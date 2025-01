El IES Macià Abela de Crevillent conecta sostenibilidad y educación en "21 díes canviant el món"

El Instituto de Educación Secundaria (IES) Macià Abela de Crevillent presentará el próximo 31 de enero su nuevo proyecto de sostenibilidad titulado “21 díes canviant el món”, una iniciativa innovadora que busca transformar la conciencia ambiental de la comunidad educativa. El acto coincidirá con la jornada cultural de Santo Tomás de Aquino, convirtiéndose en un espacio de encuentro para representantes políticos, expertos en biodiversidad, miembros de la comunidad educativa y otras personalidades relevantes. Uno de los atractivos del evento será la participación del influencer alicantino Cabrafotuda, quien dinamizará la jornada y fomentará la implicación del alumnado a través de actividades interactivas y divertidas.

Un proyecto interdisciplinar con impacto local

El objetivo central de “21 díes canviant el món” es fomentar el respeto por el medio ambiente y crear hábitos sostenibles en la vida cotidiana. A través de una metodología interdisciplinar, los diferentes departamentos del instituto colaborarán para abordar tres aspectos clave: la reducción de residuos, el uso de energías renovables y la preservación del agua. La campaña se basa en el principio de que, con 21 días de práctica, se puede consolidar un hábito positivo. Durante este período, el alumnado recibirá formación especializada mediante talleres y charlas impartidas por expertos, quienes explorarán temas como la biodiversidad local, las energías limpias y el consumo responsable del agua.

Además, el instituto contará con el apoyo de reconocidos especialistas en los espacios naturales más representativos de la región, como El Hondo y la Sierra de Crevillent, subrayando la importancia de conocer para proteger, en palabras del célebre Leonardo da Vinci.

Profesores y alumnos participantes en la iniciativa sostenible del IES Maciá Abela de Crevillent / INFORMACIÓN

Retos en familia y más allá del aula

El proyecto busca no solo impactar a los estudiantes, sino también involucrar a las familias y al entorno local. Durante los fines de semana, se propondrán retos familiares, que incluirán actividades al aire libre en la naturaleza. Estas iniciativas fomentarán el compromiso colectivo con la biodiversidad, poniendo en valor las riquezas naturales de Crevillent y su entorno. El compromiso del IES Macià Abela con la sostenibilidad no es nuevo. Campañas anteriores como “Háblame bonito/Parla’m bé”, “Menys plàstic, més vida” y “Cultivant tradicions” avalan la trayectoria del centro como impulsor de valores éticos, culturales y ambientales. Su lema, “IES Macià Abela sempre en moviment”, refuerza la idea de que la educación no es estática, sino un motor constante de cambio.

En una de las actividades del proyecto sostenible los alumnos visitaron el parque natural de El Hondo / INFORMACIÓN

La sostenibilidad como legado educativo

Con “21 díes canviant el món”, el instituto no solo apuesta por la formación académica, sino también por la educación en valores, formando a jóvenes capaces de enfrentar los desafíos del futuro. La incorporación de este tipo de proyectos demuestra cómo un enfoque interdisciplinar puede impactar positivamente en la comunidad educativa y, en última instancia, en el entorno natural. El IES Macià Abela sigue marcando el camino hacia un futuro más verde y sostenible, integrando la enseñanza con la acción, en un esfuerzo conjunto que promete dejar huella en Crevillent y más allá.