Pancartas, inquisición, humillación y victimizar a Rodil: un pleno en Elche que no lleva a ninguna parte

Pleno extraordinario este martes en Elche, a la hora de la comida (15.30 horas), a petición del grupo municipal socialista, con el fin de "reprobar a la concejala de Infancia, Mayores y Familia, Aurora Rodil, por sus continuos ataques homófobos, xenófobos, LGTBIfóbicos y, en definitiva, hacia las personas más discriminadas, en el ejercicio de servicio público como concejala en el Ayuntamiento". El hecho de que Rodil (Vox) manifestara en un medio de comunicación que las mujeres trans no son mujeres, desencadenaba esta sesión plenaria en la que la mayoría de PP-Vox tumbaba la moción.

Así ha sido el Pleno de Elche de este lunes 4 de febrero /

El debate fue tenso, en algunos momentos hasta desagradable, e incluso se exhibieron pancartas y banderas del colectivo LGTBIQ+ nada más la edil tomó la palabra, a la vez que también recibió aplausos. Las tres personas que protestaron abandonaron finalmente el salón de plenos tras unos minutos de bochorno generado entre los que estaban a favor y en contra de la conminada. Compromís aseguró en el pleno que se había expulsado a esas tres personas y amenazado con multarles, algo que la presidenta de la sesión, Irene Ruiz, negó tajantemente.

En la sesión casi tuvo más protagonismo el alcalde y el PP que la propia edil cuestionada y Vox. Hacia Ruz y su partido fueron más bien las críticas por permitir que su socia de gobierno hiciera lo que está haciendo.

Héctor Díez (PSOE) se dirige a Aurora Rodil / Pilar Cortés

"Pablo Ruz ha abierto las puertas de este Ayuntamiento a los discursos de transfobia y xenofobia y lleva permitiéndolos año y medio". De este modo arrancaba su discurso el portavoz socialista Héctor Díez, quien llegó a afirmar que se ha "ensuciado el libro de actas de pleno de Elche" y que había dado lugar a vergonzosos titulares en los medios de comunicación incluso nacionales.

Héctor Díez hizo un repaso de las frases que Vox ha lanzado en estos meses contra los migrantes y recogiendo afirmaciones tales como que los niños ya no pueden jugar en la calle o las mujeres caminar libremente porque los barrios se han degradado. Para el socialista, Vox ha procedido a "inocular el miedo y el odio en vena en nuestra ciudad".

A renglón seguido, criticó a Ruz que le haya comprado el discurso a Vox, así como sus contradicciones cuando denunció el propio alcalde un ataque homófobo pero que no condene la transfobia.

Dirigiéndose a Rodil, el socialista recordó que en tan solo año y medio le habían pedido su dimisión tanto por su gestión, en concreto los familiares de las residencias de Altabix, como por sus declaraciones, y que con discursos como los efectuados sobre el colectivo trans "se desprecia y se humilla a las personas más discriminadas", de ahí que se pidiera la reprobación de Rodil. "Este tipo de discursos que propaga Rodil y consiente Ruz no tienen cabida y no pueden ser tolerados", dijo Héctor Díez al final de su primera intervención.

"Capítulo negro"

Esther Díez, de Compromís, dijo por su parte que se llegaba también a este punto "por todos los retrocesos en materia de diversidad desde que Ruz es alcalde". Le dijo que estaba escribiendo "un capítulo negro" porque estaba permitiendo que entraran estos discursos en la casa de todos, y que había incorporado también ese desprecio a las políticas de diversidad. "No sé si los ha comprado en los últimos tiempos o ya los llevaba incorporados de casa", le espetó.

La de Compromís les reprochó y recordó que el pacto de gobierno de PP-Vox no hace ni una sola mención a las políticas de diversidad, ignorando una vertiente de las políticas públicas, que era un gobierno que había eliminado la partida específica de apoyo al colectivo LGTBIQ+, que había retirado su bandera del centro del balcón del Ayuntamiento, que no había participado el alcalde en ninguna de las actividades de este colectivo, que permitía que las redes sociales no den difusión a estos actos devolviendo al armario a este colectivo y que hubieran votado en contra de todas las mociones cada vez que se ha propuesto ir más allá en los derechos para la no discriminación de estas personas.

"Invisibilizar, dar pasos atrás es abrir la puerta a retroceder en derechos. No valen las medias tintas. Ustedes llegan tarde a todos los avances sociales", les dijo la edil, quien subrayó que declaraciones como las de Rodil "son peligrosas, porque dice que solo existe el género biológico y eso impide la posibilidad de autodeterminarse. Eso atenta contra los derechos fundamentales de todas las normativas. No pueden imponernos cómo nos sentimos".

La concejala también expresó que reconocer los derechos de las personas trans no va en contra de las mujeres, "eso es una auténtica falacia", al tiempo que recordó que es un colectivo especialmente discriminado.

A la de Compromís no le cabía en la cabeza que Ruz, en lugar de condenar las declaraciones, las amparara bajo la libertad de expresión: "Es un discurso que busca recortar los derechos de las personas trans", a la vez que invitaba a los populares a que no se escondieran. "Sean valientes, expliquen qué piensa el PP sobre la ley trans, sobre los derechos que ya están regulados sobre las personas trans", añadió.

Inquisición

Aurora Rodil entró directamente al trapo con sus primeras palabras al dirigirse a la oposición como "inquisición sanchista y sus acólitos", lo que generó aplausos y abucheos y que surgieran las pancartas, un pequeño circo durante unos minutos que se apaciguó, pero no del todo, tras salirse tres personas del colectivo aludido.

Para Rodil, a su juicio se evidenciaban dos formas muy distintas de hacer política y criticó que la oposición no trajera ideas ni proyectos. "Buscan confrontar, quitar la buena honra de susadversariosc políticos, separando los buenos de los malos, la dialéctica marxista siempre, imponiendo un pensamiento único. ¿Dónde quedan los problemas de los ciudadanos? No les importa mi gestión, no venimos a hablar de nosotros y de nuestras especulaciones", les dijo además de calificar a la oposición como "tribunal chequista".

La de Vox aseguró que su partido creen en la igualdad de todas las personas ante la ley, creyentes, no creyentes, sin excepción de credo, transexuales, homosexuales, heterosexuales... "¿Ven ustedes un discurso de discriminación?", exclamó, antes de manifestar: "No a la ley de los transexuales, a los que respetamos, no a la ley trans, que es otra chapuza jurídica de Sánchez y sus socios tras la ley del sí o sí. Nos oponemos por diferentes y fundados motivos. En primer lugar no ayuda a las personas que dice defender, no mejora su vida. Dos, se basa en un principio de autodeterminación negando la realidad biológica, que es tozuda e inmutable. Somos varones y mujeres desde la concepción".

El alcalde de Elche, en el pleno por la polémica trans / Pilar Cortés

Las palabras de Rodil irritaron aún más si cabe mientras la concejal hizo un repaso al denotar las diferencias entre hombres y mujeres anatómicas, con órganos distintos, enfermedades diferentes... "La realidad biológica niega la ley (trans). Niega la existencia de la mujer, porque un hombre pasa a ser mujer con solo una declaración de voluntariedad, y ya pueden competir en pruebas de mujeres, estar en centros penitenciarios...", relató.

Aurora Rodil también hizo referencia a los menores trans, al considerar que no se protege su salud al permitir la ley que "niños adolescentes sanos puedan hormonarse y también amputarse un miembro".

"Mi postura moral, ya que me señalan, les diré que es la de la Iglesia católica, y lo mismo podría decirlo el obispo o el Papa. Somos hijos de un Dios creador que nos creó por amor, y nos hizo hombres y mujeres libres, y no podemos meternos con la libertad del otro. Nos debemos amor, como el de Cristo. Amando a los amigos, pero también a los enemigos. ¿Este discurso es de odio y discriminación? Seguiremos ejerciendo nuestra libertad", manifestó antes de hablar de la "dictadura woke que quiere echarnos a la hoguera de la cancelación". La edil recibía aplausos al término de su primera intervención.

Una ciudad para todos

Llegado el turno del alcalde, Ruz intentó lanzar cuatro ideas: que ésta es una ciudad abierta en la que todos cabemos, que es para todos y que cualquier atisbo de violencia verbal o contra cualquier persona no tiene cabida. En segundo lugar, mostrar su respaldo a la labor, a la gestión de Rodil al frente de sus concejalías "por su propia implicación personal". En tercer lugar, reivindicar las materias de diversidad. Y en cuarto lugar, reinvidicar el debate como herramienta democrática.

El alcalde desveló que el lunes por la tarde se reunió con los colectivos LGTBQI+ durante una hora. "Fue una reunión muy sosegada, tranquila y con respeto. Aqui no hay ningún filtro para debatir cualquier debate en este pleno", dijo, todo ello antes de lanzar una de sus muchas felicitaciones a Rodil por su trabajo. El alcalde también confesó en ese momento que no comparte el lenguaje inclusivo y que estaba en su derecho. Y también que la bandera del arcoiris se pone en el balcón del Ayuntamiento, aunque no le guste a Rodil, pero tampoco en el centro del mismo, como exige la oposición. "Pero si no se pone donde dice la oposición ya somos intolerantes, tránsfobos, xenófobos...", expuso.

Los que protestaban, tras abandonar el pleno / Pilar Cortés

Ruz, que se erigió como adalid del "derecho al debate", afirmó que a los colectivos, en la reunión, en la que había una persona trans, les preguntó qué retrocesos había habido durante su mandato. "¿Decidme qué se os ha recortado de derechos, en qué se ha retrocedido? Nada, dijeron, porque no se ha impedido, censurado ni recortado nada", indicó según su versión de la reunión.

Así las cosas, el alcalde insistió en reivindicar el derecho al debate y a la justificación de las ideas antes de interpelar e intentar ridiculizar al PSOE utilizando para ello las declaraciones de la socialista Sonia Lamas, secretaria de Igualdad, que afirmó públicamente que no existe otro sexo que sea el biológico o no existe el sexo sentido. "Y tiene derecho a decirlo. Los inquisidores, los censores pretenden que no exista el debate", apuntillaba el primer edil.

Incoherencias

En su segunda intervención, Héctor Díez acusó a Ruz de ser incoherente y justificó la posición de Sonia Lamas indicando que dentro del PSOE existen distintas sensibilidades donde no todo el mundo tiene que pensar igual, al igual, dijo, que las diferentes sensibilidades de Ayuso y Feijóo frente al aborto, a favor y en contra de que aborte una menor de 16 años sin permiso de sus padres.

"Lo que usted ha hecho es victimizar a la señora Rodil. Usted se equivoca y hoy lo que ha hecho es esquivar las balas. Pero no ha contestado ¿es libertad de expresión?", insistía el socialista antes de aseverar: "Un alcalde que tolera este tipo de discursos no puede decirse que es el alcalde de todos. Usted no es el alcalde de todos los ilicitanos".

Díez, que en varias ocasiones fue interrumpido por los asistentes al pleno o por algunos concejales de PP y Vox, aseveró que el "discurso radical genera mala imagen para Elche, es dañino para la convivencia en las calles, y se ceba con los más débiles. ¿Qué le han hecho las mujeres trans para que las desprecie y humille o contra los menores que llegan a este país buscando una vida digna?, ¿no piensa que esas personas a las que señala pueden estar pasando por situaciones muy complicadas y con sus afirmaciones no hace más que agravar su dolor? Por eso le pedimos que rectifique", indicó refiriéndose a la concejala de Familia, apuntando que sus palabras hacen mucho daño y rompen la convivencia.

Desde el PSOE también se aseguró que más de un compañero del PP está muy incómodo con ser socio de Aurora Rodil, mientras Compromís lamentaba que tanto ésta como Ruz se hubieran presentado en esta sesión como víctimas. A renglón seguido Esther Díez exigía defender los derechos humanos frente a las personas que quieren recortes en las políticas públicas. "La libertad no es posible si los derechos no se pueden ejercer" y "el recorte de las políticas públicas complica la igualdad real", añadió.

En opinión de Compromís, en definitiva, lo que estaba haciendo el Ejecutivo era "criminalizar un colectivo que está discriminando y que necesita de políticas públicas valientes que permitan protegerlo".

En su segunda intervención Rodil volvió a afirmar que Vox no discrimina a nadie ni se mete en la vida privada. "La libertad para la izquierda solo es posible cuando se comulga con sus ideas, el dogma woke. Pensaba que iban a traerme una fogata para quemarme en ella", apuntaba irónicamente en un momento dado, además de llegar a a asegurar: "Seguiremos sufriendo la persecución, pero seguiremos siendo defensores de la libertad".

En la última intervención de Ruz, éste reconoció que no cree que el aborto sea un derecho ("Para mí es un fracaso, pero otros de mis compañeros del PP sí que creen en ese derecho"), a la vez que denunció el "rodillo" de la izquierda, de la "rectitud política. Tenemos derecho a disentir, a debatir, y si alguien cree que se excede en sus palabras que vaya y ponga una denuncia".

Cultura de la cancelación

"Lo que no es normal es cómo los partidos de extrema izquierda buscan revertir la libertad de expresión, la cultura de la cancelación. Seguiré reivindicando el derecho al debate y a la libertad de expresión", finalizaba la primera autoridad local.

Rodil bebe agua en el primer pleno extraordinario de este martes / Pilar Cortés

El socialista Héctor Díez era el último en tomar la palabra. "Usted ha venido a este pleno a victimizar a Rodil, a dar vueltas, a descalificarnos, a no entrar en el asunto. Pedimos manos alzadas en favor de la tolerancia, el respeto, frente a aquellos que quieren normalizar la agresión a otros. Son moralmente insoportables, socialmente un retroceso. Deje ya de hacer daño". La moción del PSOE, como estaba previsto, la reprobación a Rodil, no salió adelante por los votos en contra de PP y Vox.

Cabe recordar que las palabras en su día de Aurora Rodil han levantado una ola de indignación entre distintos sectores de la sociedad, entre ellos Compromís y PSOE, que intentaron, sin éxito, en el último pleno ordinario del mes de enero que la aludida diera explicaciones y se retractara de lo dicho. No se pudo, no se quiso o no se permitió entonces, lo que desde la oposición se ha calificado como censura, y el PSOE tuvo que pedir la celebración de un pleno extraordinario, el de este martes, que se saldó en apenas una hora y diez minutos.