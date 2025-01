Ruz sobre la amenaza yihadista en Elche: "De chiquillada, nada. El Gobierno nos ha engañado"

"Lo más importante es que la Policía Nacional ha actuado, detenido a estos cuatro delincuentes y que no ha pasado nada", reconocía hace unos minutos el alcalde de Elche, Pablo Ruz, tras la celebración extraordinaria -hoy entre las 13.30 y las 14.10 horas en el ayuntamiento- de la Junta Local de Seguridad. El primer edil comparecía ante los medios de comunicación y comenzaba su alocución aparentemente muy tranquilo, pero con rictus serio y traje oscuro. La rueda de Prensa prometía trascendencia. "Lo primero, quiero agradecer y reconocer la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" por la actuación realizada para frenar la amenaza yihadista en Elche.

En segundo término, Ruz (PP) enumeraba a los asistentes a la reunión. Desde la Subdelegación del Gobierno había venido el secretario de la institución, José Antonio Cuadros. El subdelegado, Juan Antonio Nieves (nombrado por el PSOE), con el que el alcalde ilicitano ya ha tenido algún cruce de declaraciones poco amistosas, está de permiso de paternidad.

A continuación, el regidor ilicitano, ya entrando en calor, reconocía con gesto contrariado que "el 29 de diciembre, tanto desde la Subdelgación como desde la Policía Nacional se me dijo que había sido una chiquillada, pero después nos hemos enterado por la Prensa de que se han incautado de armas y explosivos y que el peligro era real. Dos medios de comunicación -INFORMACIÓN es uno de ellos- lo recogían...". Aquí es donde Ruz ya exteriorizó su enfado. Esta revelación periodística le causó "sorpresa y enfado al no haber recibidio la advertencia de lo que realmente estaba ocurriendo por parte de la Subdelegación del Gobierno".

Sin información sobre los hechos

En tono agrio, el alcalde se refería a que "se nos ha omitido, reiteradamente, información. Nadie se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Elche y no tenemos más información que la vista en Prensa. Por ello convocamos la Junta Local de Seguridad. Primero para conocer qué está ocurriendo realmente. Después, por respeto al pueblo de Elche y a la institución del Ayuntamiento y de la Alcaldía. Pero es que tampoco se ha informado al Obispado ni al rector de la basílica".

Según Ruz, "el 3 de enero ya iba a convocar la Junta de Seguridad, pero se me pidió que no lo hiciera. Por acción o por omisión, se ha engañado al alcalde de Elche. Es verdad que la Policía Nacional ha impedido una tragedia, pero es que hoy tampoco se me ha respondido. Estaba muy preocupado y sigo muy preocupado". Por ello, el primer edil ha convocado la Mesa de Coordinación de las Policías (Nacional, Autonómica, Local y Guardia Civil) "para tomar medidas y proteger a los ilicitanos, nuestra ciudad y nuestra conmemoración del Año Jubilar, con un operativo policial sin rebajas y de máximos". A través de la citada Mesa, "la Policía Nacional tendrá que integrar a la autonómica y la local. Está ya convocada una reunión para la semana próxima. Nada ni nadie puede poner en peligro a los ilicitanos o a la ciudad, ni los eventos de un año tan importante para Elche".

Insistía el regidor en que "la Policía Nacional, con su habitual profesionalidad, ha impedido una desgracia, pero no era un bulo, una "fake new" o una chiquillada de cuatro niñatos". Muy enfadado, Ruz lamentaba "que el subdelegado del Gobierno no haya tenido la deferencia, en más de un mes, de llamarme. Los ilicitanos no tenemos Subdelegación del Gobierno". Su titular "nunca ha estado a la altura del cargo que ostenta y espero que con esto entienda que ya está bien de ignorar al Ayuntamiento de Elche".

Participantes en la Junta Local de Seguridad convocada por el alcalde de Elche a causa de la detención de cuatro presuntos yihadistas en Elche / INFORMACIÓN

Ruz exponía que ahora "tengo el deber de trasladar un mensaje de tranquilidad y confianza en la labor de nuestra Policía". Según contestaba el regidor, "formalmente, como alcalde, nadie me ha comunicado nada, pero tampoco hoy. Nos hemos enterado por la Prensa a la que nadie desmiente, por lo que ya no es una operación tan secreta. El comisario hoy sólo ha venido a corroborar el secreto de la operación. Nada más. Me han engañado los dos, la Policía Nacional y la Subdelegación", el representante del Gobierno de la nación en la provincia de Alicante. "Quiero pensar que no era un engaño activo, con intención, pero así ha sido. Hoy no se nos ha dicho nada, tampoco, lo cual me parece una tomadura de pelo. Se amparan en el secreto de las operaciones y de todo el procedimiento judicial", añadía.

Ruz, a la vez que negaba haber recibido información alguna, reconocía que el secretario de la Subdelegación del Gobierno le había confirmado la gravedad de los hechos, que lo que la Prensa había dicho "era cierto", pero que" ellos tienen la obligación de guardar silencio".

Riesgo Alto en la alerta antiterrorista

El alcalde recordaba que "actualmente estamos en alerta antiterrorista 4, Riesgo Alto", cuando sólo hay un nivel superior y sí tres por abajo. Por ello, "vamos a redoblar esfuerzos en materia de Policía, como se hizo por ejemplo durante la Navidad, para que el Año Jubilar y todos sus actos -también la Semana Santa- se realicen con la máxima seguridad".

A su vez, Ruz anunciaba la convocatoria de un pleno extraordinario el próximo martes "para reconocer la labor policial ante este hecho, expresar el rechazo de toda la Corporación municipal al intento de atentado y el apoyo unánime para pedir un plan de acción concreto con motivo del Año Jubilar".