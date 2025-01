Un chequeo que da vida en el Clot de Galvany de Elche

Los humedales en ocasiones pueden servir como el mejor indicador para conocer los efectos que el cambio climáticotiene sobre la fauna Si analizamos las especies que se establecían en el paraje hace dos décadas, seguramente poco tendrán que ver con el mapa actual. También han influido otros factores como el mantenimiento de las charcas artificiales o la presión urbanística. Precisamente para determinar todos los movimientos migratorios de las aves, investigadores del departamento de Ecología de la UMH llevan más de una década haciendo seguimiento en el Clot de Galvany de Elche, y este domingo realizaron una curiosa actividad de anillamiento para explicar a alumnos del grado de Ciencias Ambientales la importancia del monitoreo. La iniciativa se enmarca en el 20 aniversario del parque y próximamente Aigües d’Elx tiene previsto explicar a la ciudadanía lo que han dado de sí estos cuatro lustros de actividad.

Capturas

A primera hora de la mañana de este domingo, y antes de que saliese el sol, los expertos en biodiversidad pusieron unas redes a modo de trampas para capturar especies con el fin de comprobar su estado sanitario y documentar sus medidas, sexo, si son jóvenes o adultos. Después de realizar el proceso las liberaron. «El anillamiento es una herramienta eficaz y vital que nos permite tener información, por lo que es importante seguir formando gente», destacaba Lola Fernández Gómez, profesora del departamento de Ecología de la UMH.

Menos especies hibernantes

Juan Manuel Pérez, docente del mismo área, reseñó que la jornada no fue muy abundante a nivel de capturas lo que delata que este año ha bajado el volumen de especies hibernantes como currucas capilotadas o petirrojos, que suelen ser muy visibles en la zona. Apenas se localizaron en la jornada tres ejemplares que además ya tenían las anillas autorizadas por el Ministerio de Transición Ecológica, con lo que no eran ejemplares avistados por primera vez. Si bien, ayer se pudieron capturar dos avetorillos, la garza más pequeña de España que mide unos 25 centímetros, lo que evidenció que ha cambiado el ciclo de estas aves que eran típicamente estivales y desde hace algo más de un lustro están instaladas todo el año en lugar de migrar al norte de África porque los inviernos en la costa alicantina ya no son tan fríos.

Nuevos avistamientos

Por otro lado, los expertos indican que de unos años a ahora no se ha podido frenar el declive de alfacola rojizo y no se documenta ninguna pareja cuando hace unos años podían habitar hasta una veintena. «Tenemos ganadores y perdedores·», resaltan los investigadores para enfatizar que la reducción de unas aves se contrarresta con la aparición de nuevas especies como el búho real, que se siente atraído por las condiciones del entorno natural.

Refugio de la cerceta

Pérez resalta que la protección del espacio ha mejorado el volumen de fauna y la regulación de las charcas ha contribuido a que el Clot se convierta en refugio de aves acuáticas. Como ejemplo explican que en este humedal el porcentaje de supervivencia de las cercetas pardillas que se sueltan dentro de los proyectos de recuperación de la especie amenazada es del 90% mientras que en el Hondo es de entre un 30 y un 50%, porcentaje que achacan a la actividad cinegética que aún se resiste.