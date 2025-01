Las Clarisas ya es en Elche Bien de Relevancia Local... pero no BIC

El pleno del Ayuntamiento de Elche acordó este lunes mejorar la protección de las Clarisas. Aunque parezca sorprendente, el edificio todavía no era ni Bien de Relevancia Local (BRL), algo que este lunes se aprobó por unanimidad por parte de todos los grupos. Pero a la vez se reprochó al Ejecutivo de PP-Vox que el antiguo convento todavía no sea Bien de Interés Cultural (BIC), tal y como reclamaba el ahora alcalde Pablo Ruz en enero de 2022 cuando era oposición. Y por supuesto tampoco faltó poner en duda que, tal y como prometió el presidente autonómico Carlos Mazón en campaña electoral, este convento acoja el Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana.

En concreto se acaba de aprobar la modificación puntual número 39 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativa a la ficha número 15 del Plan Especial de Edificios y Conjuntos del término municipal de Elche, es decir el convento de las Clarisas.

Agilizar los trámites

La idea al dar este paso es mejorar la protección de este edificio y contribuir también a agilizar los trámites para que se pueda acometer una reforma y que en última instancia se pueda hacer un mejor uso cultural de este edificio en comparación con el que se está haciendo ahora.

Desde Compromís la portavoz municipal Esther Díez se mostró a favor de la ampliación de esta ficha como Bien de Relevancia Local, pero afeó al Ejecutivo que no haya hecho todavía y en paralelo la tramitación de Bien de Interés Cultural, "que ustedes habían reclamado antes", indicaba la edil, para insistir: "Pensábamos que iban a tramitar la petición de BIC en paralelo a pedir al Consell una cuestión en la que estamos de acuerdo".

"No sabemos nada del proyecto"

Díez también recordó que en septiembre de 2024 el alcalde dijo que se licitaría en breve el proyecto para la rehabilitación de Clarisas, "del que no sabemos nada del proyecto ni de los fondos autonómicos porque no están recogidos en los presupuestos de 2024 y posiblemente tampoco estén en los de 2025 de la Conselleria de Cultura". La portavoz municipal insistió en que el edificio necesita una rehabilitación urgente, "un edificio que tiene en sus paredes la evolución histórica y del arte de nuestro municipio".

Uno de los accesos a las Clarisas / Áxel Álvarez

Desde el PSOE, el portavoz municipal Héctor Díez también constató que estaban de acuerdo en que se actualizara la ficha y que se plasmara la protección del edificio como Bien de Relevancia Local, pero al tiempo criticó la "incoherencia" del alcalde, por la diferencia entre lo que reclamaba y anunciaba antes y lo que ejecuta ahora.

"El Ruz candidato en enero de 2022 exigía que las Clarisas fuera BIC. Su auténtico problema es la falta constante de coherencia, su incoherencia. De Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana nada. Si no dice que va a ser museo es porque no lo tiene claro. De la reforma integral (de las Clarisas) ya veremos si se actúa solo en la capilla para este mandato. Ya se empieza a escuchar eso de que el señor Ruz adorna, pero no resuelve", manifestaba Héctor Díez.