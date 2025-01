Juan Antonio Moreno: «En Educación Física quieren aprender y no hacer 50 abdominales para sacar un 10»

¿Cuáles han sido sus aportaciones al plan estratégico desde la UMH?

Encaminadas a qué se puede hacer desde el punto de vista educativo y escolar con nuestros jóvenes para que desde las clases de educación física, ayuntamientos, clubes, entidades, fundaciones... se promuevan actividades en la etapa desde los 6 hasta los 16-17 años para que se vean atraídos por el ejercicio físico y lo instalen dentro de su estilo de vida.

¿Está fallando el sistema educativo para que los niños se sientan atraídos por el deporte?

En ese mundo utópico al que buscamos siempre llegar lo ideal es que todos los días se pueda estar realizando ejercicio físico, las recomendaciones son que exista aproximadamente entre 45 y 70 minutos de ejercicio físico a lo largo de la semana, y si puede ser diario, o establecidos en tres bloques dependiendo de la franja de edad y etapas, y que esto tuviera la posibilidad de darse en los centros escolares. En estos momentos tanto en Primaria como en Secundaria, los estudiantes tienen dos horas de clases de educación física semanales, en el mejor de los casos, y en algunas ocasiones hemos llegado a tener hasta tres e incluso en algunas comunidades autónomas hay planes específicos que han modificado el plan para que se aumente este horario. Lo principal del ejercicio físico es la cantidad de tiempo que le dedicas a esa actividad. Ya está demostrado que es beneficioso para la salud, para el desarrollo integral del ser humano, y la pregunta que nos hemos venido haciendo durante mucho tiempo es ¿por qué no se practica deporte?

¿Cómo respondería a esa pregunta?

Una de las variables que entre otros grupos a nivel internacional hemos comprobado es la forma en la que se presenta ese deporte. Este modelo tradicional en el que la letra entra con sangre ha venido a marcar históricamente un modelo en el que ha conseguido una adherencia a determinado deporte, pero no con unos números muy altos. Las evidencias en estos últimos 20 años nos vienen mostrando que una forma de enseñar es estar próximo al nivel emocional del alumno, poniéndome en su lugar y teniendo en cuenta sus intereses, lo que hace que los resultados junto con otra serie de estrategias permitan que muestres un estilo motivacional positivo que es el que arrastra continuamente a que esa persona quiera seguir asistiendo a ese programa.

El docente en su despacho del Centro de Investigación del Deporte de la UMH de Elche durante la entrevista / J. R. Esquinas

¿Hay entonces que reformular los métodos de enseñanza?

En un 70% de todas las variables que explican la práctica deportiva nuestros deportistas nos dicen que practican deporte principalmente por la atención que el entrenador o el profesor tiene hacia ellos y cómo los tratan. Quieren que los tengan en cuenta, que vean que están para aprender y no convertirse en personas que tienen que hacer 50 abdominales para tener un 10 en la asignatura, esto ha sido históricamente una barrera que ha alejado a muchos estudiantes de la pasión por el ejercicio físico. Entonces cuando no llegaban tú no eras bueno haciendo deporte, no se saca la buena nota, entonces se asociaba mal rendimiento a un estado emocional negativo que alejaba el ejercicio físico de mi conducta habitual donde yo me siento cómodo.

¿La población está más activa que antes de la pandemia de coronavirus?

En Elche tenemos el río que es una zona de expansión de la ciudad donde se produce un esparcimiento de ocio, y a la hora que vayas tienes gente practicando deporte, lo que ha sido motivado en parte por una situación extrema por la que el ser humano ha tenido que pasar y ha puesto en valor las cosas importantes de la vida. Estudios confirman que el ejercicio físico ha aumentado gracias a la pandemia por esa cantidad de tiempo que tenía la población. Muchos han venido arrastrados por una práctica física porque tenía al otro lado de la pantalla a alguien hablando cara a cara con ellos y de forma personalizada teniendo en cuenta sus preferencias y no y no en grupos de 8, 10 o 20 como habitualmente sucede cuando vas a una sala o una clase de educación física, entonces este ha sido un salto muy importante en esta forma de transmitirlo. También se ha producido un boom de los centros fitness porque la pandemia ha permitido mucha introspección. Digamos que se ha producido eso que llamamos metacognición al reflexionar sobre nuestros pensamientos mientras practicamos deporte.

Imperan los cambios físicos radicales en redes sociales. ¿Son un incentivo para la población o sólo alimentan el consumo de internet?

Ver el antes y el después e incluso pasados los años es un buen sistema extrínseco para atraer a la gente que, bien gestionado, mostrando la realidad de que eso se ha conseguido no solamente por el ejercicio físico, sino acompañado por una dieta está bien utilizado, pero muchas veces los influencers no lo estructuran bajo este entendimiento sino que venden de forma casi inmediata que el hecho de incorporar y pagar ese paquete va a permitir que a corto plazo tú consigas ese reto. La práctica deportiva va asociada a un tema actitudinal con variables y valores como la responsabilidad, el esfuerzo, la resistencia, la persistencia... y como no estén bien integrados en el modelo no vas a conseguir que el ejercicio físico se quede dentro de ti, por eso ahí los expertos tenemos que generar que los deportistas y que los niños se motiven.

¿Son más sedentarios los niños de ahora que los de hace veinte años?

Recuerdo que de pequeño tenía que levantarme para cambiar de canal en la tele y ahora con un mando y por voz lo hacemos. Cada vez nos movemos menos, utilizamos más los transportes para ir de un sitio a otro y los niños juegan mucho menos en la calle porque no tienen espacios que permitan esa situación. Uno de los objetivos del plan estratégico es generar escenarios dentro de las ciudades que permitan ese esparcimiento para que yo pueda hacer ejercicio físico sin tener que producir grandes desplazamientos y donde los padres y las familias estén en un estado de confianza.

¿De qué forma se aliviaría la carga asistencial en los hospitales con una buena actividad deportiva?

Las evidencias científicas nos dicen que al adoptar estilos de vida activos y actitudinales vas a morir un 30% menos por cáncer. Sin duda alguna el ejercicio físico es el mejor tratamiento no farmacéutico que puede hacer el ser humano y muchas veces a coste cero. Imagínate el ahorro económico que puede suponer para la sanidad pública y privada aplicar estrategias donde el ejercicio físico quede instaurado, pues vas a reducir problemas cardíacos, cardiovasculares, metabólicos que vienen dados por la mala alimentación, el exceso de grasa que tenemos dentro de nuestra forma de alimentarnos, etcétera, unido a los efectos que tiene para las personas con depresión y los problemas de ansiedad, pues el hecho de practicar ejercicio físico permite una mayor autorregulación.

