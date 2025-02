Dimite el profesor del Instituto de Neurociencias de la UMH Juan Lerma como director del CINC

El investigador del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Juan Lerma, ha confirmado a INFORMACIÓN que ha dimitido de su puesto como director del Centro Internacional de Neurociencias Cajal (CINC) de Madrid, porque según asegura "se le había relegado a ser una mera comparsa" por la actual presidencia del CSIC.

El centro investigador que hasta ahora dirigía Lerma —lo hacía desde 2019— "se ha desvirtuado" y "se le ha vaciado de contenido científico". Lo que no podemos es "replicar en Madrid el Instituto de Neurociencias de Alicante".

El profesor del Instituto de Neurociencias del CSIC y la UMH de Elche Juan Lerma durante una conferencia / INFORMACIÓN

Un centro sin el contenido científico prometido

En un principio, "tanto el CSIC como el Ministerio, aseguraron que apostaban por el centro internacional. Adaptamos un edificio en Alcalá, lo amueblamos y preparamos para ser utilizado por científicos, contratamos personal técnico, pero al final" esta dotación "se ha convertido en un centro de servicios administrativos sin contenido científico". "Este ya no es el proyecto que yo promoví y que queríamos que fuera".

Según el profesor Lerma, el CINC tenía dos objetivos. En primer lugar, "vertebrar y liderar la investigación en neurociencias en España. Ser un referente internacional en Europa". En segundo término, "lograr un ejemplo de gobernanza más flexible en el CSIC", que fuera una "puerta abierta al futuro", pero siempre dentro de la estructura del CSIC. Además, el CINC debía tener capacidad de captar fondos privados, lo que permitiría mayor independencia. Según Lerma, este planteamiento fue "aprobado en 2011, revalidado en 2019 y evaluado por un comité de expertos".

La dimisión de Lerma y el futuro del CINC

Según Juan Lerma, el Centro Superior de Investigaciones Científicas "no ha apostado por esto", por lo que "yo no puedo dirigir este proyecto y he decidido dimitir". Una acción que "sí, ha sido pensada". La causa de no haberla adoptado antes: "Los investigadores con los que empezamos a trabajar me pidieron que no dimitiera", pero es que este mes "se ha precipitado todo" al tratar de integrar el CINC en el Centro de Investigaciones Interdisciplinares de Alcalá (Ci2A), que se inaugurará el próximo 18 de febrero y cuya principal función es captar fondos europeos.

Juan Lerma cuando era director del Instituto de Neurociencias del CSIC y la UMH de Elche / RAFA ARJONES

Fuentes del CSIC han indicado a la agencia de noticias Efe que respetan la decisión de Lerma y le agradecen su destacada contribución científica, pero subrayan que el CINC es un "proyecto científico sólido" que seguirá contando con el respaldo de la institución. Lo cierto es que ya hay cuatro investigadores de primer nivel que han anunciado su retirada del proyecto.

Lerma presentó su dimisión a la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, el pasado 3 de enero, aunque se mantuvo en el puesto hasta el viernes 31 "para no perjudicar proyectos en marcha", según explicaba este investigador, que cuenta con una larga trayectoria vinculada al Instituto de Neurociencias de Alicante, donde sigue ejerciendo su labor.

"Proyecto sólido"

Por su parte, la presidencia del CSIC ha incidido en que el CINC es "un proyecto científico sólido", con "una hoja de ruta precisa" que permitirá desplegar "esta nueva estrategia a lo largo de los próximos meses" en sintonía con el resto del ecosistema científico de las Neurociencias del CSIC, de centros internacionales o proyectos emergentes como Spain Neurotech.

El CINC se puso en marcha en 2019 y sus instalaciones se proyectaron en el campus de la Universidad de Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid.

En este campus se creó el Centro de Investigación Interdisciplinar de Alcalá (Ci2A) en 2021, con el objetivo de albergar todo un complejo de centros científicos, entre ellos el CINC, el Instituto Cajal (IC), el Instituto de Química Orgánica General (IQOG) y el Instituto de Química Médica (IQM). La previsión es que el complejo sea inaugurado el 18 de febrero.