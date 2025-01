El retraso del nuevo Conservatorio de Elche llega a las Cortes con las catas en el aire

El alcalde Pablo Ruz, preguntado por los periodistas a última hora de la mañana por este asunto, aseguró que no hay necesidad de proceder a una prospección arqueológica y por lo tanto de hacer catas. «Es un solar que hasta quince años eran casas, fábricas y almacenes por lo que no hay más historia». Añadió que tiene previsto mantener una reunión con el redactor del preproyecto, Julio Sagasta, para tener más detalles, aunque matizó que en ese documento no se apuntaba a ninguna incidencia. En cuanto al proyecto del Conservatorio el regidor insistió en que la financiación está y que solo falta la delegación de competencias, informa J.R.Esquinas.