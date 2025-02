Los sindicatos exigen en Elche que paren los desahucios y se refuerce el Ingreso Mínimo Vital

La movilización de CCOO y UGT convocada en toda España este domingo también se ha sentido en Elche. Ambos sindicatos han clamado contra las amenazas del sistema de pensiones y han exigido que paren los desahucios y se refuerce el Ingreso Mínimo Vital

Han denunciad el uso oportunista de los derechos sociales y la protección de la mayoría social y, particularmente, a los más vulnerables.

"Las personas y sus derechos no pueden ser rehenes de la lucha partidista ni de los intereses inmediatos de algunos partidos políticos. Por delante de la clase trabajadora, los pensionistas y los colectivos más vulnerables no pueden estar las estrategias políticas" afearon ambas fuerzas sindicales al mediodía desde la Plaça de Baix. Algo más de medio centenar de asistentes en la que ha sido una tímida protesta han reivindicado un sistema de pensiones público y sostenible, "y no vamos a permitir que ahora sea amenazado por disputas cortoplacistas que buscan debilitarlo en favor de su privatización".

"El Parlamento debe estar al servicio de la gente"

Han explicado que se manifiestan porque "el Parlamento debe estar al servicio de la gente, no de estrategias de vuelo corto que solo consiguen desprestigiar a quienes las realizan y tienen efectos negativos sobre las instituciones democráticas que deben defender". Reprobaron que la no convalidación del Real Decreto Ley 9/2024, conocido como decreto "ómnibus" por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria y de transporte "puso en riesgo medidas sociales fundamentales que afectan a millones de personas".

Ayudas por la dana

Refirieron que más de 10 millones de pensionistas veían amenazada la revalorización de sus pensiones, que dos millones de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) quedaban en la incertidumbre sobre su protección. De igual forma alertaron de que el incremento de las pensiones mínimas entre un 6% y un 9% estaba en peligro y que las ayudas para las víctimas de la dana y el volcán de La Palma quedaban bloqueadas.

De igual forma también han recordado la parálisis del decreto también ha afectado a la moratoria de desahucios para familias vulnerables se veía paralizada y que se puso en cuestión el transporte público para más de 20 millones de usuarios.

"No podemos permitir que estos derechos sean moneda de cambio en una disputa estéril y artificial con el falso argumento de si las medidas deben presentarse juntas o separadas en distintos decretos, cuando es notorio que el propósito e intención era aprovechar la ocasión para castigar a un Gobierno, por distintos motivos, pero sobre la espalda de más de la mitad de población del país", reprobaron. Por ello refirieron que "lo importante no es cómo se tramitan, sino que se aprueben y entren en vigor".

Pensiones

Ambos sindicatos han expresado que quieren la revalorización de las pensiones y por eso demandaron que se respeten las medidas destinadas a robustecer el sistema público de pensiones y que forman parte de los acuerdos alcanzados en el diálogo social; aumento de la base máxima de cotización y cuota de solidaridad de los salarios muy altos, que contribuyan más los que más ganan, y que se siga incrementando la hucha de las pensiones con el refuerzo del MEI.

Movilización de los sindicatos este domingo en Elche / Matías Segarra

De igual forma han enfatizado que no se puede defender la subida de las pensiones sin garantizar los recursos para financiarlas. "Algunos partidos apoyan la revalorización, pero rechazan los ingresos que la hacen posible. Eso es poner en riesgo el sistema y abrir la puerta a su privatización", lamentaron.

En referencia al nuevo Real Decreto Ley 1/2025 que aprobó el Gobierno el martes pasado con el paquete de medidas sociales que habían sido bloqueadas, UGT y Comisiones Obreras señalan que defienden el transporte público asequible, la paralización de desahucios, el incremento de las pensiones contributivas, no contributivas y mínimas, el refuerzo del Ingreso Mínimo Vital así como las ayudas a los afectados por la riada en Valencia y al volcán de La Palma.

"Porque los derechos de la gente, especialmente de los más vulnerables, no pueden ser rehenes de intereses partidistas que solo buscan su beneficio inmediato".

Reducción de la jornada a 37,5 horas

En otro orden de cosas, han incidido en que en los meses inmediatos tiene que tramitarse en las Cortes la reducción de jornada a 37,5 horas que hemos acordado con el Gobierno.

Sostienen que la ausencia de presupuestos generales del Estado para 2025 y la situación de prórroga presupuestaria en la que nos encontramos desde 2023, afecta directamente a un gran número de políticas públicas que se ven en serias dificultades para concretarse.

Fondos europeos

En cuanto a las cuentas públicas proponen implementar en toda su extensión los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia. Con ello manifiestan que debe incluirse la reforma fiscal para implementar políticas públicas y que se renueve el sistema de financiación autonómica.

Cuidados a dependientes

Entre otras reivindicaciones urgen incrementar la financiación y calidad del empleo y de los servicios de atención a la dependencia así como desarrollar una estrategia de cuidados que mejore la calidad de los mismos para la población dependiente reforzando las infraestructuras necesarias y eliminando el "enorme impacto de género" que tiene para las personas cuidadas y para las personas cuidadoras, muy mayoritariamente mujeres.