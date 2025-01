Medicina, IA y Deportes, entre los grados que más expectativas generan en la UMH

El edificio Arenals del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández (UMH) parecía esta mañana una colmena en la que cientos de jóvenes entraban y salían de distintas celdas (clases) para conocer las ofertas de estudio del centro académico. Se celebraban las I Jornadas Multidisciplinares de Conferencias de Grado, una iniciativa en la que participaban más de 1.500 estudiantes de primero y segundo de Bachillerato y ciclos formativos, que trataban de encontrar orientación sobre su futuro académico.

Durante la jornada, se impartían 30 charlas en bloques de 6 charlas simultáneas cada hora, de manera que un joven asistente podía inscribirse en varias conferencias que podían ser de su interés y despejar las dudas sobre su futuro en una sola mañana. De media, cada estudiante se había inscrito previamente en 4 charlas, según informaba la UMH, que detallaba que en cada sesión participaban tres perfiles clave: un profesor del grado, que exponía los aspectos académicos y las características principales de la titulación; un estudiante del grado, que compartía su experiencia personal y resolvía dudas desde su perspectiva; y un titulado del grado, actualmente en ejercicio profesional, quien explicaba las salidas laborales y las oportunidades profesionales.

De esta manera, "ofrecemos una visión integral de cada carrera, permitiendo a los jóvenes estudiantes resolver dudas sobre los contenidos, las clases prácticas, las salidas profesionales y las experiencias del día a día en la universidad", exponían los organizadores.

Mesa con folletos de todos los grados de la UMH de Elche en las Jornadas Multidisciplinares de esta mañana. / ÁXEL ÁLVAREZ

Mesa informativa

En la misma entrada al edificio Arenals, una mesa informativa recibía a los asistentes con folletos de cada uno de los grados que imparte la UMH. Allí mismo ya se podía ver, según los miembros de la organización, que la carrera estrella y que más expectación levanta es Medicina. "También nos preguntan por Enfermería, que parece ser que el curso que viene ya se podrá impartir", señalaban. Tras las salidas sanitarias, las novedades. "Los grados novedosos, que se han iniciado este año, como Inteligencia Artificial y el de Gestión, Tecnología y Moda han captado mucho interés de la gente", aseguraba uno los organizadores. Y otra carrera muy demandada era Ciencias del Deporte, cuyas charlas siempre tenían el aula llena.

En cuanto a otras carreras más tradicionales, Derecho y Administración de Empresas siguen siendo las que más atraen a los jóvenes que, en general, no sólo accedían a un folleto o a una clase sino a tres o cuatro, al menos.

"¿Tienes dudas sobre qué estudiar?, ¿sabes cómo se estructuran los grados, ¿quieres saber de qué va cada carrera?, ¿conoces sus salidas profesionales? Nuestra idea es conseguir responder a las típicas dudas que surgen cuando un alumno está a punto de acabar los estudios secundarios", resumía una de las organizadoras.

Una de las charlas orientativas en las Jornadas Multidisciplinares de Grado de la UMH de Elche / ÁXEL ÁLVAREZ

Notas de corte, entre el mito y la realidad

"Siempre me han asustado con la nota mínima para entrar en Derecho y tampoco es para tanto (9,019)", exponía Reme que, junto a sus compañeras de Bachillerato, acudía a la jornada universitaria "muy esperanzadas, la verdad. Con muchas ganas de resolver todas nuestras dudas". ¿Lo han conseguido? "Todas todas no, pero ya tenemos cosas mucho más claras", señalaba Romina, cuyo futuro "se aleja de Medicina. Ya me lo dijeron y, en mi caso, sí se ha cumplido. La nota de corte es una barbaridad, más de 13. Esperaremos a ver cómo está la de Enfermería cuando salga...".

Entre los 13, 264 de Medicina y el 5,6 de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, en la UMH se ofertan un total de 33 titulaciones -cuatro de ellas son de doble grado-. Y las notas de corte varían considerablemente. Bellas Artes en Altea está en un 8,491, Farmacia en Sant Joan en un 11,530. Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en Orihuela, tiene una nota mínima de 7,905. En Elche, Periodismo está en el 8,22, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en un 9,750, Biotecnología en el 11,862 y la de Moda tiene un corte de 9,586.

Jormadas Multidisciplinares de Grado celebradas en la UMH de Elche / ÁXEL ÁLVAREZ

Decisiones de futuro

El evento, enfocado a ayudar al próximo estudiantado universitario a tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional, reunía en total a más de 90 ponentes. Y no sólo los alumnos participaban como interesado; también acudieron profesores de secundaria; orientadores, jefaturas de estudio, equipos directivos de centros educativos, personal formador, concejalías de educación y estudiantado universitario.

Las I Jornadas Multidisciplinares de Conferencias de Grado de la UMH están diseñadas para aquellas personas que se preguntan qué estudiar, cómo es una carrera en concreto o qué salidas profesionales tiene cada grado. Este evento pretende ser un punto de encuentro entre la academia y la sociedad, facilitando información clara y práctica para quienes buscan orientar su futuro académico y laboral.

Más información: https://futuroestudiante.umh.es/

