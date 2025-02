10K Rotary Elche: qué debes saber de esta carrera solidaria

Elche se prepara para una de las carreras solidarias que recorre parte de la ciudad, la 10K Rotary. Por décimo año, esta prueba deportiva, de carácter solidario, llenará de ilusión la ruta de esta edición tan especial.

Este año, los beneficios de la prueba se entregarán al comedor social Al Taufik. Este comedor, que presta apoyo a personas y familias desfavorecidas, sirve diariamente unas 150 comidas y funciona gracias a la colaboración municipal y a donaciones de entidades privadas y públicas.

Pero, ¿qué más debes saber de esta carrera? Te detallamos toda la información para que puedas participar y disfrutar de estos 10 años de solidaridad y deporte.

Cuándo y dónde es la 10K Rotary

El domingo 9 de febrero de 2025 es el día elegido para correr en la ciudad ilicitana. El recorrido se mantiene al de otras ocasiones con salida en la pista de atletismo Manolo Jaén, recorrerá la avenida de la Universidad, seguirá por avda. de la Estación, continuará por avda. de la Libertad y finalizará volviendo al punto de partida, la pista de atletismo Manolo Jaén, un circuito de 10 kilómetros homologado por la Real Federación Española de Atletismo.

Plano de la pista de atletismo Manolo Jaén de Elche / INFORMACIÓN

Los horarios previstos para la prueba son los siguientes:

8:00 horas: apertura puertas estadio (y zona de calentamiento anexa).

(y zona de calentamiento anexa). 10:00 horas: inicio carrera.

11:15 horas: almuerzo.

11:30 horas: (Aprox. al llegar el último corredor) y entrega de premios durante el almuerzo.

Además, también habrá un avituallamiento líquido en el kilómetro 6 (unos metros más tarde del cambio de sentido al finalizar la avda. de la Libertad, frente al Cementerio Viejo).

Si vienes en coche, recuerda que el aparcamiento de la zona es limitado, pero puedes aparcar en el solar junto a la Jefatura de Policía y la zona de la Avenida de Jubalcoy.

Cómo me puedo inscribir y colaborar con la causa elegida

La 10K Rotary ya supera los 1.100 corredores, pero aún tienes tiempo de apuntarte antes del sold out. Hasta este mismo jueves 6 de febrero puedes acceder a este enlace para inscribirte a la prueba deportiva. Más del 60% de los participantes provienen de fuera de Elche, representando a más de 10 nacionalidades, entre ellas Reino Unido, Francia, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Suiza y Chile.

Adicionalmente todos los corredores (excepto los federados en la Real Federación de Atletismo, con licencia nacional, licencia territorial, licencia Trail nacional o Carné Corredor Plus) deberán abonar el seguro obligatorio (3€). Si corres en equipo, no te olvides de consultar estas bases y ventajas en este link.

¿No puedes participar, pero quieres colaborar con la causa solidaria? No te preocupes, es posible. Solo tienes que acceder al mismo enlace y darle a Dorsal Solidario donde tendrás que implementar tus datos y la donación que quieras hacer.

Además, siguen con la iniciativa de las pulseras solidarias para acompañantes. Hay dos opciones: la pulsera individual, con un coste de 5,00€; y el pack familiar, que son tres pulseras al precio de 12,00€. Se pueden adquirir estas pulseras a la hora de realizar la inscripción en la prueba e incluso el mismo día de la carrera.

Recogida de dorsales de la 10K Rotary Elche

Los días disponibles para recoger tu dorsal son:

Viernes 7 de febrero en la plaza Digital del centro comercial L’Aljub . (bajo la pantalla) en horario de tienda. De 17:30 horas a 21:30 horas.

en la plaza Digital del . (bajo la pantalla) en horario de tienda. De 17:30 horas a 21:30 horas. Sábado 8 de febrero en centro comercial L’Aljub. En la Plaza Digital (debajo de la gran pantalla). De 10:00 horas a 14:00 horas. Y de 16:00 horas a 21:00 horas.

En la Plaza Digital (debajo de la gran pantalla). De 10:00 horas a 14:00 horas. Y de 16:00 horas a 21:00 horas. Domingo 9 de febrero de 8:00 a 9:00 horas en el Estadio Municipal de Atletismo Manolo Jaén.

Podrás adquirirlo con tu documento de identidad oficial como el DNI y si recoges el de otra persona, no te olvides de su autorización. Si eres Federado, no olvides traer tu carné para verificarlo. Si no lo traes o no es correcto, tendrás que abonar los 3€.

Premios y reconocimientos de la 10K Rotary Elche

Se mantienen los premios de 500 euros al corredor (másculino y femenino) que batan los récords de la carrera. El récord masculino está establecido en 28:45 (2023, Dismas Yeko) y el femenino en 34:32 (2022, Cristina Juan). Se otorgarán reconocimientos en las siguientes categorías:

JUNIOR: Menores de 18 años (masculino y femenino).

Menores de 18 años (masculino y femenino). SENIOR: De 18 a 35 años (masculino y femenino).

De 18 a 35 años (masculino y femenino). MASTER A: De 35 a 39 años (masculino y femenino).

De 35 a 39 años (masculino y femenino). MASTER B: De 40 a 44 años (masculino y femenino).

De 40 a 44 años (masculino y femenino). MASTER C: De 45 a 49 años en adelante (masculino y femenino).

De 45 a 49 años en adelante (masculino y femenino). MASTER D: De 50 a 54 años (masculino y femenino).

De 50 a 54 años (masculino y femenino). MASTER E: De 55 a 59 años (masculino y femenino).

De 55 a 59 años (masculino y femenino). MASTER F: 60 años en adelante (masculino y femenino).

60 años en adelante (masculino y femenino). CLUB CON MÁS PARTICIPANTES (mínimo 8) que finalicen la prueba

(mínimo 8) que finalicen la prueba CLUB MEJOR CLASIFICADO (contrastado a través del 5º puesto de cada club)

(contrastado a través del 5º puesto de cada club) MEJOR CORREDOR ABSOLUTO (masculina y femenino)

(masculina y femenino) RÉCORD ABSOLUTO DE LA 10K ROTARY (masculino: reducir la marca de 28:45:00; y femenino: reducir la marca de 35:10:00)

(masculino: reducir la marca de 28:45:00; y femenino: reducir la marca de 35:10:00) MEJOR CORREDOR ADAPTADO EN SILLA DE RUEDAS (MASCULINO Y FEMENINO: supeditado a la participación de al menos 10 corredores en esta categoría)

El comedor social Al Taufik, beneficiarios 2025

Al-Taufik significa en español puertas abiertas y es un comedor social ubicado en el barrio de Carrús y puesto en marcha por un matrimonio musulmán, Ahmed Zarrouk y su esposa María Eugenia Bermúdez.

Al Taufik se caracteriza por su inclusividad y apoyo a todos los miembros de la comunidad, sin distinción de origen o creencia. La colaboración con empresas de todo tipo, a través de sus programas de responsabilidad social, o con productores o supermercados que donan sus excedentes, ha sido imprescindible, especialmente durante crisis como la pandemia de 2020.