El PSOE pide al alcalde de Elche que no genere alarmismo social con el yihadismo

El PSOE cargó este viernes contra el alcalde, Pablo Ruz, tras conocer la convocatoria de un pleno extraordinario sobre la seguridad y anunciar un operativo policial especial con ocasión del Año Jubilar. Todo esto ocurre después de que INFORMACIÓN publicara que dos de los cuatro menores detenidos en Elche por yihadismo supuestamente pretendían cometer un atentado en la basílica de Santa María el día de Nochevieja, según ha desvelado la investigación policial.

Para los socialistas, que condenan el yihadismo y respaldan a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, al alcalde le falta «prudencia y responsabilidad» y creen que está sembrando un alarmismo social innecesario con el que trata de tapar a sus socios de Vox, tras las declaraciones de la portavoz Aurora Rodil sobre las personas trans en las que aseguró que no eran mujeres y quitaban derechos a estas. El PSOE mezcla ambos asuntos porque el alcalde también lo ha hecho al convocar un pleno extraordinario que se solapa en el mismo día al de la oposición para reprobar a la concejala el próximo martes.

Héctor Díez (PSOE) / INFORMACIÓN

«Ha querido esconder esta comparecencia porque sabe que es muy grave y no sabe cómo salir de esta», expresó el portavoz Héctor Díez. Y para demostrar que esto es así, recordó que el alcalde «prohibió la comparecencia en el pleno del pasado lunes a petición tanto de PSOE como a Compromís de la concejala Aurora Rodil por sus graves declaraciones contra las personas trans y ahora se ve obligado por ello por la convocatoria de un pleno extraordinario pedido por la oposición». Según el edil, será a las tres y media de la tarde, «una hora antes del pleno extraordinario que ha convocado sobre yihadismo. Eso se llama tapar. Es una comparecencia (la de Rodil) que no le gusta y que le genera incomodidad, ya que tiene de socia de gobierno a una persona tránsfoba, que no tiene ningún pudor en atacar los derechos de las personas más discriminadas».

Subdelegación

El PSOE se desmarca también de las declaraciones que hizo Ruz al concluir la junta de seguridad en las que acusó a la Subdelegación del Gobierno y a los Cuerpos de Seguridad del Estado de haberle engañado sobre el peligro real de un atentado que sí habría detrás de estas detenciones. «Queremos mostrar nuestro absoluto respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado tras los ataques del señor Ruz y le pedimos prudencia con este tipo de cuestiones y responsabilidad, porque es el máximo representante municipal», dijo.

Reiteró que es importante que el primer edil «no ataque a instituciones públicas y a la Policía Nacional, que lo que hacen es trabajar de forma coordinada y máxime cuando se trata de una operación que lleva Madrid y está bajo secreto de sumario». El socialista lanzó un mensaje de apoyo a la comunidad islámica: «Está integrada, su convivencia es buena y condenan al yihadismo. Es importante lanzarle apoyos ante las manifestaciones de odio que proliferan».

"A rebufo"

Añadió que el gobierno municipal «va a rebufo de la oposición. Ya pasó con el pleno extraordinario de la vivienda, que Ruz contraprogramó con el 9 de octubre, y ahora con el pleno extraordinario pidiendo la comparecencia de la señora Rodil. Si tanto se fijan en la oposición es porque algo temen». Para Díez, el camino que está recorriendo el alcalde es «peligroso. Consiente que la señora Rodil agreda los derechos de las personas trans, humille a los colectivos de LGTBIQ+, vote a favor de una moción de Vox que equipara la delincuencia con la inmigración y los marroquíes, ahora ataca a las administraciones públicas y a la policía. Va en escalada y eso no es bueno por parte de un alcalde».