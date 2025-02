La reivindicación para que los autobuses de Elche desplieguen sus rampas

La Asociación Parkinson Elche se ha mostrado totalmente a favor de que los autobuses urbanos de Elche desplieguen sus plataformas o rampas, ubicadas en la puerta posterior, para facilitar el acceso a personas afectadas por esta patología o por otras que limiten severamente sus movimientos al caminar.

Desde dicha entidad no se lanza una crítica contra el servicio de autobuses de Elche, ni mucho menos contra sus conductores, que son los que deciden si despliegan o no dicha plataforma o rampa, pero se solicita que se tenga en cuenta también a estas personas a las que, sin necesidad de ir sin silla de ruedas o andador, se les hace un mundo subir varios escalones.

"Sensación de miedo"

Para algunos de estos usarios utilizar los escalones se traduce en una sensación de miedo ya que están pensando en que se van a desequilibrar y caer desde una cierta altura. A su juicio, la rampa les da más tranquilidad y aparentemente seguridad.

«Para mí es una abismo. Subir y bajar es muy traumático», confiesa Nella Guixot Albert, una afectada de párkinson de 75 años, a la que es difícil entender si no estás habituado a tratar con ella puesto que su enfermedad también le ha afectado al habla. A esta mujer le ayuda, tanto en sus salidas por la ciudad para hacer recados como para comunicarse con otras personas Puri Paredes, de 73 años, quien explica que la primera ya se ha caído en varias ocasiones al subir al bus.

«La mayoría de los conductores son muy amables, pero le dicen que no pueden bajar la rampa, en ocasiones porque no pueden acercarse más a la acera», explica Puri, quien relata que Nella es una persona culta, que padece un párkinson atípico y que ella misma acaba culpándose de que no sirve para subir ni bajar de un autobús. «Si no estoy yo no sale», agrega la acompañante de esta vecina que vive en el barrio de Porfirio Pascual y que, por tanto, utiliza los autobuses que pasan por la zona para, por ejemplo, trasladarse al lugar donde hace rehabilitación.

La vecina de Elche, con párkinson, se dispone a subir a un bus urbano / Áxel Álvarez

Viene de antaño

La Asociación Parkinson Elche, una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública y cuyos fines pasan por atender no solo a afectados por la enfermedad de párkinson sino también a sus familiares, señalan que esta misma reivindicación sobre las rampas ya se trasladó también en su día al anterior equipo de gobierno.

«En ocasiones depende de la empatía o de la prisa que tenga el conductor», indican desde esta entidad, la cual asegura que es una vieja reivindicación que incluso hacen llegar a Renfe, puesto que muchas veces la distancia entre el andén y el vagón genera una angustia a determinadas personas puesto que están pensando que se van a caer.

"No siempre es lo mejor"

«Depende de dónde esté la parada. Hay ocasiones en que la rampa no siempre es lo mejor para los usuarios», explica por su parte Ángel Andreu, gerente de Auesa, la empresa que gestiona el servicio de autobús urbano en la ciudad de Elche.

El responsable insiste en que el hecho de que se despliegue la rampa o no «depende de varias cuestiones, por ejemplo de si hay espacio suficiente. Hay ocasiones en las que el giro del autobús o el espacio donde puede parar no es el idóneo para ello. Es muy subjetivo, pero el conductor puede bajar la rampa cuando sea necesario»,

Agrega además que la rampa se despliega no solo para personas en silla de ruedas, sino también con andador, para agregar que en ocasiones el conductor puede incluso bajar para ayudar al usuario.

Decide el conductor

Desde Auesa se afirma que desplegar la rampa trasera «siempre es potestativo» del conductor y en función de la situación en que quede el autobús, para añadir además que no hay orden de que solo se active la plataforma para personas en silla de ruedas

Asimismo, se incide en que la parte delantera del vehículo está más controlada por el conductor que la trasera y que éste, remarcan una vez más desde Auesa, tiene la potestad en cualquier caso de desplegarla cuando considere que es necesario.

«Quiero hacer llegar mi agradecimiento a los conductores de los autobuses urbanos de Elche, sobre todo a los de las líneas D, K1 y K2 que son las que habitualmente uso, por su ayuda, cortesía y buen hacer», relaa Nella Guixot.

Desde el Ayuntamiento de Elche, el concejal de Movilidad Urbana, Claudio Guilabert, se muestra totalmente a favor de estudiar la mencionada iniciativa con tal de mejorar dentro de las posibilidades el servicio.