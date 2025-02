Luis Puelles, Honoris Causa por la UMH: «Discuto mucho mentalmente con científicos muertos sobre sus teorías»

Neuroembriólogo y anatomista. El reconocido científico Luis Puelles era investido el día de Santa Tomás de Aquino Doctor Honoris Causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). Muchos de sus antiguos alumnos, atentos a la lección, acudían a un acto que el homenajeado recibía como «un honor inmenso». Citado mundialmente por sus estudios sobre el cerebro, Puelles disfruta ahora de la jubilación «trabajando más que antes; al menos publicando más, ahora tengo más tiempo».

El científico Luis Puelles ha sido colaborador del Instituto de Neurociencias de la UMH y el CSIC desde 1990, participando en la formación de cientos de nuevos investigadores. La carrera científica es muy dura. El propio rector, Juan José Ruiz, hablaba de la falta de recursos económicos de la Ciencia en su discurso en el acto conmemorativo.

¿Qué consejo les daría a los estudiantes que están empezando?

Lo primero, que tengan en cuenta que esto es una carrera de fondo. No se trata de llegar y realizar el descubrimiento de su vida. Lo más importante es tener curiosidad. Los nuevos científicos tienen que satisfacer su ansiedad de hacer algo por la población en general. El conocimiento es el instrumento para ello, lo que te permite conseguir una cosa y otra. Ese es el rol que la universidad tiene para mí. No es una institución donde se resuelvan preguntas, sino el lugar donde cada sabio acaba satisfaciendo su necesidad de conocimiento.

Usted ha dedicado décadas de estudio al cerebro humano. ¿Cree que la investigación en torno al mismo ha avanzado a nivel científico en este tiempo?

La neurociencia es una de las ciencias que está avanzando mucho en los últimos años. Evidentemente, es una de las fronteras naturales del conocimiento humano. O sea, tenemos lo más microscópico, las partículas del átomo. Esta es una de las fronteras. Otra de ellas es el universo, todo el universo entero con todas las galaxias…, y luego está el conocimiento de la mente humana. Todavía hay mucho que desconocemos, que no podemos explicar, pero la ciencia está atacándolo con todo lo que tiene y estamos avanzando. Semanalmente, aparecen novedades sobre hallazgos y descubrimientos. Es decir, que el conocimiento del cerebro es una ciencia en movimiento. No podemos decir cuándo vamos a resolver el problema de la mente, si es que lo vamos a resolver, pero digamos que es un problema similar a lo que fue el problema de la vida, por ejemplo, que ya quedó atrás. Ahora ya sabemos qué es la vida, pero esta fue un misterio durante mucho tiempo. Ahora tenemos el problema de qué es eso de pensar, de saber que estamos aquí. Es un gran misterio todavía que no sabemos explicar.

Sus contribuciones han sido fundamentales para el entendimiento del desarrollo y la organización del cerebro en los vertebrados. ¿Cómo podría usted explicarle al ciudadano de a pie cuáles han sido sus principales avances?

Siempre intento simplificar el asunto diciendo que mi trabajo consiste en hacer mapas. Es como un explorador que llega a África o América cuando se estaban descubriendo y empieza a trazar un esquema en un papel de donde hay un río, donde hay dos montañas, donde hay un valle, donde se consigue agua, donde hay oro… Yo trato de hacer un mapa de la situación y de la complejidad de los fenómenos que tiene alrededor. Lo que yo he estado haciendo básicamente es conseguir mejorar los mapas existentes del cerebro. Cuando comencé yo a estudiar hasta mí me llegaron ciertos mapas sobre los que después he trabajado aplicando los métodos más novedosos de la ciencia. Afinar esos mapas, corregir errores, introducir detalles donde no los había, descubrir que había zonas inexploradas que nadie las había mirado y que existían, y definir dónde están. Ese ha sido mi trabajo, avanzar los mapas del cerebro. Y por eso es por lo que soy conocido y por lo que los compañeros me citan. Y es que todo el mundo necesita un buen mapa en algún momento. También del cerebro. Para viajar por una carretera no te basta con tener el mapa de hace dos siglos. Siempre quieres el mapa más reciente. Y los mapas siempre se pueden mejorar. Aunque estén equivocados, son útiles; hasta los malos mapas nos son útiles, pero si los puedes mejorar, pues mucho mejor.

Entonces, su trabajo ha sido el de afinar esos mapas de la mente…

Sí. Mi trabajo ha consistido en haber estado mejorando y mejorando y mejorando los mapas existentes, aclarando, quitando dudas, eliminando errores, añadiendo zonas inexploradas. Y he tenido cierta suerte, digamos, en poder hacer bastantes cosas en esa dirección.

¿Es el cerebro tan complicado como parece?

El cerebro, aunque realmente es muy complicado, no es un caos. Es una cosa altamente organizada, altamente ordenada. Y eso es lo que más sorprende. Uno piensa que esa masa amorfa que tiene en la cabeza está desordenada. No nos esperamos que el cerebro tenga un orden casi geométrico. Y es así. El cerebro se puede tratar con líneas o fronteras perpendiculares unas con otras. O sea, que esté dividido, cuadriculado. O sea, cuando se habla de que uno tiene un cerebro cuadriculado, se está diciendo una gran verdad, porque todos los cerebros son cuadriculados. Y no solamente eso, sino que además las cuadrículas son las mismas de uno a otro cerebro. Lo que hace distintos los cerebros es que estas cuadrículas son más grandes o pequeñas dependiendo de la evolución. La diferencia es, sobre todo, cuantitativa. Todos los cerebros se parecen unos con otros. Por ejemplo, un coche, un camión y un tanque se parecen. Todos tienen unas marchas, un volante, unas ruedas o un sin mecanismo de avance, o sea, si miras en la estructura funcional, pues hay una serie de vehículos que todos tienen la misma estructura básica. Esto es también lo que pasa con los cerebros. Todos tienen esa misma estructura desde el principio y se ha mantenido. Lo que hemos hecho es ir a la evolución. Yo hago un coche de carreras, yo hago un camión o lo que hago es un autobús. Son variantes sobre la misma idea haciendo aumentar ciertas partes o añadiéndole ciertas cuestiones, adaptándose a las necesidades en particular. Eso es lo que ha sido la evolución de los cerebros.

¿Todos los cerebros, por tanto, surgieron de igual forma?

El cerebro del ave, por ejemplo, no se ha inventado ahora y luego ha sido el del mamífero. Todos siguen el mismo modelo, pero después se han ido adaptando, por ejemplo, a volar. Lo interesante es que se pueden unificar todos los mapas del cerebro particulares porque en el fondo todos tienen un mecanismo similar. Para mí ha sido muy interesante trabajar en esa dirección. Me he sentido muy satisfecho íntimamente al comprender en qué se parecen todos los cerebros. Creo que ha sido un camino interesante. Y seguro que en un futuro despierta alguna inquietud.

¿Qué le ha supuesto la jubilación? ¿Está centrado en alguna investigación concreta?

Yo no me he parado cuando me he jubilado, o sea que yo estoy publicando entre cinco y 10 artículos cada año. Realmente estoy trabajando casi más que antes de jubilarme, al menos en cuanto a publicaciones, porque ahora dispongo de más tiempo para ello. Estoy escribiendo libros, incluso, para lo que antes no tenía tiempo. Tres al mismo tiempo, por lo que se puede considerar que estoy hiperactivo ahora mismo. En cuanto a las investigaciones, lo cierto es que no estoy centrado en una, pues no sé hacer esto. Yo tiendo a dispersar mis intereses en varias direcciones, o sea, no soy de una monoidea. Siempre estoy leyendo varios libros al mismo tiempo y de temas distintos.Además, trabajo en siete artículos o capítulos de libros y cosas así y en los tres libros al mismo tiempo. Esto significa que yo dividido mi tiempo, según me va apeteciendo. Voy un poco dando mucho salto mental, pero de alguna manera es mi sistema.

¿Considera, por tanto, que tiene un cerebro privilegiado o todos pueden hacer eso?

Lo que sí puedo decir es que siempre he tenido mucha curiosidad. Y la sigo teniendo. Tengo ganas de saber. Cada vez que leo una cosa empiezo a preguntarme por qué no explican esto o lo otro. Me salen preguntas y, si luego, por experiencia o por lo que sea, sabes cómo se podía encontrar la respuesta, pues mira: voy a leer lo que ha dicho el analista, voy a ver si comparo esto con aquello y a ver si me entero. Esta es, un poco, mi forma básica de funcionar, que es fácil de entender, ¿no? Es meramente lo que cualquiera persona diría una persona con curiosidad por algo y que hace algo por averiguar sobre lo que siente curiosidad.

Usted es inspiración para investigadores y estudiantes. ¿Quiénes fueron sus referentes para dedicarse a la ciencia?

Yo me formé de forma autodidacta, o sea que no tuve un maestro, como lo he sido yo. No disfruté de un mentor, porque mi maestro no tenía suficiente formación como para formarme a mí. Pero mi profesor sí que me dio libertad y me ayudó como amigo, digamos, a luchar yo por mi cuenta. Yo aprendí leyendo libros. Yo tenía la facilidad de que podía trabajar en varios idiomas, lo que me permitió acceder a la literatura importante que había habido desde casi dos o tres siglos antes. Yo me remonté a la literatura escrita en alemán, francés, inglés, italiano… Por ello, esas fueron mis primeras influencias. Luego fue cuando ya comencé a conocer a algunos científicos importantes, cuyo ejemplo me inspiró y me guio. Desde mi primera visita a París, donde conocí a Constantino Sotelo, un gran referente en la ciencia española, como a Ramón y Cajal, al que no conocí personalmente pero sí a través de su obra. De alguna manera sentía como si yo hubiese sido su discípulo, aunque con la distancia de que yo nunca lo conocí. Y esa ha sido, digamos, mi influencia. También he tenido muchas discusiones mentales con científicos que ya estaban muertos, porque leía lo que habían dicho y mentalmente discutía con ellos los resultados. Dentro lo posible, ¿no? Un siempre puede ver más lejos y ver por qué uno está montado sobre los hombres de gigantes, ¿no? Eso es lo que me ha pasado a mí. Yo me he montado sobre los hombros de todos los gigantes que he visto por ahí y he intentado leer e ir un poquito más allá.

¿Qué esperaba de su nombramiento como Doctor Honoris Causa de la UMH?

Esperaba ver a muchos discípulos, y así fue. Investigadores que han leído sus tesis conmigo. A algunos hace años que no los veía. Uno de ellos vino desde EE UU. Me ha encantado podernos reunir de nuevo con toda esta gente y, si con mi discurso puedo dar un último impulso a mis estudios sobre el cerebro, pues mucho mejor.

¿Qué ha supuesto para usted este reconocimiento?

Para mí ha sido un honor inmenso. No es tan común que los colegas reconozcan tu trabajo. Y, además, tengo una gran vinculación con la UMH a través del Instituto de Neurociencias, pero también porque en esta universidad están mi hijo y mi nieto, uno trabajando y el otro estudiando, por lo que existen muchas motivaciones personales para sentirme honrado.

