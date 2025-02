El PP eleva el caso de yihadismo en Elche a las Cortes Valencianas

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, no esperó este miércoles ni siquiera a que los periodistas le preguntaran en una comparecencia en las Clarisas para seguir sacando rédito político a la inexplicable negativa del PSOE a condenar el terrorismo yihadista en uno de los dos plenos extraordinarios celebrado el pasado martes. Dijo que los socialistas, votando en contra, habían «dañado la imagen de la ciudad». Y no solo eso, su propio partido, el PP, ha visto un filón para elevar la seguridad a toda la Comunidad, no solo en Elche donde con el fin de año se habría producido en la basílica de Santa María un supuesto atentado de no haber sido por el arresto 12 días antes de cuatro menores, dos de ellos radicalizados por la Yihad.

Ruz, en cualquier caso, y apoyado en la extraña decisión del PSOE salvó lo que era una tarde aciaga, donde se iba a cuestionar a sus socios de gobierno de Vox por sus declaraciones contra los derechos de las personas trans, con un resultado que ni él esperaba. Y de paso iba a tirar un flotador a su partido, el PP, que necesita hurgar en la herida del PSOE en Valencia. De hecho, hoy mismo ha presentado una proposición para que los partidos en las Cortes se pronuncien sobre si condenan cualquier manifestación de terrorismo o harán como en Elche, donde los socialistas lo rechazaron. Y, como colofón, también pondrán sobre la mesa de los diputados decidir si hay que instar al Gobierno para que los alcaldes sean informados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de cualquier investigación y operación terrorista que se desarrollen dentro de su territorio. Debate que llegará a las Cortes Valencianas de la mano de las diputadas Laura Chulià y Lucía Peral.

El portavoz del PSOE de Elche, durante el pleno / Pilar Cortés

"Irresponsabilidad"

Mientras el debate llega a las Cortes, el regidor dijo ayer que el pleno desnudó la situación del PSOE, «fue un acto de irresponsabilidad. No tengo palabras para calificarlo. No se votaba reprobar, sino rechazar el atentado y poner en marcha un plan. Ha sido una torpeza y un error, me preocupa lo ocurrido en Elche». En cambio, valoró de forma muy positiva el voto de Compromís, que se unió a PP y Vox en la declaración contra el yihadismo, aunque la propuesta de la portavoz, Esther Díez, fuera muy distinta a la expresada por el alcalde, pues no era necesaria una sesión para debatir esta cuestión y sí el que se les hubiera informado de la situación a los grupos y se les invitara a participar de la junta de seguridad.

