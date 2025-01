Elche contará con autobús directo entre la estación del AVE y las playas de El Altet

Elche ha dado hoy un paso "histórico" en la mejora de su movilidad con la incorporación de un servicio de autobuses municipales que conecta el núcleo urbano central con sus principales pedanías, según ha destacado el alcalde, Pablo Ruz. El primer edil aprovechaba su primera comparecencia tras la puesta en marcha esta mañana del servicio para anunciar una novedad "muy importante" en las conexiones, ya que "el próximo mes de mayo habrá un autobús directo entre la estación del AVE y las playas de El Altet, que operará con dos viajes diarios: uno por la mañana, que permitirá llegar a la playa a las 11:45, y otro por la tarde, diseñado para enlazar con el último tren del día de vuelta a Albacete y Madrid. Así nos comprometimos con Wego en la feria de Fitur en Madrid".

Este anuncio llega en un día calificado por Ruz en repetidas ocasiones como "histórico para la ciudad", ya que esta mañana se ha puesto en marcha el servicio de autobuses a las pedanías de Elche, "un hecho que los ilicitanos llevábamos más de 40 años esperando y que ahora, con un gobierno de PP y Vox, hemos hecho realidad".

Nueve líneas y miles de usuarios

“Hoy es un día que marca un antes y un después en nuestra ciudad. Por primera vez, las pedanías cuentan con un servicio de transporte público digno y accesible para todos”, ha destacado el alcalde en su intervención. Según los primeros datos facilitados, hasta las 10:30 de la mañana de este primer día de servicio, un total de 835 pasajeros habían utilizado las nuevas líneas.

El alcalde de Elche y la edil de Vox Aurora Rodil se congratularon esta mañana por la puesta en marcha del servicio de autobús a las pedanías / ÁXEL ÁLVAREZ

Ruz ha subrayado el éxito de las rutas más demandadas: la R11, que conecta el Parque Empresarial con el aeropuerto y representa un 35% de los usuarios, y la R10, que enlaza Torrellano con el centro de la ciudad, utilizada por el 17% de los pasajeros. “Este servicio era una deuda histórica con nuestras pedanías, que dejarán de ser ciudadanos de segunda”, ha añadido Aurora Rodil, concejala de Vox, que ha compartido su satisfacción por la iniciativa.

Mejoras para la movilidad en toda la ciudad

El alcalde también ha explicado que, además de las conexiones con las pedanías, la nueva línea AVE-El Altet mejorará la imagen y el turismo de Elche, al facilitar el acceso a las playas a visitantes de ciudades como Madrid y Albacete.

“Llevar a cabo este entramado de transporte ha sido un trabajo difícil, pero absolutamente necesario. Estamos seguros de que beneficiará no solo a las pedanías, sino también al Parque Empresarial, que cuenta con más de 7.000 trabajadores, y a núcleos como Torrellano y La Alcudia, que ahora están mejor conectados”, ha declarado Ruz, que aseguraba acabar de recibir el agradecimiento del director del centro arqueológico de La Alcudia por establecer el servicio y que los ilicitanos y turistas puedan acudir hasta el lugar donde se descubrió la Dama de Elche con transporte público.

Uno de los primeros autobuses de la línea entre el casco urbano y La Marina / ÁXEL ÁLVAREZ

El nuevo servicio de autobuses también incluye una ampliación de frecuencias y rutas, permitiendo a los ilicitanos acceder con mayor facilidad a zonas como La Marina y otras pedanías rurales del sur del término municipal. Además, se han duplicado las frecuencias en líneas clave, lo que favorecerá que más personas opten por el transporte público.

Aurora Rodil, tercera teniente de alcalde, ha destacado que “este nuevo servicio supone una gran revolución que no solo beneficia a las pedanías sino a todo un municipio ya que era de justicia que dejaran de existir ciudadanos de primera y de segunda”.

Un proyecto en constante mejora

Ruz ha reconocido que aún quedan aspectos por pulir en el servicio. “Es normal que en el primer día haya dudas y pequeños ajustes que realizar. Vamos a escuchar las sugerencias de los ciudadanos para perfeccionar el sistema. Nuestro objetivo es que este sea un servicio de calidad y accesible para todos”, ha señalado, a la vez que ha renocido carencias. "Los vecinos de la zona norte tienen razón en que ellos también forman parte de las pedanías y no los hemos atendido. Estamos estudiando posibilidades para hacerlo en un futuro próximo, aunque sea con menos frecuencias pero con servicio", remarcaba Ruz.

Usuarios de La Marina sufrían esta mañana el retraso del primero de los servicios, aunque se lo tomaban con filosofía. "Es la primera vez que el conductor hace la ruta, todo es nuevo, es normal que se retrase un poco", aseguraba uno de los viajeros. Junto a él tres mujeres que reconocían que "vamos a conocer el servicio, a ver qué paradas tiene y demás, para cuando lo tengamos que utilizar. Es un primer viaje de reconocimiento".

Una usuaria de La Marina muestra su bonobús esta mañana / ÁXEL ÁLVAREZ

Por otro lado, el alcalde ha confirmado que el precio de los bonos y billetes se mantendrá estable, "pero no sólo este año, también el que viene, con el fin de fomentar el uso del autobús. Este gobierno municipal no va a subir los precios del autobús, queremos que inducir a su uso por parte de los vecinos. Además, seguiremos así porque hasta 2027 no tenemos que realizar una nueva contrata del servicio".

Con esta nueva etapa, Elche apuesta por un transporte público más inclusivo y eficiente, mejorando la movilidad de sus ciudadanos y reforzando su posición como destino turístico y económico clave en la provincia. Este es el objetivo que se ha marcado el gobierno municipal.