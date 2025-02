Elche adquiere sin costes la parcela que bloqueaba el futuro Palacio de Congresos

El concejal de Estrategia Municipal de Elche, Francisco Soler, anunció este viernes una solución que desbloquea el futuro Palacio de Congresos tras llegar a un acuerdo con los propietarios de la parcela 5, de 740 metros cuadrados, pegada al solar donde está prevista la construcción de la infraestructura. Como se recordará, los técnicos de la Diputación, institución que sufragó el terreno por 4,2 millones de euros, en un informe fechado a finales de octubre, mostraron su contrariedad con la misma por la existencia de esta nave lo que a su juicio impedían llevar a cabo un proyecto singular.

En amarillo, la parcela que el Ayuntamiento de Elche incorporará al proyecto / INFORMACIÓN

Aunque en diciembre, el diputado provincial Juan de Dios Navarro aseguró que no se negociaría su adquisición, la realidad es que sí se ha hecho y con una solución poco gravosa para el bolsillo de los ciudadanos, pues el Ayuntamiento de Elche no tendrá que pagar un solo euro y a través de un expediente de ocupación, una figura ágil porque no se tiene que negociar un precio por este suelo, sino que se compensa a los propietarios con una reserva de aprovechamiento en la misma área de reparto, de ahí su agilidad. Es decir, la posibilidad de aumentar la edificabilidad por encima de lo que dice el Plan General de Ordenación Urbana. Este derecho es transmisible por lo que probablemente se venderá a algún promotor con un jugoso beneficio.

A la derecha se observa la nave cuyo terreno se incorporará al proyecto / Antonio Amorós

Solución

El concejal destacó que los propietarios siempre han estado en sintonía con el Ayuntamiento para llegar a una solución. De hecho, el pasado mandato se acordó una expropiación que no se llevó a efecto por el final del mandato, aunque ayer el diputado provincial Juan de Dios Navarro, quien asistió a la misma comparecencia, culpó a los socialistas de no haber sabido llegar a tiempo a un acuerdo y de que, por ellos, se ha retrasado todo este proyecto.

El anuncio se produjo después de que el miércoles el concejal y técnicos municipales acudieran a la Diputación para reactivar la realización del anteproyecto ya con el suelo definitivo para que no haya más demoras y se pueda licitar el concurso internacional de ideas para la construcción del inmueble congresual que costará 50 millones de euros, según reiteró ayer el diputado.

La parcela rosa se queda fuera de la adquisición que planteó el anterior gobierno / INFORMACIÓN

Otra parcela más

No era la parcela 5 la única que el anterior gobierno quería adquirir sino también la colindante, ambas en la calle José Sánchez Sáez, que en ambos casos alojan naves, pero según explicó el concejal con estos 740 metros que requerían los técnicos es más que suficiente. Esto, incluso, podría permitir en principio abrir una calle más, Guadassuar, ahora ciega desde la avenida de la Universidad separando el edificio que se quiere construir de la citada nave 6. Soler no se quiso pillar los dedos con este asunto porque el anteproyecto también tendrá que definir los accesos al edificio o la entrada al aparcamiento.

Navarro y Soler, este viernes explicando la adquisición de la parcela para el Palacio de Congresos de Elche / INFORMACIÓN

Documento

A preguntas de los periodistas, el concejal no supo dar una explicación cierta al hecho de que en julio de 2023 el alcalde, Pablo Ruz, anunciara que no iba a negociar la compra de las parcelas que el PSOE había negociado porque quería impulsar un proyecto que prometió en 2019 el entonces presidente de la institución provincial, César Sánchez, al que era alcalde, Carlos González. De hecho, siete meses más tarde, el 21 de febrero de 2024 se firmó el convenio entre Diputación y Ayuntamiento para la construcción del edificio, anunciándose ese día que el 1 de septiembre saldría a concurso internacional el proyecto.

Fue en octubre, en un documento interno, cuando los técnicos dijeron que la parcela era insuficiente para un proyecto puntero y que haría falta más suelo o seguirían adelante, pero ya alertando de la oportunidad que se perdería. En diciembre el PSOE desveló ese documento y llegaron las declaraciones de Navarro negando la posibilidad de negociar esa compra. Ahora en febrero se anuncia lo contrario. «Yo no lo sé, pero parecía que no iba a hacer falta», dijo Soler refiriéndose a todo este embrollo.

Entre abril y mayo

Ahora vuelven a correr las prisas porque el edil anunció que el concurso se licitaría entre abril o mayo de este año; es decir, dentro de un par o tres meses a lo sumo para no quedarse atrás en la carrera congresual con Alicante, ciudad que no solo ha conseguido el compromiso de la Diputación, sino también de la Generalitat en construir junto al mar un edificio emblemático a 20 kilómetros de Elche.

La decisión se anuncia un día después de que el PSOE anunciara una batería de iniciativas, tanto en Elche como en la Diputación, para reactivar un proyecto que, aunque firmado hace casi un año, parecía completamente parado.