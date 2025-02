El PSOE rechaza condenar el terrorismo yihadista y el alcalde de Elche llama "santa" a Pilar Bernabé

Hay plenos que los carga el diablo, o mejor la Yihad. Y el extraordinario convocado por el PP esta tarde en Elche para condenar el terrorismo yihadista y exigir un refuerzo de la seguridad lo ha sido porque aunque, como cabía esperar, las dos iniciativas han salido adelante, se recordará más por los calificativos que el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha dirigido a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a la que ha llamado "santa" y al subdelegado del gobierno, Juan Antonio Nieves, de quien ha dicho "está incapacitado" para el cargo. Como colofón el PSOE ha votado en contra por el hecho de que no se incluyeran sus enmiendas, lo que más suena a excusa que a justificación. Algo que a buen seguro le afeará a partir de ahora el equipo de gobierno: su negativa a condenar el terrorismo yihadista.

La convocatoria apenas sirvió para más que permitir al alcalde reiterar lo que ya dijo hace unos días, después de publicar INFORMACIÓN que dos de los cuatro menores detenidos en Elche el 19 de diciembre supuestamente preparaban un atentado el día de Nochevieja en la basílica de Santa María. Y que era que nadie le había informado por lo que volvió a cargar por ello contra tres cargos políticos del PSOE: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; y el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves por no advertirle de que existió un peligro real de atentado que él desconocía porque su "fuente" le decía que todo era una cosa menor", una chiquillada". Pese a que el PSOE le retó a que la desvelara, Ruz jugó a ser periodista y dijo que, como estos, "no la iba a revelar".

Ruz, en un momento del pleno / Pilar Cortés

El regidor dio a entender que había llamado a Nieves para que le informara, pero como este está de baja por paternidad, ni le había cogido el teléfono. Ahora bien, para él alguien que "ya se metió en un lío en Carrús con el tráfico de drogas y no estuvo a la altura" no se merece el cargo después de lo ocurrido: "No está capacitado para ser subdelegado. De estar de baja por paternidad, que me parece bien, a estar inaccesible y desaparecido, hay una diferencia". Ruz no dijo si había intentado hablar con la delegada del Gobierno o con alguien del Ministerio del Interior, ahora bien, dijo que "a la santa Pilar(Bernabé), no quiero ni nombrarla". Añadió que es cómplice del ministro y también una incapaz para el cargo que ocupa. De Grande-Marlaska dijo que no tiene una estructura adecuada con personas como estas.

PP: "No han tenido la deferencia humana"

Más que de terrorismo yihadista, el PP argumentó de política y de crítica a los responsables del Gobierno y, sobre la segunda cuestión del orden del día, lo de "exigir un refuerzo de la seguridad" por la mañana ya había celebrado una junta en la que había acordado "iniciar los preparativos de un operativo especial de seguridad". Según el PSOE su único objetivo con este pleno era acallar las críticas por el pleno que acaba de celebrarse minutos antes, a instancias de la oposición, por las declaraciones de su socia, Aurora Rodil, sobre la comunidad trans. Ruz, en su intervención, fue más Ruz que alcalde porque dijo: "No han tenido la deferencia humana ni política para tranquilizarme a mí y yo llevar un mensaje al obispo y al cura de Santa María (...) Dos menores que querían asesinar en uno de los espacios más sagrados y no desde el punto religioso, que tambien. Ellos tienen la misma información que yo, nada".

Héctor Díez (PSOE) / Pilar Cortés

PSOE: "Le ha podido el rencor"

El portavoz del PSOE, Héctor Díez no estuvo a gusto en ningún momento de su única intervención, de hecho, solo Vox y PP hicieron dos, y menos después de que el PP se negara a introducir enmiendas, referidas a la necesidad de educación, formación e integración de la comunidad islámica, porque ese rechazo del regidor ya era suficiente para definir su voto en contra, pese a lo que ello llevara aparejado. El socialista contestó a los calificativos de Ruz con frases como "le ha podido el rencor de que la delegada haga su trabajo mientras Mazón sigue en El Ventorro, el subdelegado se merece un respecto. Insulta a quien le pide más medios, quiere polarización". Y afeó al alcalde que no se hubiera referido a la comunidad islámica de la ciudad, algo de lo que tomaría el regidor buena nota en su segunda intervención para decir que se había reunido en dos ocasiones, una de ellas en la Policía Local.

Vox, formación que intervino a través del concejal Samuel Ruiz, de forma telemática, añadió que se había ninguneado al alcalde en este asunto e insistió en una idea base del partido, advirtiendo que lo que iba a decir "no es racismo ni xenofobia, esto va de condenar el radicalismo islámico, no lo pueden disfrazar. Estamos hablando de la libertad de nuestros ciudadanos y eso va a ser sagrado. La política de fronteras abiertas se agrava con el amparo de (Pedro) Sánchez y sus socios. El yihadismo es un grave problema que estáis permitiendo que se arraigue en España. Es la inmigración descontrolada que ustedes fomentan. Claro que no son todos, pero si no se ponen filtros a la entrada exponéis a la sociedad española al miedo a salir de casa frente a los que han venido a sembrar el caos. No todos los que entran tienen malas intenciones, pero los que vienen a delinquir entran sin control. Con un solo individuo sucede el caos, como en Barcelona o Cambrils. Un individuo hubiera sido suficiente en Elche. Necesitamos pedir al Ministerio un refuerzo en el Año Jubilar y aplicar políticas que ayuden a la policía y dotarla de medios para no obligarles a perseguirlos o identificarlos cuando no tiene solución".

Esther Díez, durante el pleno / Pilar Cortés

Compromís: "Está más preocupado en pelarse"

Sensata, pero crítica fue la portavoz de Compromís, Esther Díez, cuando le dijo al alcalde que había convertido el pleno en "una batalla campal política, ha tardado 10 segundo en mencionar al PSOE. Dejemos de acusaciones y lleguemos a acuerdos en cuestiones en las que estamos de acuerdo. Todos condenamos el terrorismo y que nos den medios. Lo que espera la gente es que trabajemos este tipo de cuestiones con discreción, operativas y efectividad. ¿Para qué sirve el pleno?. Ha hecho las declaraciones de la semana pasada. Si quería un compromiso de los grupos le lanzo una idea, nos ahorramos tiempo y dinero y somos efectivos, usted puede reunir a los portavoces y sentarnos con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Me siento incómoda y no como portavoz de Compromís sino como ciudadana y me la genera usted. Está más preocupado en pelearse con el subdelegado que resolver esta cuestión".

