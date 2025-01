Tercer caso que llega a la redacción de INFORMACIÓN en medio año. Y, como los dos anteriores, merece calificativos como "disparate", "barbaridad", "increíble", "locura"... Llueve sobre mojado en los cementerios de Elche por un problema que viene arrastrándose años -la falta de nichos-, y que se agrava cuando las familias han estado pagando por un servicio que, cuando llega el fatídico día de la muerte, no se cumple. Este es el caso que le ha ocurrido a Carolina Alonso tras fallecer este fin de semana su progenitor.

Según asegura la portavoz de la familia Alonso, "mi padre había estado pagando su seguro de decesos desde 1965" a una compañía de las más reconocidas de España. "Con una prima mayor porque él quería que lo enterrásemos en una segunda fila del Cementerio Nuevo". Por desgracia, como reconoce la hija, ya hace una semana que "veíamos el final y acudimos a consultar a la aseguradora. Nos aseguraron que todo estaba correcto y que no habría problema", pero cuando se produjo el deceso, "el mismo día, nos dicen que no hay sitio en donde le correspondía y que teníamos dos opciones, incinerar, a lo que nos animaron, o enterrar a mi padre en una cuarta planta en el Cementerio Viejo, en un nicho recuperado. Bueno, también podíamos ponerlo junto a algún familiar".

Sin derecho a vivir tranquilo el duelo

En un momento así, tener que estar peleando para reclamar tus derechos, "es muy triste y doloroso". Así lo expone Carolina Alonso, que asegura que "no entiendo cómo en una ciudad como Elche pueden estar pasando estas cosas". Y, "lo peor", es que no son nuevas. Llueve sobre muy mojado. "En el tanatorio nos aseguraron que la situación es esta desde hace más de un año. ¿Y nadie le pone solución?", expone Alonso, quien asegura que va a interponer una denuncia contra el Ayuntamiento y contra la compañía de seguros "por estafa, puesto que es un delito. Nos han engañado y provocado un daño moral que no merecíamos".

La portavoz de la familia no da crédito. "Entre Ayuntamiento y aseguradora se pasan la patata caliente y se aprovechan de que es un momento en el que estamos como estamos y en lo que estamos, intentando vivir nuestro duelo en paz, algo que a nosotros no nos permitieron. Casi tengo que llevarme a mi madre al hospital por el disgusto que tenía. Todo esto me parece un disparate. Te invitan a que lo incineres para resolver el problema, es una barbaridad y sólo denunciando y con la presión de los medios de comunicación nos atenderán", añade Carolina Alonso.

Trabajos de construcción de nuevos nichos en el Cementerio Nuevo de Elche / ÁXEL ÁLVAREZ

En esos momentos, "emocionalmente no estás para ponerte a pensar en emprender acciones legales contra la aseguradora y el Ayuntamiento, pero debemos hacerlo todos para que esto cambie porque es una poca vergüenza. Si no lo hacemos todos no lo solucionarán. Es una pena que jueguen con nosotros y con algo tan sensible como la pérdida de un ser querido. Te deja una sensación de impotencia muy grande", concluye la representante familiar.

Solución sí, pero sólo a medio o largo plazo

En Elche no hay garantías para el descanso eterno. Ni las va a haber muy pronto. A corto plazo, el problema no tiene solución, como reconocía el propio concejal del área, José Claudio Guilabert, puesto que las medidas que están aplicando ahora "servirán para que durante este mandato tengamos más de 2.400 nichos nuevos, pero esto no terminará con el problema, servirá para que el Ayuntamiento pueda estar más desahogado durante año y medio o dos años, pero lo que tiene que hacerse es una ampliación del Cementerio Nuevo por el noroeste".

Según el concejal, en pocos días, este mes de febrero, se habilitará la primera fase de sepulturas de las 382 nuevas que están construyéndose en el vallado perimetral del camposanto nuevo. Además, para este 2025 está presupuestada la construcción de otras 2.000 plazas más.