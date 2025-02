El PSOE de Elche reitera su rechazo al yihadismo y acusa a Ruz de "juego de trileros"

El PSOE de Elche ha defendido hoy su decisión en el último pleno de votar en contra de condenar el terrorismo yihadista, una propuesta del PP, partido que se negó a incluir las enmiendas de los socialistas para "mejorarla", ha dicho el portavoz municipal, Héctor Díez. Las declaraciones se han hecho a preguntas de los periodistas durante una comparecencia del líder del PSOE para explicar que van a apretar tanto al Ayuntamiento de Elche como a la Diputación Provincial con la parálisis del Palacio de Congresos, del que pasan los meses sin que se sepa nada.

Héctor Díez, lejos de reconocer que pudo ser un error votar en contra, ha dicho que "no siempre es fácil explicar las posturas que adoptamos" y se ha referido a que también el PP ha votado en contra de propuestas como ayudas al alquiler o a los afectados de la dana en Valencia. "Aquí lo que hay es un enredo y una manipulación terrible", ha dicho Díez refiriéndose al alcalde de Elche, Pablo Ruz. "¿Alguien cree que el PSOE no condena el terrorismo yihadista?. Claro que lo condenamos. Somos una organización que sabe perfectamente que es el terrorismo de ETA, pero no apoyamos los juegos de trilero del señor Ruz".

Pleno para condenar las declaraciones de Aurora Rodil el pasado martes / Pilar Cortés

Consensuar

En su opinión, ese pleno convocado de forma extraordinaria por el PP tras conocerse que supuestamente se planeaba un atentado en Nochevieja por dos de los cuatro menores detenidos por el Cuerpo Nacional de Policía el 19 de diciembre, solo tenía una intención: "tapar el pleno para reprobar a la señora Rodil por sus asquerosas declaraciones" en las que atacó al colectivo de personas trans. Según Héctor Díez, el alcalde "no sabe consensuar nada y rechaza todo lo que viene del PSOE. Era una enmienda buena que venía a contribuir. Tiene un desprecio al PSOE y a sus votantes. Radicaliza e insulta a la delegada del gobierno y desprecia al subdelegado, insulta al presidente del Gobierno y al señor Marlaska. Desprecio al PSOE". Ha concluido asegurando que "alguien que quiere coordinarse lo hace así. A el le preocupa crispar y polarizar y muy de fondo la cuestión que se ha debatido".