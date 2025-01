En l’època moderna, el pavimentat generalitzat dels carrers fou conseqüència del projecte burgés de ciutat desenvolupat durant el vuit-cents, que desenvolupà un plantejament higienista nascut amb la Il·lustració al segle XVIII. La pavimentació de les vies públiques anà unida a la construcció d’un clavegueram de nova planta, independent de les sèquies que des de sempre havien aprofitat per evacuar els detritus urbans, i dels pous cecs que els emmagatzemaven fins que, de tant en tant, eren buidats.

El carrer de José Ramos amb tarongerets. | ÁXEL ÁLVAREZ

A Elx no fa tant que es van imposar aquests noves infraestructures: fa menys d’un segle que Pasqual, de malnom «el de la merda», es feu ric buidant pous cecs i venent els excrements assecats com a abonament per als conreus; i la Sèquia Major continua aportant olors nauseabundes i residus flotants allà on encara fa de claveguera.

Pavimentats, drenatges, inundacions

Pel que fa a l’aigua pluvial, bé anava a omplir els grans aljubs (que aquí anomenem «pous») que tenien totes les cases, o les grans cisternes que hi havia sota alguns espais o edificis públics (eren notables els de la Caserna de Cavalleria), bé s’escorria superficialment fins arribar a la Rambla o a les sèquies de reg.

Els primers pavimentats, molt abans de l’asfalt, foren de pedra i, immediatament després, de llambordes (adoquín, en castellà). Segons les cròniques, el carrer Empedrat es diu així perquè fou el primer carrer d’Elx que disposà d’un paviment de pedra. La Corredora, integrada en la carretera Alacant-Múrcia, es féu de llambordes molt aviat. I el mateix passà amb les carreteres d’Asp, Santa Pola, Alacant, Crevillent, Dolors i La Marina, els eixos viaris construïts al XIX que marcaren l’eixamplament de la ciutat. És notable un plànol de Pedro Leon Navarro per a pavimentar el carrer de la Victòria, relacionat amb el Mercat, un lloc on, per la venda d’aliments, s’havien d’extremar higiene i neteja. Però la major part dels carrers d’Elx, d’aquell Elx de la nostra infantesa, seguien sent de terra i el veïnat, a l’estiu, els arruixava al matí i a la tarda per aplacar la pols i refrescar l’ambient.

La primera mesura municipal fou construir voravies per a vianants davant de les cases (el que aquí anomenem «baldoses») i, encara que la calçada, a un nivell inferior, seguia sent de terra (el salnitre que s’hi produïa s’agranava perquè aprofitava per a la fabricació de pólvora), entre les dues voravies, a un costat i l’altre del carrer, s’encastaren en el terra unes fileres de pedrots per a evitar l’enfangament i facilitar-hi el trànsit els dies de pluja. Però a mesura que la ciutat creixia, s’enriquia, es modernitzava i era ocupada per l’automòbil (durant les dècades de 1960 i 1970), tots els carrers d’Elx acabaren tenint clavegueram soterrat, voravies als costats per a les persones i la calçada central, per als vehicles, asfaltada.

L’aigua pluvial s’evacuava pels nombrosos albellons que se situaven estratègicament a les cantonades, en una peça de ferro intercalada en el potent barró de pedra que delimitava la voravia i la separava de la calçada. Aquests primers embornals eren verticals, de manera que, encara que la pluja arrossegàs residus sòlids, no s’embossaven fàcilment. Els cotxes, com era d’esperar, podien transitar per tots els carrers de la ciutat excepte un, el del Salvador, que per la seua estretor (hi passava, a més, per enmig, un braçal de reg) quan es pavimentà ja es deixà només per a transeünts (i per a les processons).

La «peatonalització» dels carrers d’Elx, amb el pas de vehicles anul·lat o restringit, no es plantejà fins després de les eleccions democràtiques, als primeríssims anys huitanta, i començà precisament pel mateix carrer Empedrat que havia inaugurat el segle anterior la pavimentació de la calçada. I aquí començaren els problemes perquè el disseny de les pendents superfícials i la mesura dels embornals no sempre garantien adequadament l’evacuació de l’aigua pluvial. És clar que l’eliminació dels cotxes (aparcats o de trànsit) d’extenses parts de la ciutat és una mesura que fa la vida urbana més agradable (la Corredora i la Plaça de Baix, amb el disseny de l’arquitecte Sagasta, n’han esdevingut emblemàtiques). Però és cert també que la cura que es tenia en començar la pavimentació dels carrers fa segle i mig s’ha perdut quasi per complet. Així, el disseny del pavimentat, amb uns embornals insuficients, fa que el carrer del Bisbe Tormo (Pujadeta de Sant Jeroni) esdevinga en ploure, malgrat la pronunciada pendent, un riu intransitable. O el de la Reina Victòria, on s’eliminaren els drenatges amb la darrera reforma i quan, amb la primera pluja, l’aigua, com un riu, se n’entrà a les cases, es van haver d’instal·lar uns embornals matussers a correcuita. O el carrer del Capità Antoni Mena on, quan s’inundà l’aparcament amb un aiguat fortíssim, es van haver de fer uns drenatges considerables per desaiguar el barri en el canal de Riegos de Levante que va sota el carrer de Pere Joan Perpinyà.

El problema és que tots els embornals i sistemes de drenatge que es dissenyen des de fa algunes dècades són escassos i, a més, horitzontals (no verticals com els antics), amb la qual cosa tenim l’embós i la inundació de les cases properes assegurada en el cas d’aiguats intensos. Perquè, a més, el nivell de les ciutats puja amb la seua transformació (per a delícia dels arqueòlegs que poden excavar i trobar restes del passat, siguen les nou ciutats de Troia, superposades durant tres mil anys, la ciutat ibera sota l’Ilici romana, enllambordats del XIX o vies fèrries dels antics tramvies). Però com l’espai de la via pública va cap amunt més veloçment que les cases dels costats, si el disseny no es pensa bé, el veïnat té assegurada la inundació de les seues propietats. I si, a més, es posen obstacles en la via pública que dificulten el drenatge superficial (tarongerets condemnats a morir en els seus escocells ínfims, pendents errònies o mobiliari urbà inconvenient), el risc del dany a propietats i persones augmenta considerablement.

I això és el que passa amb les obres que fa l’Ajuntament d’Elx des de fa més d’una dècada i que ara intensifica a bombo i platerets sota el pompós i ridícul nom de «plataforma única» (una expressió de nou encuny que sembla indicar la convivència de cotxes i persones en una mateixa superfície vial). Semblen xiquets descobrint la Mediterrània; i serien divertits si no fos perquè, amb la seua inconsciència, porten «pitjores» (no «millores») a la ciutat: les obres molesten inútilment els veïns, gasten diners públics d’una manera escandalosa en trencar espais urbans que estaven en bon estat, el pas de vianants i vehicles esdevé més arriscat, i fan perillar l’estanqueïtat i seguretat de les edificacions immediates en arribar els més que previsibles aiguats intensos, sembla que inevitables amb el canvi climàtic.

Clar que en arribar un diluvi, els polítics irresponsables que prengueren decisions inadequades i els tècnics que s’equivocaren en el projecte hauran desaparegut de l’escena pública i ningú no els podrà demanar responsabilitats per la seua mala gestió professional i política.