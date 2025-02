El alcalde de Elche carga contra el PSOE por negarse a condenar el yihadismo

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha aprovechado una comparecencia este miércoles, en la que iba a hablar del futuro del convento de las Clarisas como sede del Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana, para hacer una reflexión sobre la negativa del PSOE, principal partido de la oposición, de negarse a condenar el terrorismo yihadista y reclamar más refuerzos policiales con los que afrontar los actos del Año Jubilar.

El regidor ha dicho que el voto del PSOE "daña la imagen de Elche" y ha valorado en positivo, en cambio, la decisión de Compromís de respaldar la iniciativa, aunque lo hiciera desde una propuesta muy distinta: "la sesión no hacía falta y sí que se hubiera informado de la situación a todos los grupos y se les invitara a la junta de seguridad". Según Pablo Ruz, el voto es un acto de "irresponsabilidad" de la formación. "No tengo palabras para calificar. No se votaba reprobar, sino rechazar el atentado y poner en marcha un plan. Ha sido una torpeza y un error, me preocupa lo ocurrido en Elche". Fue la formación de Pablo Ruz (PP) la que solicitó el pleno extraordinario tras conocer que dos de los cuatro menores detenidos en diciembre en Elche supuestamente planeaban un atentado para Nochevieja en la basílica de Santa María. El PSOE presentó enmiendas a la propuesta que no fueron aceptadas, relativas a educar, formar y sensibilizar contra el yihadismo, que no fueron admitidas por el equipo de gobierno. Esta es la justificación que se dio a su voto en contra.

El PSOE ve falta de respeto

Al término de la sesión, los socialistas hicieron público un comunicado en el que condenaron "las faltas de respeto y descalificativos que ha proferido el alcalde Pablo Ruz tanto al subdelegado de Gobierno como a la delegada de Gobierno en el pleno extraordinario de esta tarde". Como se recordará, del primero dijo que es incapaz para el cargo y de la segunda que es una santa. “Un alcalde debe ser respetuoso con los cargos públicos de las administraciones, independientemente del partido que sean. Decir que la delegada es una ‘santa’ de forma despectiva, que el subdelegado está incapacitado para ser cargo público en la Subdelegación o que Pedro Sánchez desprecia continuamente a la ciudad de Elche”. Los socialistas reprocharon a Ruz que pida respecto para él, “pero no lo aplica a los demás porque cada vez que coge la palabra es para insultarnos, mentir y descalificarnos”.

Radicalización

Añadían que ellos "condenan con rotundidad cualquier manifestación de terrorismo, en particular, el terrorismo yihadista y acciones terroristas. Por supuesto respaldamos el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado y mostramos nuestro apoyo a la comunidad islámica”. Ahora bien, no explican los motivos de haber votado en contra en lo que no dejaba de ser una declaración "blanca".

Más coordinación

Los socialistas entienden que es necesaria una mayor coordinación y trabajo conjunto con el Ministerio del Interior para llevar a cabo acciones de naturaleza preventiva de lucha contra la radicalización violenta. “Un alcalde no debe no atacar al Ministerio y reírse de los cargos públicos. El señor Ruz pide refuerzos policiales al gobierno al mismo tiempo que lo insulta”. Recuerdan que también es importante que "sea el Ministerio del Interior quien diseñe y ejecute los dispositivos policiales para Elche en función de las necesidades de la operación. Es necesario coordinarse con las administraciones en un tema tan importante y no descalificarlas. Un alcalde debe ser respetuoso y tender puentes y no quemarlos”. Como se recordará, el martes y horas antes del pleno el regidor dio inicio a un plan de refuerzo de la seguridad.