Elche autoriza un retraso de 7 meses sin penalización en un contrato millonario

El Ayuntamiento de Elche ha aceptado sin penalización las justificaciones dadas por la multinacional extremeña SICE, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas SA, que el pasado octubre ganó un concurso de 3,1 millones de euros, en dos lotes, para el suministro de material eléctrico destinado a la mejora de la eficiencia energética y renovación de alumbrado público.

El mismo incluía hasta 400 farolas y un millar de luminarias. Así se acordó en una junta de gobierno el pasado mes de enero después de que la mercantil alegara que no había tenido tiempo material para la entrega de parte de lo acordado; en concreto, el lote 1, el más voluminoso de ambos, pues suponía 2,6 millones de euros para las arcas públicas, IVA incluido.

Límite

El límite para la entrega del mismo era el 30 de diciembre, pero a esa fecha solo iba a poder cumplir el 60 % del mismo. Dieciocho días antes de que venciera el plazo solicitó al Ayuntamiento de Elche una ampliación de los plazos de forma que el 40 % restante se entregaría de forma escalonada hasta el 31 de julio de 2025. El próximo 15 marzo espera entregar un 15 % más, el 31 de mayo otro 10 % y el 15 % que faltaría, a la fecha de finalización del nuevo acuerdo.

Renovación de luminarias en Elche / Áxel Álvarez

Covid y guerras

La justificación para este retraso fue que el proceso de licitación prácticamente se solapó con el plazo de entrega y no tuvo tiempo material para hacer acopio. El acuerdo se adoptó por la junta de gobierno el 25 de octubre por lo que tenía solo dos meses y cinco días por delante para cumplirlo. Alegaba también, y esto es cada vez más habitual que aparezca como excusa o justificación en la mayoría de contratos, la escasez que hay en el mercado de materias primas mientras que la demanda de las mismas ha crecido de un modo exponencial tras la crisis del covid 19 y los conflictos geopolíticos.

La misma empresa que en Bonavista No es este el primer contrato que SICE realiza con el Ayuntamiento de Elche. El pasado año se adjudicó la instalación del alumbrado enBonavista por cerca de 700.000 euros. Precisamente, el Ayuntamiento de Elche informó que los trabajos habían acabado este mes de enero con el último tramo y la colocación del contador eléctrico que faltaba. Esta actuación ha supuesto la instalación de total de 222 farolas en 18 calles. La iluminación de Bonavista fue una reivindicación histórica que llevó incluso a los tribunales a los vecinos, que pagaban sus viviendas como urbanas pero no recibían estos servicios. Una lucha que comenzó en 2008. Además de las farolas e instalaciones, también se ha llevado a cabo las canalizaciones para el soterramiento del cableado eléctrico de las nuevas farolas de iluminación tipo led. En concreto, estos trabajos se han llevado a cabo en las calles Mazarrón, Granja de Rocamora, Bolulla, Murla, Penáguila, Nogal, Cox, Pego, Gandía, Cipreses, Salinas, Orba, Paseo de Ronda, La Encina, Beniarrés, Relleu, Camino de Ferriol y Rafal.

Tres días antes de cerrarse la fecha tope para la entrega de todo, el jefe del contrato y responsable de Alumbrado y Eficiencia Energética hizo un informe dando la razón a la empresa sobre la «delicada coyuntura internacional». Nada se habla en el mismo, o al menos no se llevó a la junta de gobierno, de si esos dos meses que tenía por delante eran un plazo prudencial para la entrega del material visto lo grueso de la factura. Aseguraba que al no ser imputable al contratista la causa de la demora y no suponer ningún efecto económico estaba de acuerdo con la petición sin imposición de penalidades. El acuerdo debía notificarse a Intervención para que retuviera los pagos, evidentemente.

Las nuevas luminarias están llegando a los barrios de Elche / Áxel Álvarez

Sin problemas

Preguntado sobre este asunto, el concejal de Contratación y a la sazón de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, dijo que no habrá problemas ni retrasos para la instalación de farolas y luminarias gracias a las ya entregadas, una tarea que de hecho ya ha comenzado a realizarse en diversas calles del casco urbano siguiendo con la política de renovación municipal de

