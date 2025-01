Rodil en Elche: "Yo no condeno a ninguna persona, sea trans u homosexual"

La solicitud del Grupo Municipal Socialista relativa a la comparecencia de la concejala de Familia y Mayores, Aurora Rodil, “con motivo de su constante actuación discriminatoria ante los derechos de las personas transexuales y el colectivo LGTBIQ+” y la interpelación del Grupo Municipal Compromís per Elx a la misma edil en materia LGTBIQ+ "por las declaraciones contra el colectivo trans", finalmente no tuvieron lugar en el pleno de este lunes, y tal y como trascendió el pasado viernes. No obstante, sí que se originaron pequeñas intervenciones al respecto, además de darse a entender que ese debate ocupará un pleno extraordinario.

No se reconvierta en pregunta

Para Esther Díez, la no intervención de Rodil este lunes respondía a un "acto claro de censura del PP", mientras que quería dejar claro que su interpelación no iba a reconvertirse en pregunta, tal y como indicó la presidenta del pleno, Irene Ruiz.

Por acuerdo de junta de portavoces, dijo Irene Ruiz, se inadmitía la solicitud del PSOE y se excluía del orden del día, algo que también ocurría con la interpelación de Compromís y se convertía en pregunta la interpelación de Compromís, esto último sobre lo que no estaba de acuerdo Esther Díez, quien recordó que el acta de la junta de portavoces aún no está aprobada.

Pleno extraordinario

Ante ello, Aurora Rodil quiso dejar claro que no tiene ningún problema en comparecer, al tiempo que lamentaba que tuviera que hacerlo en un pleno extraordinario porque le costará dinero a los ilicitanos (por la retribución a los concejales).

"No es porque yo no quiera comparecer", manifestaba Rodil, a la vez que aseguraba que una interpelación es al Gobierno no a los concejales y que había que cumplir lo que indica el reglamento municipal sobre este tipo de cuestiones.

"Yo no condeno a ninguna persona, sea trans u homosexual y estoy encantada de comparecer. Será dinero que gastan para los ilicitanos", concluía la de Vox.

Suscríbete para seguir leyendo