Las terrazas crecen en Elche con más licencias a negocios y metros de ocupación

Seis meses después de volver a cobrar a bares, cafeterías y restaurantes por la ocupación que hacen de la vía pública, tasa que les fue suspendida en 2020 a raíz de la pandemia que generó el covid y como una medida extraordinaria para aliviar la economía de estos negocios que se habían visto obligados a cerrar, el fenómeno de mesas y sillas en la vía pública no se desinfla por el hecho ahora de tener que volver a pagar el canon por metro cuadrado, más bien todo lo contrario. No solo se mantienen las terrazas, sino que están aumentando y no solo en el centro del casco urbano, también en los barrios y pedanías. Entre otros motivos, porque los ciudadanos en estos cuatro años han descubierto las terrazas como un lugar más seguro para compartir su ocio porque se reduce al contacto social. Son muchos los que prefieren ahora el exterior que el interior de los negocios. Buena prueba de ello es que este tipo de establecimientos tiene la necesidad cada vez menos de utilizar las estufas como un atractivo para conseguir que los clientes se sienten a la intemperie especialmente en los meses más fríos del año.

A este cambio de hábitos de los clientes, que han visto con rapidez los negocios, se une que el Ayuntamiento ha implementado de forma paralela, de la mano de la edil Caridad Martínez, una serie de medidas a través de una nueva ordenanza, que ha impulsado por ejemplo la posibilidad de instalar pérgolas, pero, especialmente, la de establecer terrazas «a la carta», que ahora se pueden montar por periodos de meses, solo en fechas señaladas, puentes o en fines de semana pagando un canon ajustado a las necesidades y usos.

Una terraza en la calle Bisbe Tormo, en Elche / Áxel Álvarez

Departamento municipal

Son más de 600 negocios en estos momentos los que tiene censados el Ayuntamiento de Elche con autorizaciones de mesas y sillas. Y, aunque la edil aún no puede dar cifras de este crecimiento, desde el verano, cuando se comenzó de nuevo a cobrar estas tasas, están recibiendo en el departamento municipal peticiones para ajustar estas terrazas a la carta, bien sea solo a periodos festivos como pueda ser la Navidad o las Fiestas de Agosto o los fines de semana.

Las terrazas han proliferado en Elche / Áxel Álvarez

Las pérgolas permiten sacar los negocios al exterior de una forma más ordenada y al respecto la concejala añadió que están recibiendo peticiones, principalmente, en los barrios, pese a lo compleja que son estas solicitudes, que exigen de un informe técnico y que están prácticamente vetadas en el casco histórico de la ciudad para que este no pierda su singularidad. De forma paralela, han aumentado las solicitudes de establecimientos que solicitan ampliaciones del número de metros cuadrados para la instalación de mesas y sillas, que es por lo que se paga y no por el mobiliario que se instala.

Control

La concejala dijo que está eclosión de terrazas también ha obligado a más actuaciones de la Policía Local para el control de la legalidad y no solo para que el número de metros cuadrados se ajuste a la solicitud, sino también para que los peatones no se vean perjudicados porque se esté incumpliendo una normativa que obliga a dejar expeditos al menos tres metros de paso por las fachadas (excepción hecha en las calles de cinco metros de anchas) o que en plazas, bulevares o parques no se supere el 50 % de ocupación del espacio, algo que es especialmente difícil de cumplir en el casco histórico, como se está viendo en el paso elevado del Passeig de Eres de Santa Llúçia donde se ha tenido que negociar con los negocios.

La edil Caridad Martínez (PP) / INFORMACIÓN

La concejala admitió que el aumento de este tipo de ampliaciones en el exterior está suponiendo un problema añadido, como es que han aumentado las quejas ciudadanas por el ruido que generan no ya solo los negocios en sí, con el montaje y desmontaje, sino los clientes con el murmullo que generan, pese a la campaña municipal que pide una moderación de voz o que la instalación se realice durante los horarios habilitados.

Cuadro de sanciones

Al respecto, Caridad Martínez explicó que no se han producido, al menos durante la Navidad, incumplimiento de los horarios de apertura y cierre, lo que ha venido a paliar al menos parte del problema y aseguró que, muchas veces, son los propios vecinos, descontentos con estos negocios, los que ejercen de policías al denunciar cualquier incumplimiento que observan. La responsable municipal recordó que existe un cuadro de sanciones para estos negocios, a los que primero se les advierte de cualquier irregularidad detectada por si no tienen un conocimiento exacto de la normativa, que puede llevar aparejado el desmontaje de toda la terraza, además de una multa.

