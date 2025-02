Exculpados todos los procesados en la segunda pieza del caso Deportes de Crevillent

La Sección VII Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche ha dictado una sentencia absolutoria en el caso Deportes, en el que se juzgaba a varios exresponsables municipales de Crevillent y a la empresa TotSport Crevi SL, por presuntos delitos de prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas con funcionarios públicos. Los principales acusados eran los exconcejales Manuel Moya y Pedro García; el que fuera técnico del área de Deportes, Francisco Serna, y su hijo Cayetano Ramón Serna, propietario de la empresa adjudicataria.

La sentencia señala que no se ha podido acreditar que los acusados actuaran con plena conciencia de ilegalidad ni que existiera un acuerdo fraudulento para favorecer a la empresa en la adjudicación de la gestión de los servicios deportivos municipales. Si bien el tribunal reconoce que pudieron haberse cometido irregularidades administrativas, concluye que no hubo intención delictiva ni arbitrariedad en el proceso de contratación. Por ello, los acusados han sido exonerados de toda responsabilidad penal.

Denuncia de Compromís

El caso se originó en 2018, cuando el grupo político Compromís per Crevillent presentó una denuncia en la que se cuestionaba la adjudicación del servicio deportivo a TotSport Crevi SL. La formación política argumentaba que el procedimiento administrativo había sido irregular y que existía un posible trato de favor hacia la empresa concesionaria, lo que llevó a la apertura de una investigación judicial.

Durante el juicio, la acusación particular sostuvo que la adjudicación no había seguido un procedimiento transparente y que los responsables municipales podrían haber actuado de forma deliberada para beneficiar a la empresa privada. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha considerado que no existen pruebas concluyentes que sostengan estas acusaciones y, en consecuencia, ha dictado la absolución de todos los implicados.

En su resolución, el tribunal recalca que, aunque pueden existir deficiencias en los procedimientos administrativos, ello no implica que se haya cometido un delito de prevaricación o fraude. Para que exista un delito de prevaricación, es necesario que el funcionario o autoridad tome una decisión a sabiendas de que es injusta y con el propósito de causar un perjuicio o un beneficio ilícito. Además, se destaca que el servicio requerido se prestó correctamente, como reconocieron incluso testigos de la acusación como el exalcalde José Manuel Penalva.

En este caso, la sala concluye que no hay pruebas de que los acusados actuaran con esta intencionalidad, por lo que no se les puede atribuir responsabilidad penal.

Una imagen del juicio del caso Deportes de Crevillent / PILAR CORTÉS

Además, la sentencia señala que no ha quedado acreditado que existiera una relación directa entre los responsables municipales y la empresa adjudicataria que demostrara una connivencia fraudulenta. Tampoco se ha probado que los empresarios procesados obtuvieran un beneficio ilícito derivado de la concesión del servicio.

Con esta resolución, la Audiencia Provincial de Alicante deja claro que no se han encontrado indicios de delito en la gestión de los contratos investigados. La absolución de los acusados supone el cierre de un capítulo, pero no del libro.

Interés mediático

El caso Deportes ha sido seguido con gran interés en Crevillent, dado que en él estaban implicados exresponsables municipales y empresarios locales en un supuesto caso de corrupción. La sentencia, emitida el 31 de enero de 2025, pone fin a una de las cuatro piezas de un proceso judicial que está durando varios años y que ha generado un gran debate en la localidad. Concretamente, con esta resolución se concluye la segunda pieza de las cuatro abiertas contra funcionarios o políticos por las gestiones que se realizaban en el Patronato de Deportes.

La primera de las piezas fue archivada directamente por el Juzgado de Instrucción número 3 de Elche. También se refería a la adjudicación de los juegos deportivos municipales en la época del exalcalde César Asencio. La jueza Marta Alba Tenza decretaba el sobreseimiento de esta pieza separada en las que se dividieron las Diligencias Previas nº425/2018 del Juzgado de Instrucción número 4 de Elche, que se iniciaron tras una investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades en la tramitación de contratos municipales en el Ayuntamiento crevillentino.

Cuatro sesiones

Precisamente este miércoles se inicia el juicio en el que se va a dilucidar sobre la tercera de las piezas separadas de este caso. La sede será la misma, la Sección VII de la Audiencia Provincial de Alicante en Elche. En el banquillo de los acusados por prevaricación administrativa se vuelven a sentar el técnico municipal de deportes Francisco Serna y su hijo Cayetano -representante de Totsport-, así como el exedil del área Pedro García. A su vez, dos funcionarias municipales del departamento de Contratación también están acusadas. Como testigo estarán los exalcaldes César Augusto Asencio (PP) y José Manuel Penalva (Compromís).

En esta ocasión se juzgará con base en otros contratos del Ayuntamiento con la empresa Totsport, propiedad del hijo del técnico municipal de Deportes.

El procedimiento está previsto que se desarrolle en cuatro sesiones. Penalva declara hoy, mientras Asencio lo hará el 12 de febrero. Todos los testigos lo harán durante estas dos jornadas, mientras los peritos y técnicos acudirán al juzgado el 5 de marzo. Para una semana después están previstas las conclusiones de los abogados y el caso quedaría visto para sentencia.