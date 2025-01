PSOE y Compromís llevarán a un pleno extraordinario en Elche la defensa que hace el PP de las políticas anti LGTBIQ+ de sus socios de Vox

Aurora Rodil no tendrá que comparecer en el pleno del próximo lunes para dar explicaciones sobre unas declaraciones realizadas a una televisión local en las que aseguraba que las personas transexuales no son mujeres. La petición del PSOE, con el respaldo de Compromís, ha calentado aún más si cabe la que será la primera sesión municipal del año porque la opinión vertida por la edil de Familia, Infancia y Mayores, también había causado un profundo pesar en colectivos sociales y laborales. Precisamente el Partido Popular ha denegado la comparecencia de la concejala, socia de gobierno, precisamente porque estas declaraciones se refieren a un área que no es de su competencia; es decir, "materia ajena a la señora Rodil". La oposición le ha contestado que convocará un pleno extraordinario no solo ya sobre este asunto, sino sobre el respaldo explícito que hace el PP a sus socios de gobierno sobre sus políticos anti LGTBIQ+.

Ha sido el concejal José Claudio Guilabert, como portavoz del grupo municipal popular quien ha firmado la petición para la inadmisión a trámite de la solicitud de comparecencia solicitada por la oposición el pasado 20 de enero. Con ello estaba claro que no iba a prosperar. Lo único que faltaba era que el alcalde, Pablo Ruz, le diera su bendición para que Rodil no tenga que dar explicaciones, algo que interesa bastante menos al PP que a Vox, que nunca se ha escondido de sus opiniones sobre este asunto. Todo esto sucede en un ambiente muy enrarecido después de que el propio regidor el pasado mes de julio denunciara en público, tambien en un pleno, haber sufrido ataques homófobos.

Al término de la junta de portavoces, en la cual la oposición ha sido informada que este asunto no figurará en el orden del día, Compromís y el PSOE han hecho declaraciones. El portavoz socialista Héctor Díez ha sido claro y contundente ante la denegación del Partido Popular de la solicitud de comparecencia que pidió el PSOE a la concejala de Familia, Aurora Rodil, ante las declaraciones tránsfobas que realizó en un medio de comunicación televisivo local en las que señaló que las mujeres trans no son mujeres y que quitan derechos a las mujeres. “Estamos ante uno de los acontecimientos más graves de esta legislatura desde el punto de vista del debate político: impedir que en el pleno se debata la comparecencia o la interpelación solo responde a la actitud de un alcalde autoritario”.

Díez ha explicado que este caso no vale “escudarse en el procedimiento o la interpretación que pueda hacer el Partido Popular del ROM porque si el discurso de transfobia de Rodil no tiene nada que ver con su gestión, me puede contestar el PP qué tenía que ver, por ejemplo, cuando pidieron la comparecencia de la señora Puri Vives, concejala de Mayores en la anterior legislatura, sobre sus embargos personales… ¿qué diferencia hay? La diferencia está en la voluntad de comparecer, de diálogo y de tener una actitud democrática. La señora Puri Vives compareció y dio explicaciones”.

El portavoz socialista indica que lo que está haciendo el señor Ruz “es salir al rescate de la transfobia de la señora Rodil y por tanto, tenemos que entender que el PP, que el señor alcalde, ampara la transfobia en su gobierno municipal. ¿Ampara los discursos de odio en Elche bajo el amparo de la supuesta libertad de expresión? Eso no es libertad de expresión, no todo vale”.

Radicalismo ideológico

Díez ha manifestado que, con estas actitudes, en este gobierno municipal se están instalando los discursos de odio que no favorecen la convivencia. “Si el señor Ruz está dispuesto a impedir que comparezca en el pleno la señora Rodil, si no salen ni la comparecencia ni la interpelación adelante y se debaten, por el PSOE, los discursos de odio, de transfobia, de racismo y xenofobia de la señora Rodil no se van a escapar y pediremos la comparecencia de Rodil a través de un pleno extraordinario para que se vea obligada a dar la cara”. El portavoz socialista ha añadido que la señora Rodil es muy valiente con los más débiles “pero ahora se esconde bajo el ala del señor Ruz”.