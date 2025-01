Rodil se erige como víctima y asegura que en Elche se ha perseguido a los católicos

El PP dejó este lunes solo a Vox, su socio de gobierno en el Ayuntamiento de Elche, y votó a favor de una moción del PSOE "relativa a la defensa de una política migratoria basada en el respeto, la integración y la convivencia en la ciudad", junto con socialistas y Compromís.

La moción que salió adelante en el pleno en realidad tenía buena parte de su origen en una reacción de Vox a principios de enero. La formación de Aurora Rodil salió entonces a la palestra para subirse al carro de las críticas que su líder nacional, Santiago Abascal, hizo contra el Gobierno nacional tras la detención en Elche de cuatro menores de edad acusados por mantener prácticas yihadistas y planear una acción criminal en la ciudad.

Este hecho, a juicio de Vox Elche en aquel entonces, ponía de manifiesto una vez más "la falta de control en nuestras fronteras, la permisividad e ineficaz gestión de las políticas de inmigración y seguridad en España por parte de nuestros gobernantes", lo que ha permitido "la implantación de guetos en nuestros barrios donde se promueve la ley sharia, poniendo en peligro la convivencia y la seguridad".

En contra del odio y el miedo

Ante este tipo de reacciones de Vox en Elche, el PSOE consideraba muy pertinente esta moción en apoyo de los migrantes, en contra del odio y el miedo y en defensa de una sociedad plural, diversa y no estigmatizada.

Ante ello, la portavoz municipal de Vox, Aurora Rodil, aseguraba que en Elche hay "paz social" y que como médico había tratado a todos sus pacientes por igual, ya fueran blancos, negros, musulmanes, judíos.. para llegar a afirmar dirigiéndose a la oposición: "Ustedes hostigan mucho al pueblo judío".

Por si fuera poco, la propia Rodil se erigió como víctima: "Si hemos sufrido estos años persecución en este municipio en estos últimos años somos los católicos. Se hostigó a un grupo de pocos católicos que rezamoss el rosario amenazando con tirar una cruz".

"Se nos está persiguiendo"

La edil insistía en esa "persecución a los católicos porque no podemos dar nuestra visión de la vida. Se nos está persiguiendo, y a mí persona".

A renglón seguido Rodil manifestaba que Vox respetaba a todas las personas "por igual, sin distinción de credo, raza, origen, elección sexual... y a la inmigración que viene a trabajar por España y dar un mejor bienestar de nuestros hijos. Vox está en contra del descontrol ilegal, porque no los podemos controlar ni cuidar, ni asegurar la seguridad de nuestros pueblos".

Para la portavoz municipal de Vox, lo que se pretendía en definnitiva con esta moción era dividir al Ejecutivo ilicitano: "Lo que quiere la izquierda es que nosotros nos enfrentemos, para que se enfrente el Gobierno de Elche. Les importa nada los inmigrantes", para reiterar por último: "Vox no es racista, respeta a todas las personas, a todos los credos. Aquí no hay problemas de razas, sí hay zonas de inseguridad. Eso no significa que no combatamos la inseguridad, la ilegalidad".

Un momento de una de las votaciones en el pleno de Elche de este lunes / Áxel Álvarez

Inclusiva y diversa

Ante la intervención de Vox, desde el PSOE, Mariano Valera, proponente de la moción, replicaba que su trabaja no es enfrentar al Gobierno de Elche, sino de trabajar "por una ciudad inclusiva, diversa, algo que no hacen ustedes", a la vez que denunciaba la retórica de "Vox fomentando el odio, el miedo y la intolerancia. Vox estigmatiza a colectivos con el silencio cómplice del PP".

Esther Díez, por parte de Compromís, recuperó unas declaraciones del edil de Vox Samuel Ruiz que efectuó a raíz de una moción en un pleno en junio de 2024 alarmando sobre la inseguridad que campaba en el municipio y relacionándolo con la migración. Así Díez intentó dejar en evidencia a la propio Rodil que unos minutos antes había reiterado en varias ocasiones que en Elche reina la paz social y es un municipio tranquilo en cuanto a convivencia.

Celia Lastra, del PP, reiteraba que lo que querían era una convivencia en paz, a la vez que mostraba su apoyo a todos los colectivos religiosos

"Elche no es territorio para el odio ni para la xenofobia", concluía Mariano Valera antes de que saliera adelante esta moción pese a los votos en contra de Vox.