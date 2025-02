Temis denuncia ataques homófobos por parte del público y llama esta tarde a la movilización

La asociación LGTBIQ+ Temis denunció este miércoles los ataques homófobos sufridos por tres de sus integrantes durante el pleno extraordinario del martes solicitado por la oposición (PSOE y Compromís) para pedir explicaciones a la concejala Aurora Rodil(Vox) por sus declaraciones en contra de los derechos de las personas trans. El colectivo explica que fueron insultados por parte del público con frases como«Fuera de aquí degenerados», «Solo sabéis vivir del cuento» o «dais asco». Temis acusa de ello a «militantes de Vox convocado por la señora Rodil para que la defendieran como si fueran una jauría de perros».

Según el comunicado, abandonaron el pleno después de que la presidenta,Irene Ruiz, les conminara para guardar carteles y banderas. Admiten que un policía, que les identificó, les dijo que no serían sancionados pero que advirtió a uno de ellos, en situación de regularizar su documentación que «esto no te viene nada bien».

Los tres jóvenes del colectivo Temis, durante el pleno del martes / Pilar Cortés

"Corazón de la democracia"

En opinión de Temis, Ruz «permitió que el odio, los ataques y la LGTBIfobia lleguen al corazón de la democracia. No entendemos cómo puede sacar pecho de una reunión con las asociaciones, no con la mesa LGTBIQ+, que no ha servido para nada». Al tiempo que llaman a la ciudadanía a participar en la concentración de esta tarde, a las siete, en la Plaça Baix para exigir la dimisión de Aurora Rodil.