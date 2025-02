La falta de personal retrasa hasta dos meses más la apertura del refugio del Jardín de la Concordia

El refugio antiaéreo del Paseo de Germanías (ahora Jardín de la Concordia) que PP y Vox promocionaron en Elche como un nuevo recurso turístico y un instrumento para conocer parte de la Historia lleva un mes y medio cerrado desde que el alcalde, Pablo Ruz, y su socia de gobierno, Aurora Rodil, inauguraron la reforma del espacio público antes de Navidad. De aquel acto en el que se ensalzó la cruz y se hicieron dos pases a las galerías subterráneas que desde entonces no han vuelto a abrir. La previsión del Ejecutivo ahora es que el túnel pueda ser visitable en los próximos dos meses pero antes la Administración local deberá resolver cómo se gestionará el espacio teniendo en cuenta que no se ha previsto personal para que pueda llevarse un control de acceso de los visitantes, que están a más de diez metros de profundidad.

Trámites, una incógnita

Desde el equipo de gobierno no han querido entrar en detalles sobre los trámites que se están llevando a cabo, y sólo apuntan a que «hay muchas posibilidades» que se están estudiando desde la concejalía de Cultura. Una de ellas sería que el Consistorio contratase a una empresa que se encargue de dar el servicio de recepción y visitas ya que no hay funcionarios municipales asignados para esta función.

Por otra parte, desde la concejalía de Espacios Públicos descartan que haya otros motivos como falta de adecuación del entorno para asegurar la apertura, ya que insisten en que todos los trabajos, como la iluminación, ventilación y señalización se completaron para que este escondite bajo tierra que construyeron vecinos durante la Guerra Civil, y que nunca se terminó utilizando porque no hubo bombardeos, pueda tener un uso divulgativo.

Vista general del jardín de la Concordia de Elche / Matías Segarra

La mayoría de residentes del barrio de San José y zonas próximas al refugio narran a este diario que les gustaría que este espacio, que está declarado como Bien de Relevancia Local (BRL), abriese ya que muchos no tuvieron la oportunidad de acudir a las visitas guiadas del pasado 19 de diciembre tras la inauguración de la reforma cuando las galerías se abrieron por apenas una hora. Este será el único refugio visitable, por el momento, debido en parte al buen nivel de conservación ya que se ha podido garantizar la seguridad de los futuros turistas.

Si bien, se llegan a documentar en el núcleo urbano hasta 13 refugios que se fueron creando en 1938 auspiciados por el llamado comité local de defensa pasiva de Elche, según se desprende de una infografía de los cubículos que presentan el acceso y salida al subterráneo del Jardín de la Concordia. Por el momento es lo poco que los vecinos pueden ver de esta infraestructura. «Estaría bien conocer un poco de Historia en Elche», señalaba Luisa Cascales este fin de semana mientras transitaba por primera vez por el rebautizado paseo.

Desconocimiento

Las sensaciones en el barrio son variopintas. Hay quienes defienden que se quiera poner en valor este espacio, mientras otros directamente desconocía que existiera un refugio en la zona como Mari Nieves Gil, que atiende a INFORMACIÓN junto a su madre, residente del Asilo de San José. «Me gustaría ver el refugio porque «no se puede borrar la historia».

Jordi Payá, que se ha mudado recientemente al barrio, tiene curiosidad por recorrer las galerías ya que tiene constancia de estas construcciones por conocidos que vivieron aquella época, «digamos que es un recuerdo que queda en la ciudad». «Los antiguos contaban que desde aquí salían al Raval, sí que tendría que tener aquello una profundidad», contaba Manuel Ruz, fundador del bar Graná, que además reconoció que a pese a tener intención de ver los túneles no se ve con fuerza de bajar tantas escaleras ni de moverse entre pasadizos por su avanzada edad.

Falta de incentivos

Por otro lado, al seguir cerrado el refugio la reforma del espacio como tal no se ha convertido en un reclamo ya que suelen visitarlo quienes ya acudían antes y en los negocios próximos no han detectado un aumento de la clientela debido a la puesta a punto, como indica José Manuel Requena de la churrería que tiene terraza en el parque.

Y es que, además de los progenitores que aplauden el resultado final del entorno porque resulta más cómodo para los menores y mayores con zona de juegos, también hay residentes que no terminan de entender el enfoque que se le ha dado al parque y las posiciones están divididas entre quienes querían que se retirase la cruz de origen franquista o se mantuviese como símbolo, o los que lamentan que finalmente no se le haya dado el enfoque inicial que planteó el gobierno de PSOE y Compromís de crear un parque de los derechos humanos con aportaciones de Amnistía Internacional, y al final el actual bipartito optó por recordar con unos paneles la evolución de la plaza con el paso de los años desde hace siglos hasta ahora.

Parque infantil en el Jardín de la Concordia / Matías Segarra

Dudas con la reforma

«El refugio no me genera curiosidad, esto lo hubiera dejado más para que los niños tengan un lugar amplio para correr y disfrutar», reseñaba Jaime Vicente, que lamenta que con la remodelación se ha reducido el espacio hábil para los juegos infantiles y que hay una extensión desaprovechada con cemento en lugar de haberle dado más prioridad al ocio de los menores teniendo en cuenta que en el barrio son muy escasas las zonas al aire libre dedicadas a niños y niñas. Son varios los residentes que cuestionan también el ajardinamiento ya que entienden que hay poco sombraje que, sobre todo, se agradecerá en verano. Una opinión similar tiene Neus S. Vidal, que entiende que no quiere desmerecer la actuación, «porque el parque está mejor de lo que estaba», pero «podría haber sido mucho más bonito, verde e innovador»

"Faltan más parques en el barrio"

Desde la asociación de vecinos Pla de Sant Josep-Canal cuentan que «el parque está bonito, con columpios que se alejan de lo típico, y está lleno de niños y abuelos», indica la presidenta Alba Sepulcre. A pesar de ello, critica que es el barrio «con menos parques de Elche «con lo que hay una cuadrícula de edificios que es súper agobiante», con lo que entiende que a nivel municipal se debería apostar por crear nuevas zonas de respiro al aire libre y también fomentar políticas para acabar con viviendas abandonadas y los solares vacíos emplearlos en zonas verdes o en aliviar el volumen de vehículos en las calles.

