionar sin perder nuestra identidad.

El objetivo era crear un espacio que recordara a El Granaíno, aunque la estética fuera completamente diferente. / .

¿Qué papel ha jugado la familia en la transformación del restaurante?

Odón: La familia ha jugado un papel fundamental. Este es un negocio familiar que comenzó nuestro abuelo como un bar sencillo y humilde, con tapas de su tierra. De generación en generación, nos han transmitido sus enseñanzas, indicándonos el camino a seguir para no desviarnos, a pesar de las modas o tendencias que podrían haber cambiado por completo la esencia del restaurante.

Begoña: La familia ha sido clave. Todos hemos sido partícipes del proyecto, tomando decisiones juntos. A veces había diferencias de opinión, pero siempre hemos trabajado para que el restaurante sea algo de todos. Era imprescindible que todos nos sintiéramos parte de este proyecto desde el primer momento.

¿Cuál es vuestro recuerdo más especial relacionado con El Granaíno?

Odón: El recuerdo que más atesoro son los viernes por la noche. Siempre cenábamos con nuestra madre en la esquina de la barra. Mi padre trabajaba y era nuestra manera de pasar un rato con él tras terminar la semana del colegio. Yo siempre pedía un "Ovni", un montadito especial con mucho ketchup, mayonesa picante y patatas fritas, y de postre, unos profiteroles con chocolate. Es un recuerdo que guardo con mucho cariño y que siempre estará conmigo.

Begoña: Para mí, el recuerdo más especial también son los viernes por la noche. No solo por ver a nuestro padre, sino por Fernando, que siempre me preparaba mis montaditos Doncella. Yo era muy tímida y solía esconderme detrás de mi madre, pero con Fernando eso no pasaba. Él sabía exactamente cómo me gustaban mis montaditos y los preparaba de una manera muy especial.

¿Qué os llevó a tomar la decisión de realizar esta reforma integral?

Odón: El restaurante seguía funcionando bien, pero nuestros predecesores siempre evolucionaron, nunca se detenían. Mi hermana y yo sabíamos que debíamos dar un paso similar. La llegada del COVID-19 paralizó un poco nuestros planes, pero cuando vimos la oportunidad, encontramos un proyecto que nos encantó y decidimos apostar por él completamente.

Begoña: Sentíamos que el restaurante necesitaba un cambio. Tras casi 50 años en este establecimiento, había cosas que se iban deteriorando. Repetir lo mismo era imposible, porque queríamos algo nuevo que mantuviera la esencia. Nuestro objetivo era crear un espacio que recordara a El Granaíno, aunque la estética fuera completamente diferente. Creo que lo hemos conseguido.

"Para nosotros era fundamental reforzar ese aspecto y dar más peso a nuestras raíces". / .

¿Hay nuevos conceptos o experiencias gastronómicas que esperáis aportar ahora?

Odón: Gastronómicamente, nuestra intención no es cambiar. Seguimos siendo el Mesón El Granaíno: una casa familiar que apuesta por productos de máxima calidad y una cocina de mercado honesta. Yo siempre pienso en una evolución constante y en atender a la actualidad en lugar de revoluciones que te pueden hacer perder la identidad.

Begoña: Queríamos potenciar la barra, ese lugar de diversión y disfrute que inició nuestro abuelo. Para nosotros era fundamental reforzar ese aspecto y dar más peso a nuestras raíces.

¿Qué esperáis que los clientes perciban cuando visiten este restaurante renovado?

Odón: Queremos que sigan percibiendo al equipo humano y el ambiente acogedor de siempre. Aunque con un estilo renovado, sigue siendo un lugar cálido y familiar, una casa en la que disfrutar de la cocina y del entorno.

Begoña: Espero que los clientes se emocionen y sientan que están en casa. La esencia de El Granaíno no está en una decoración, sino en el equipo, la historia y la carta. Todo eso sigue intacto, y espero que los clientes lo perciban.

"Mis abuelos siempre buscaban actualizarse y estar al día. Hemos seguido sus pasos y mantenido ese espíritu de innovación". / .

¿Cómo imagináis el futuro de El Granaíno en las próximas décadas?

Odón: No suelo imaginar un futuro a largo plazo. Esto ya es un sueño cumplido. Ahora queremos seguir trabajando con la misma dedicación y dejar que los éxitos vengan por sí solos.

Begoña: Mi única meta es seguir viviendo con la misma ilusión. Esa emoción que te impulsa a evolucionar cada día.

¿Qué creéis que dirían vuestros abuelos si pudieran ver el restaurante hoy?

Odón: Imagino que el estilo del restaurante les gustaría. Pero de lo que estoy seguro es de que se sentirían muy orgullosos. Aunque no pudieron verme trabajando aquí, estoy convencido de que confiaban en nosotros para continuar con su legado.

Begoña: Creo que estarían muy orgullosos. Mis abuelos siempre buscaban actualizarse y estar al día. Hemos seguido sus pasos y mantenido ese espíritu de innovación que tanto les caracterizaba.

Mesón El Granaíno

Tlf: 966 664 080

Web: http://www.mesongranaino.com/