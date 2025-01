Vecinos del camino viejo de Santa Pola exigen medidas para controlar la velocidad

Choque frontal el que ayer se produjo en una de las carreteras del Camp d'Elx. Tres heridos trasladados al hospital. Dos ambulancias. Un equipo de excarcelación del Parque de Bomberos de Elche con seis efectivos para excarcelar a uno de los accidentados. Agentes de la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico. 80 minutos con la vía cortada. Y, todo ello, "¡en una recta!", pero no en una recta cualquiera, eso sí, según mantienen los vecinos del entorno de esta carretera. Se trata del camino viejo de Santa Pola, en la partida ilicitana de Alzabares Alto.

Un tramo peligroso

El tramo recto tiene unos 350 metros y está ubicado a partir del cruce de La Nave, en dirección Santa Pola, en el kilómetro 3 de la citada vía. Pese a que la visibilidad es buena y el límite de velocidad es razonable, 60 kilómetros por hora -es una vía rural-, en los últimos años "yo he presenciado al menos ocho accidentes en este tramo. Hace 15 días hubo uno". Este martes el reflejado con Bomberos y ambulancias. Así expone la situación Juan Carlos Martínez, vecino a pocos metros de donde se produjo el suceso.

Para este testigo de la "enorme peligrosidad" de la vía, "antiguamente el problema se encontraba justo en el cruce de La Nave, cuando ahora se producen numerosos sucesos en la recta. Es lamentable que cada vez haya más accidentes y que no se pongan medidas para reducir la velocidad en la zona". Es lo que piden los vecinos, limitadores para que no estar continuamente viviendo estas situaciones. "Hace poco tiempo un coche me iba a golpear porque no vio que iba a girar hacia mi finca y al esquivarme se fue contra un bancal", apunta Juan Carlos Martínez.

El último accidente en el camino viejo de Santa Pola implicó a dos vehículos en plena recta / INFORMACIÓN

Falta de medidas

La recta es amplia, pero tiene línea continua. "Y yo he llegado a ver a un coche adelantando a la Guardia Civil y no pararle". Para este vecino es "muy grave" que se vea el peligro que se produce en un punto muy concreto de la carretera y "que no se actúe rápidamente". El último accidente ha sido grave y con heridos de consideración. "Espero que hayan tomado nota para adoptar medidas". Juan Carlos Martínez asegura que "esta carretera es una tumba abierta" y así pasan algunos vehículos. "Por las noches escuchamos algunas motocicletas pasar como aviones". Nos provoca nerviosismo. "Estamos esperando escuchar el golpe porque es algo impresionante".

En el lugar existe un cartel que avisa de controles de velocidad, "pero todo el mundo sabe que aquí no hay radar y los conductores pasan hechos unos locos, sobre todo las motos". Para Martínez, es chocante que, "en una recta", se produzcan accidentes. "Eso es porque no está bien señalizada la velocidad o porque no se cumple, por lo que deberían establecer una serie de medidas para que la situación de peligrosidad que se origina se elimine, porque aquí lo padecemos todos, los usuarios de la vía y los vecinos, que somos los que más utilizamos la carretera".

Uno de los coches del accidente del camino viejo de Santa Pola de esta semana visto desde la vivienda de uno de los vecinos que denuncia la peligrosidad de la vía / INFORMACIÓN

Algunos moradores del lugar consideran que todo empeoró cuando se desdobló la actual carretera de Santa Pola. Creen que la oficialidad de la vía hizo que mucha gente buscara la alternativa, para evitar controles o retenciones, en el camino viejo. Lo verdaderamente importante es que en la zona no se produzcan más problemas. Así opinan los vecinos.

