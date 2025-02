El PSOE afirma que Ruz ha atascado el Palacio de Congresos de Elche y le pide que sea exigente con Diputación y Generalitat

“La Diputación se está cachondeando de Elche y a Ruz le importa un pepino qué pasa con el Palacio de Congresos de Elche. Lo cierto es que Alicante tiene anteproyecto ganador, con un horizonte de fechas y 8 millones para redactar el proyecto. ¿Y Elche?”. Así de contundente ha sido el portavoz socialista Héctor Díez en una comparecencia para presentar la moción que el PSOE llevará al pleno del próximo 21 de febrero. Los socialistas quieren que se den plazos concretos para esta infraestructura y que se compren las dos parcelas pendientes, necesarias para que el terreno tenga la dimensión adecuada para construir un edificio emblemático, tal y como piden los arquitectos de la Diputación. “Un trabajo de expropiación que iniciamos nosotros y que nada más entrar el alcalde al Ayuntamiento, desistió de ellos. Ahora la Diputación lo pide y el alcalde no sabe lo que tiene que hacer”.

Díez ha indicado que no se entiende que Alicante, que solicitó el Centro de Congresos con posterioridad a la petición de Elche, delante de esa manera a nuestra ciudad. “Ruz lleva casi dos años en el gobierno, en la Diputación gobierna el PP y el edil Juan de Dios Navarro es diputado con cartera. Y ni así esta infraestructura ha avanzado”.

Técnicos

Gracias al informe de los técnicos provinciales que desveló el PSOE, son necesarias dos parcelas. “Primero sale el edil Navarro diciendo que no se van a compra. ¿Se ha aclarado ya? Su indecisión bloquea y atasca el proyecto”.

Además, los socialistas van a exigir a la Generalitat que se implique en la financiación como ha hecho con Alicante. "¿Qué pasa con Elche? Solo viene a darse un paseo, pero sin dinero bajo el brazo”.

Una imagen del solar, ahora convertido en aparcamiento, donde se proyecta el Palacio de Congresos de Elche / Antonio Amorós

Malestar y preocupación

Díez ha indicado que en la moción se pretende manifestar la preocupación y el malestar que existe por el atasco de este proyecto que no le interesa a este equipo de gobierno. “Nos criticaron por avanzar en el proyecto, expropiar los terrenos y pagarlos y nos pusieron piedras en el camino. Ahora, ellos solo han firmado un protocolo hace un año y si te he visto, no me acuerdo”.

Con esta moción, los socialistas piden al alcalde “que sea reivindicativo y contundente defendiendo los intereses de Elche. ¿Por qué no exige a la Diputación como exige al gobierno de España, una institución que sí que cumple con Alicante, pero no con Elche?”.

Preguntas en la Diputación

El portavoz ha anunciado que el Grupo Socialista en la Diputación va a presentar una batería de preguntas sobre el Palacio de Congresos de Elche: en qué fase está el proyecto, qué dinero se contempla, si existen plazos concretos como tiene Alicante, si hay compromiso y qué es lo que necesitan del ayuntamiento para avanzar”.