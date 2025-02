José Manuel Benítez: «Pintarte la raya por dentro es como echar silicona a una cerradura y producirá ojo seco»

El director de Faco, Fernando Soler, justifica la necesidad de hacer un congreso anual porque la medicina cambia de un año a otro. ¿Qué es lo que más le sorprende?

FacoElche es un congreso diferente y sobre todo innovador y este año hay dos cosas muy importantes, o al menos a mi me lo parecen. Empezamos por lo que me toca más de cerca. El tema de la alimentación, la microbiota. Somos lo que comemos y realmente está afectando y tiene relación con muchísimas enfermedades oculares, entre ellas las de superficie ocular, el ojo seco, la blefaritis, el ojo biomédico, y podemos corregirlo con una buena hidratación y determinados productos que sirven para mejorar la microbiota. También hay una cosa que me ha gustado mucho que es la simulación, es decir, aprender a operar antes de aprender con un paciente. Al final siempre tendrás tu primera catarata, tu primer trasplante, tu primer desprendimiento de retina, pero te puedes formar por la seguridad del paciente y por ti mismo.

Australia y el Reino Reino son los pioneros con esta tecnología, pero, ¿falta un consenso en España para que se implemente la formación?

No hay regulación actualmente en España para esto. El problema de los programas formativos, y lo digo porque he sido presidente de la Comisión Nacional de Especialidades de Oftalmología, es que nuestro programa formativo está totalmente obsoleto. Intenté cambiarlo en su momento y el nuevo presidente también, pero como todavía son más obsoletos los de otras especialidades, estamos esperando al Ministerio de Sanidad. En nuestro programa formativo no está la cirugía refractiva cuando es nuestro quehacer diario, no está la contactología… es que aunque no te dediques directamente ves pacientes que han sido operados de cirugía refractiva. Por eso la simulación sería perfecto porque no solamente para que te den el título de oftalmólogo tienes que haber hecho 50 cataratas, si no que antes de hacer las 50 cataratas aprende a hacerlas con los programas de simulación, luego ya te enfrentas al paciente y seguro que nos beneficiamos todos.

Benítez durante la entrevista posterior al desayuno informativo de FacoElche este jueves / Áxel Álvarez

Viene alertando de que el ojo seco será una futura epidemia. ¿De qué forma influyen los hábitos saludables?

En laTear Film & Ocular Surface Society: (TFOS) a la que pertenezco hicimos hace unos siete años un estudio sobre lo frecuente que es el ojo seco en la población española. Hicimos más de 6.000 entrevistas telefónicas y vimos que el 12% de los españoles están diagnosticados de ojo seco por un oftalmólogo, pero si preguntábamos por síntomas de ojo seco, el 27% de los entrevistados los habían tenido la semana anterior a la llamada telefónica. Es muy frecuente, hay mucho diagnosticado, pero hay mucho no diagnosticado que está sufriendo de ojo seco. Como estaba aumentando tanto decidimos mirar lo que se llama estilo de vida y hicimos un trabajo que se publicó también en la revista Ocular Surface. Vimos que las pantallas están haciendo que haya mucho más ojo seco hoy en día, porque frente a ellas en vez de parpadear 15 veces por minuto lo haces cuatro veces o menos, por lo tanto segregas menos lágrimas. También afecta la contaminación, lentes de contacto, cosméticos y la nutrición porque los pacientes que tienen ojos secos tienen una microbiota diferente de los sujetos normales porque cuando está alterada, lo que se llama disbiosis intestinal, como consecuencia tienen inflamación y debido a la genética de cada uno hay gente que desarrolla dermatitis atópica, o incluso enfermedades neurológicas como el Alzhéimer y el Parkinson, y hay gente que tiene un ojo seco.

¿Y qué problemas a largo plazo puede conllevar esta afección?

Quien sufre de ojo seco no ve bien y eso afecta en su día a día. El problema es que como el paciente no tiene los ojos rojos muchas veces no lo entienden ni en su casa, por supuesto tampoco en el trabajo, no lo entiende ni el oftalmólogo que no se dedica a esto. Hay un estudio de calidad de vida comparada que dice que un paciente con un ojo seco leve tiene la misma mala calidad de vida que un paciente que tiene una psoriasis leve. Pero un paciente que tiene un ojo seco severo tiene la misma mala calidad de vida que un paciente que tiene una angina de pecho severa. Y un paciente que tiene una angina de pecho severa es un tío que está asustado, que no quiere salir a la calle, que cree que le va a dar un infarto, y entonces son gente que están realmente sufriendo. Encima hay otros estudios que hablan que los pacientes que tienen ansiedad y estrés también tienen más ojo seco porque son enfermedades inflamatorias y el umbral del dolor les baja, con lo que cosas que no tendrían que molestarte, que dolerte, te molestan, las notas.

Cremas y maquillaje

Expone también que hay cosméticos que afectan al ojo seco, ¿en qué sentido está fallando esta industria?

Por supuesto que todo lo que te pongas cerca influye la superficie ocular. El problema de los cosméticos es la falta de regulación y Estados Unidos casi peor que en Europa, porque aquí la Agencia Europea del Medicamento tiene más productos no permitidos. Estamos acostumbrados a leer cuando vas al supermercado lo que contiene una lata, pero en los cosméticos la gente no lo lee. Hay apps, yo recomiendo a mis pacientes Inci Beauty, aunque hay otras, que te lee los códigos de barras y te dice si es bueno o es malo. Los cosméticos muchas veces llevan fenoxietanol, parabenos que son disruptores endocrinos y hay productos que ponen testado dermatológicamente o que son naturales pero no hay regulación y son claims que tú puedes poner, pero te lo has sacado de la manga. Luego, no solamente es lo que contenga el cosmético, sino cómo te pintas. Si tu te pones la raya por dentro (waterline), que es donde están las glándulas de Meibomio que segregan grasa, que es parte de nuestra lágrima y donde están los orificios de drenaje, es como si tienes una cerradura que le echas silicona y la bloqueas. Porque claro, estás poniéndote algo que no va a dejar que salga la grasita y, eso te va a producir ojos secos.

El presidente de la Sociedad Española de Oftalmología durante la atención a medios en FacoElche / Áxel Álvarez

Presente y futuro

¿Hay fuga de talentos en el campo de la oftalmología?

El sistema MIR creo que es de lo mejor que hay en España pero el problema luego es lo que ganas comparado con gente de países de alrededor nuestro. Aquí hay a quien lo han contratado en el hospital y con guardias igual gana 2.300. Se va a Francia y trabaja de lunes tarde a jueves mañana y gana 8.000 euros, entonces se nos va gente muy buena, y es un problema que nos afecta a todos porque con nuestros impuestos estamos formando para que luego se vayan. Pero claro, no le puedes poner puertas al campo, el mundo es libre y cada uno se va donde quiera, pero es una pena. También está pasando con las enfermeras y luego tenemos aquí que faltan médicos, y terminan viniendo de otros países donde están peor que nosotros. n

Suscríbete para seguir leyendo