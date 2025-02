El propietario de un chalé en Elche graba al asaltante mientras forzaba su cerradura

El ciudadano llamó a la sala del 091 de la Comisaría de Elche con buena parte del trabajo hecho. Informó de un intento de asalto a su chalé y de que tenía grabado en el teléfono móvil al autor con las "manos en la masa" y en el mismo momento que abría la puerta de su casa con él en su interior. Tuvieron una discusión y el individuo terminó huyendo del lugar. Ya está detenido.

El denunciante relató a los agentes de la brigada de Seguridad Ciudadana cuando llegaron a su vivienda que minutos antes había visto oído unos ruidos en el exterior de la parcela y, acto seguido, a un hombre saltar la valla del chalé, situado en la partida de El Altet. Desde el interior comprobó cómo se acercaba a continuación a la puerta de la casa con intención de forzar la cerradura. Ni corto ni perezoso y con bastante sangre fría para lo que era esa situación, sin tiempo para hacer una llamada pidiendo auxilio, decidió coger el teléfono móvil y grabar la escena. Un falso directo de un asalto a una vivienda del Camp d'Elx.

"Pequeña discusión"

Nadie sabe lo que experimentó el ladrón al abrir la puerta, con la satisfacción de cualquier delincuente de tener parte del trabajo hecho, y toparse de bruces con un señor grabándolo todo en video, pero lo cierto es que no se amilanó ni salió huyendo, según relató el denunciante a los policías que acudieron en pocos minutos a su vivienda para ver qué era lo que ocurría. Según explicó, él tampoco se asustó y decidió recriminar al ladrón lo que estaba haciendo, "manteniendo con este una pequeña discusión". Mientras tanto, todo esto seguía grabándolo con el teléfono para tener pruebas de lo que estaba diciendo y que el caco fuera fácilmente identificado. Insólito, pero cierto. La víctima defendiendo la versión de la que pudiera dar el asaltante.

Controles en el Camp d'Elx / INFORMACIÓN

"Las mismas ropas"

El ladrón, finalmente, se dio cuenta de que había sido grabado por un ciudadano que no se atemorizó por lo que salió corriendo de la escena sabiendo que tarde o temprano iban a dar él. Y mucho más fácil de lo que nadie esperaba. Según relata el comunicado hecho público por la Comisaría de Elche sobre lo ocurrido, el delincuente había sido detenido el día anterior por otro hecho delictivo, que no se explica cuál fue, y "vestía las mismas ropas" por lo que sabían quién era y muy probablemente, dónde localizarlo. Los agentes realizaron rápidamente una búsqueda por los alrededores y localizaron al autor de los hechos. No llegó muy lejos. Así fue detenido por la presunta comisión de una tentativa de delito de robo con fuerza en domicilio. El detenido, de origen español y 42 años de edad, fue puesto a disposición del juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Elche.