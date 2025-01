Las residencias de mayores de Elche estallan: "Susana Camarero, ¿dónde está el dinero?"

A dos días de empezar febrero y de que se estreche la fecha que dio el Consell de sacar a licitación la gestión de las residencias de mayores concertadas en el primer trimestre de 2025, trabajadoras de centros como la residencia de Altabix de Elche vuelven a estar en pie de guerra para que las condiciones dejen de ser precarias. Unos sesenta empleados, representantes de los sindicatos, la dirección del centro, familiares y usuarios han vuelto a concentrarse este miércoles a las puertas del centro ilicitano para exigir condiciones dignas tanto para los empleados como para los propios ancianos que viven en las instalaciones. "Susana Camarero, donde está el dinero", "abuelos olvidados trabajadores mal pagados" o "mismo trabajo, mismo salario" fueron algunas de las proclamas durante la jornada.

Convenio

Y es que la concesión está caducada desde hace dos años, lo que impide que se pueda aplicar el nuevo convenio por el que se regularían las tablas salariales a la actualidad. La situación actual desemboca en que el personal esté percibiendo el mismo salario que hace prácticamente una década, denuncian. A eso se suma que no se les retribuyen los festivos trabajados, los domingos les cuentan como día laborable y la nocturnidad la cobran a un euro, según denunciaron hoy.

Un momento de la protesta convocada por CCOO y UGT este miércoles a las puertas de la residencia de Altabix en Elche / Áxel Álvarez

Para tratar de forzar a la Generalitat los sindicatos Comisiones Obreras y UGT están planteando ir a la huelga el próximo 19 de febrero en los centros de gestión integral de la Comunidad Valenciana, y se está estudiando también que puedan sumarse las residencias privadas así como los centros de diversidad funcional.

"Nos dan largas"

"Es una incógnita la situación actual, nos dan largas de que se están sacando pliegos, estamos con las prórrogas caducadas, centros con falta de mantenimiento porque las empresas se echan la pelota, la situación de los trabajadores sin mejoras salariales y si no hay cambio de convenio no hay mejora de personal", reprobaba Juan Pedro Andreu, presidente del comité de empresa de la residencia de Altabix en representación de Comisiones Obreras.

Problemas psiquiátricos

Por otra parte, lamenta que esta falta de regulación por un convenio sin ponerse en marcha, pese a estar aprobado desde 2023, está alimentando que estén entrando en residencias de mayores personas más joven o incluso con problemas psiquiátricos "y quizás no deberían estar aquí si no en un lugar en el que no afecten a la convivencia".

Nuria Clement, delegada de UGT responsable del sector sociosanitario apunta que al no salir adelante las licitaciones, en algunas residencias caducados los contratos desde 2018, no pueden ponerse en marcha las nuevas tablas salariales ni ajustarse las ratios, "porque el personal está muy saturado, pueden llegar a tener hasta 15 usuarios para levantarlos y prepararlos para el desayuno, por eso pedimos un trato digno".

35 auxiliares de enfermería para 120 usuarios

La residencia de Altabix tiene 120 usuarios y para atenderlos hay unos 35 auxiliares de enfermería así como seis enfermeros, un médico y un psicólogo. Precisamente los técnicos auxiliares son los puestos que más cuesta encontrar "porque prefieren irse a trabajar a un hospital, ganan más", apuntan los sindicatos.

Algunas de las reivindicaciones del personal y los usuarios de las residencias de ancianos en Elche / Áxel Álvarez

"Desde hace diez o doce años seguimos con la misma nómina" denuncia la única psicóloga que tiene el centro de Altabix, que lleva una jornada de lunes a viernes de 8.30 a 16 horas y una alta carga asistencial. Reconoce que tiene una elevada carga asistencial y que está percibiendo de sueldo base 1.960 euros brutos en la actualidad (unos 1.500 netos), cuando el convenio que está por activarse establece que debería cobrar prácticamente 1.000 euros más acorde a su categoría profesional.

Comida

La lucha persigue como fin último que las condiciones de los usuarios sean adecuadas. Antonio, de 75 años, lleva dos años en la residencia de Altabix y critica que "hay que mejorar mucho". En primer lugar, lamenta la comida que les dan porque entiende que no es apetecible, y después agradecería mayor atención en enfemería. Narra que está operado de colon y estuvo dos horas esperando asistencia del personal para los cuidados asociados a su enfermedad. Por otro lado, señala que pidió llaves de su habitación para sentirse más seguro porlas noches ya que asegura que le han desaparecido ciertas pertenencias.