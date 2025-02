Usuarios de la estación de Elche Parque denuncian otra avería del ascensor y de las escaleras mecánicas

El ascensor de la estación de Renfe Parque, en Elche, volvió a sufrir una avería este fin de semana, según denuncian usuarios que han puesto una queja a Adif por el mal funcionamiento del servicio público. Lo curioso del caso, explican, es que las escaleras mecánicas tampoco funcionaban por lo cual no les quedó más remedio que pedirse ayuda unos a otros para poder salir de allí. Quien no tiene problemas de movilidad no sabe la desesperación que supone encontrarse en esta situación.

"Sin un cartel"

Encarnación, una afectada y pensionista de Elche, explicó al diario que tuvo que solicitar auxilio a otros pasajeros para que le ayudaran a salir de la estación porque, aunque iba con su hijo y dos nietos, este tenía dos costillas rotas y le imposibilitaba hacer ejercicios de fuerza. "No entiendo que nada funcione", dijo al diario. Explicó que iba a Alicante, a un asunto familiar, cuando se encontró con la dificultad para acceder al andén. "No había ni siquiera un cartel advirtiendo de la avería", asegura.

Una imagen de archivo de uno de los ascensores de la estación de Elche Parque / INFORMACIÓN

No le quedó otra que esperar a que otros pasajeros que iban llegando, poco a poco porque el servicio baja mucho en afluencia y usuarios los fines de semana, se brindaran a ello. La mujer es consciente de que se producen averías, pero no que tampoco funcione de forma simultánea las escaleras mecánicas, lo que considera no es una casualidad. sino una falta de mantenimiento apropiado.

INFORMACIÓN

Quejas

No es la primera vez que este tipo de incidentes se producen en la estación de Renfe Parque, y arrecian las quejas, aunque también las escaleras mecánicas de Renfe Carrús han dado problemas e, incluso, algún que otro accidente. El pasado verano, nueve personas se quedaron encerradas dentro del ascensor durante tres horas, según denunciaron, teniendo que romper los cristales para salir al ver que nadie les auxiliaba. Igualmente, algunos usuarios que van en silla de ruedas que han denunciado que cada vez que tienen que coger este transporte tienen que llamar antes para cerciorarse de que los ascensores estén en funcionamiento.