El parón de taxistas pasa de largo en el aeropuerto de Alicante-Elche

Son las 11.30 horas de este 29 de enero y Marisa llama a la centralita de RadioTaxi Elche con la idea de desplazarse desde el entorno de las Clarisas a la casa de campo de su hermana en Torrellano Bajo. Al otro lado del teléfono una operadora le comenta que el servicio no puede ser posible porque solamente se atienden trayectos de urgencia con motivo del parón nacional de taxistas que se produjo entre las 11 y las 14 horas por los «abusos» de las pólizas de seguros con los propietarios de las licencias.

Exponer la problemática

Este sólo es un ejemplo del ejercicio de información y sensibilización que tuvo que hacer el colectivo este miércoles para que la ciudadanía entendiese sus reclamaciones. En la práctica la jornada sirvió básicamente para exponer públicamente los quebraderos de cabeza que les está produciendo esta subida de precios y las limitaciones impuestas de las compañías de seguros, que consideran de todo punto «desmedidas».

Servitaxi no se suma

La asociación minoritaria Servitaxi, que agrupa a una treintena de taxistas, no hizo un llamamiento a sus socios para que secundaran la huelga mientras que en Radio Taxi, la asociación mayoritaria que agrupa a unos 180 socios, se acogieron la mayoría a este derecho y estuvieron operativos en el núcleo urbano unos 85 taxis que ofrecieron un servicio mínimo con desplazamientos estrictamente necesarios para trasladar a personas con movilidad reducida a sus centros de atención, así como movimientos a los hospitales, las residencias de ancianos e incluso a las estaciones de tren, AVE y al aeropuerto. Si bien, se dieron casos, por ejemplo, de usuarios que fueron llevados al hospital en taxi porque justificaron que tenían que realizarse pruebas, pero a la vuelta no les recogió del centro hospitalario para devolverlos a casa porque entendían que ya no se trataba de una urgencia.

Actividad de taxistas en el aeropuerto Alicante-Elche en la franja en la que se producía el parón / Áxel Álvarez

Entre 80 y 100 servicios durante el parón

Aún y así, desde Radio Taxi descartan que se produjese un agravio para el pasajero ya que se produjeron en ese tramo horario entre 80 y 100 servicios y que en muy pocas ocasiones declinaron desplazar a clientes y cuando lo hicieron sostienen que la clientela fue respetuosa y entendió las reclamaciones del sector.

Si en el núcleo urbano el parón se notó, en el aeropuerto Alicante-Elche, donde operan más de un centenar de taxis, el servicio se prestó con total normalidad, sin apenas interrupciones «para no afectar al turismo», refería José Javier López Martínez, presidente de la asociación RadioTaxi Elche, quien se encontraba este miércoles en la protesta del sector frente al Ministerio de Transportes y Economía en Madrid junto a un grupo de conductores ilicitanos.

Amenaza de nuevos parones

El representante del colectivo trasladó que la jornada se celebró sin tensión. Si bien, se aprovechó la gran afluencia en la terminal durante el parón para visibilizar a través de carteles pegados en los taxis la problemática que sufren. «Llevamos más de un año y medio viendo subida de las pólizas de seguros de un 30 a un 70% e incluso a compañeros que no han tenido ningún parte de accidente los echan», reprobaban desde RadioTaxi, desde donde advirtieron que si no se tienen en cuenta las demandas continuarán con nuevos paros «y si no hay solución a corto o medio plazo, con propuestas en firme para paliar el problema se propondrá un paro en el aeropuerto», destacaba Víctor Ródenas, vocal de la asociación, que aprovechó la jornada para informar a la clientela sobre la nueva tesitura a la que se enfrentan.

Siniestralidad

Gran parte del sector reivindicó ayer por todo el país que se les excluya de los cálculos de siniestralidad del transporte urbano para que no se les compare con las empresas de vehículos de transporte con conductor.

«No es posible que se nos meta en el mismo saco siendo 60.000 taxis en toda España y con una siniestralidad de 600 accidentes cuando los VTC tienen por los 950 siniestros siendo tres veces menos vehículos», lamentaba Vicente Murcia, taxista ilicitano que ayer secundó el paro porque considera injusto que «a la competencia desleal se le realicen descuentos y a nosotros se nos incremente la póliza» y más en unos tiempos, refieren, en los que se incrementa el combustible y el coste de los vehículos, ya que de media los propietarios de licencias están realizando una inversión que supera los 40.000 euros a la hora de cambiar el vehículo, y es en esa renovación de seguros cuando se topan con que se han disparado los precios o que no se les permite incluir a los asalariados y si lo hacen es con precios que consideran desorbitados en el caso de los nuevos autónomos que pueden llegar a pagar más de 8.000 euros por la cobertura.

«Eso nos está cohibiendo a la hora de prestar mejor servicio y contratar más gente, lo que nos afecta especialmente de cara a verano cuando se incrementa la demanda», resaltaba Manuel Perea, vicepresidente de Radio Taxi, que exige al Gobierno central que frene a las aseguradoras.

El grupo municipal de Compromís aprovechó el parón para exigir a PP y Vox que se reponga el servicio de Elche Taxi, el transporte a las pedanías que lleva sin funcionar desde agosto. La portavoz Esther Díez achaca que el servicio que se prestaba mediante convenio con Radio Taxi se ha paralizado por la falta de previsión del Ejecutivo y atención con la asociación de taxistas.