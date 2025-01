El inicio de las obras del restaurante del Parque acumula medio año de retrasos

Poco o nada, al menos aparentemente, ha cambiado la imagen del restaurante del Parque Municipal de Elche desde el pasado 3 de julio cuando el alcalde, Pablo Ruz, junto al equipo de gobierno y los responsables de la esperada rehabilitación del complejo anunciaban el inicio de unas obras que volverían a dar luz a este icónico inmueble que está cerrado desde 2018, en un lamentable estado de conservación y que en 2022 se adjudicó a una nueva empresa para explotarse mediante concesión por 25 años y un canon anual de 44.000 euros.

Ha pasado medio año desde aquella manifestación pública y lo cierto es que desde entonces hasta la fecha no se ha visto movimiento de obreros ni de maquinaria sobre el pulmón verde. Las obras directamente no se han iniciado aunque la promotora insiste en que sí que se están realizando trabajos internos, «hay mucha trastienda que no se ve».

Explicaciones

Sin dar demasiados detalles, la concesionaria (Cóctel Santalucia) quiere aclarar que los retrasos para el arranque no se deben a una cuestión administrativa porque falten permisos, ya que insisten en que cuentan con todas las licencias después de un largo camino burocrático para cumplir, entre otras cuestiones, con las exigencias de la Ley del Palmeral.

Estado actual del restaurante del Parque Municipal de Elche / Matías Segarra

Por otro lado trasladan que el estudio de arquitectura encargado del diseño (Castaño Arquitectos) también han tenido que trabajar sobre un proyecto de mantenimiento de la estructura del edificio porque sufría un alto grado de deterioro, «y eran cosas que primero no se vieron», apunta Roberto Serrano, representante de la promotora.

Detalles con el personal

Por otro lado justifican esta demora en que quieren darle «la forma perfecta» a las obras, es decir, que están definiendo por ahora todo el equipo humano que formará parte del proceso de rehabilitación ya que según la previsión que manejan se crearán cincuenta puestos de trabajo directos. «y como por ahí pasan muchos oficios preferimos tenerlo todo atado» antes que optar por empezar las obras y que la ejecución se alargue más del año estipulado, sostienen. Ahora ponen en el horizonte en que las actuaciones se inicien antes de Semana Santa.

Respuesta del Ayuntamiento

Desde el equipo de gobierno de PP y Vox confirman que toda la documentación está en regla y descartan que el Ayuntamiento vaya a penalizar a la mercantil por demorarse con los trabajos ya que al tratarse de una concesión «todo depende de la iniciativa privada, y ahí no tenemos nada que ver», exponen. Al hilo, sostienen a nivel municipal que el deseo es que arranquen cuanto antes las obras porque además cuanto más tiempo pase menos capacidad de recuperar la inversión tendrá la propia concesionaria, teniendo en cuenta que se calcula que el coste de reflotar el espacio costará más de un millón de euros.

Degradación

Lo que es innegable es el nivel de degradación de lo que en su día fue un espacio referente en la ciudad. A pesar de que se han recogido escombros todavía quedan restos por el complejo. El inmueble está a la vista de los paseantes que cada día atraviesan el Parque Municipal y a pesar de que se han instalado vallas de protección en el perímetro, y algunos cordones policiales impidiendo paso, hay algunos puntos de fácil acceso sin vallas lo que también convierte la zona en un lugar insalubre al que puede acceder cualquiera. A lo largo de los últimos años se ha convertido en refugio de personas sin hogar y en ocasiones se ven a personas cargando en carros material de valor como hierro para venderlo.

Suscríbete para seguir leyendo