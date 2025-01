Las catas y la Conselleria de Cultura marcan los plazos para la reforma del entorno de la basílica de Santa María en Elche por 2,2 millones

El concejal de Espacios Públicos del Ayuntamiento de Elche, José Claudio Guilabert, anunció este miércoles la licitación de un contrato «supersimplificado» por 47.467 euros para contratar las catas que se realizarán en la plaza del Congreso Eucarístico de cara a su remodelación, lo que incluye además las calles situadas en el entorno de la basílica de Santa María. Un proyecto básico que el equipo de gobierno (PP y Vox) espera licitar por 2,2 millones de euros a comienzos del segundo semestre de 2025, con un plazo de ejecución de cuatro meses, que dependerá, y mucho, de lo que arroje el informe arqueológico y lo que determine al respecto de cualquier hallazgo la Conselleria de Cultura que es la que debe dar su visto bueno.

El proyecto parte de dos premisas fundamentales: arbolado e inclusividad en este entorno privilegiado del casco histórico de la ciudad, aprovechando el cambio de toda la superficie por una piedra natural caliza reforzada, lo que conllevará la desaparición de los antiestéticos escalones, tal y como los conocemos, lo que obligará a generar unas pendientes y una caída de las aguas pluviales en dirección a carrer Fatxo para evitar que estas se acumulen en los muros del templo, como se produce en estos momentos.

La plaza, sin los antiestéticos escalones / INFORMACIÓN

El concejal explicó que se han hecho estudios con georradar de lo que hay debajo de la plaza para saber a qué profundidad se pueden realizar las catas sin llegar a localizar restos de interés. Es decir, evitando que el hallazgo de estos trunque un proyecto cuyo objetivo no es sacar el pasado de la ciudad y menos junto a un edificio de este calado que a buen seguro depararía sorpresas. De este modo, las catas consistirán en dos franjas estratificadas de unos 7 centímetros de profundidad, nunca llegando a 30 centímetros donde probablemente se podrían encontrar dichos restos, como ya pasó, por ejemplo, con la plaza de Santa Isabel, entre la basílica y La Calahorra, tapadas de forma acelerada por el Ayuntamiento de Elche hace ya dos décadas.

Pavimento

El estudio que se va a realizar en cuestión de semanas tiene que dar viabilidad para levantar todo el pavimento, incluir canalizaciones para conexiones eléctricas, porque el proyecto prevé iluminar la fachada de la seo, y determinar dónde se colocarían los árboles. El concejal dijo que aún no se ha hablado con los responsables del templo sobre el proyecto de iluminación, pero que considera que no habrá problemas, e insistió en que la idea del equipo de gobierno es coronar este espacio con una fuente por lo que de ser viable se dejaría con esta obra todo listo para su construcción, lo que se ejecutaría con posterioridad. Guilabert usó la expresión de "plaza de paso" para referirse a la del Congreso Eucarístico, que pretenden que sea de encuentro, con zonas también para sentarse.

Guilabert espera que en julio de 2025 se pueda licitar el proyecto de reforma de la plaza. Esto quiere decir que hay seis meses de plazo por delante para adjudicar el contrato de las catas, realizar el informe correspondiente, enviarlo a la Conselleria de Cultura y que este dé su visto bueno a la remodelación. Vistos los tiempos de la administración y a expensas de que pueda salir algo de interés arqueológico, todo parece que aún está en el aire por encima de las prisas con las que se quiere impulsar la remodelación. En cualquier caso, y en el mejor de los casos la previsión es que la plaza no esté aún «patas arriba» ni en Fiestas de Agosto ni tampoco durante la celebración extraordinaria del Misteri que cerrará los fastos del 75 aniversario del dogma de la Asunción. Además, se querrá crear un corredor con el Parque Municipal y el Palacio de Altamira para lo cual se plantean mover de su ubicación el paso de peatones.

Imagen aérea del proyecto básico de reforma de Congreso Eucarístico / INFORMACIÓN

Remodelación

El edil ya adelantó que en ese contrato de remodelación de la plaza y de su entorno lo que más puntuará entre las empresas que quieran acometer los trabajos es la celeridad que se les dé a los mismos. Además, mostró algunas proyecciones de en qué va a consistir el proyecto y dijo que no serán más de una docena de árboles los que se plantarán porque el monumento, que es la basílica, no se puede ocultar tras las copas de estos por mucha sombra que se le quiera dar al espacio urbano. Algunos de estos ejemplares delimitarán el espacio con la fachada norte de la basílica dando continuidad a la calle Uberna, por la que llegan al templo numerosas actividades. Guilabert fue muy claro en una cosa, cuando los trabajos concluyan, «la plaza no se va a poder volver a taladrar»; es decir, dañar las piezas que en ella se coloquen. Esto hará, adelantó, que exposiciones y actividades sociales que hasta ahora se celebraban en la misma serán desplazadas a otros espacios de la ciudad.