Afectados por los malos olores de la planta de basuras de Elche empiezan a plantear su cierre

Los vecinos que sufren los malos olores provenientes de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Els Cremats van a pedir al alcalde de Elche, Pablo Ruz, una reunión lo antes posible para abordar este problema. Los afectados no descartan incluso iniciar una lucha para obligar a cerrar este complejo, dado que consideran que no se están realizando verdaderos esfuerzos, tanto de voluntad como de inversión económica, para acabar con los olores que venían padeciendo hace años y que, desde 2024, están volviendo a sufrir de manera intermitente.

Los vecinos empiezan a temer ya un verano como el del año pasado, cuando, aseguran, apenas se podía salir afuera ni mantener las ventanas abiertas. Muchos se tuvieron que recluir durante determinadas horas del día y depender del aire acondicionado en jornadas de absoluto calor.

No es una alternativa

Pero esa no es una alternativa admisible, coinciden en señalar varios vecinos, que no entienden cómo no se pone remedio definitivo a este problema después de tantos años y de tanta lucha, sobre todo en las últimas dos décadas.

Afectados, que están empezando a barajar la necesidad de reactivar la plataforma que en la primera década de este siglo luchó contra este mismo problema, señalan que se tienen identificados cinco puntos críticos en esta instalación, por lo que exigen una inversión adecuada.

«Los vecinos de La Galia, Bonavista, Buenos Aires, Vallongas... están hartos de tantos olores. Lo único que les salva es el viento que sopla de un lado o de otro», relata Virgilio López Camarasa, presidente de la asociación de vecinos de Altabix y portavoz de los afectados de la planta de basuras, una fuerza social que durante años no ha tenido necesidad de salir a la exposición pública, pero que ahora se teme que tenga que volver a hacerlo.

Santa Ana, La Galia, Bonavista, Ferriol, Saladas, Vallongas, Jubalcoy y Altabix son las zonas donde la pestilencia procedente de la sierra de Els Cremats más se nota, ya sea de día o de noche.

Es a este monte donde van a parar las basuras de diez municipios, sobre todo de la Vega Baja y de Elche, y que producen unos 350.000 habitantes. La instalación gestiona cerca de 200.000 toneladas de residuos sólidos al año.

«Hay un mal diseño de la planta y no hay capacidad económica entre los diez municipios para darle solución a ese mal diseño que provoca malos olores a los vecinos», insiste Virgilio López, quien considera que dos de los principales problemas están en la balsa de lixiviados, que al parecer se está vaciando, una tarea que podría prolongarse hasta marzo; y los filtros «que tampoco los cambian porque intentan agotarlos», añade.

Apertura

La planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Els Cremats fue inaugurada en julio de 2001 por la Diputación Provincial y comenzó a funcionar un par de meses después, tras un período de pruebas.

El proyecto de la planta de Els Cremats es anterior incluso a la aprobación del Plan Integral de Residuos (PIR), ya que está basado en un proyecto que se presentó a la Diputación en los años noventa.

A diferencia de otros planes zonales, tras la aprobación del PIR no fue necesario modificar el proyecto inicial, según se recoge en la investigación de Rocío Díez Ros, de la Universidad de Alicante, que lleva por título «Generación de residuos urbanos en la provincia de Alicante: la incidencia de la educación ambiental».

La puesta en marcha de la planta impulsó a los municipios que aquí envían sus basuras a implementar la recogida selectiva de envases ligeros.

En un principio se estableció dedicar el 1,5 % del importe de la contrata a cuestiones de Educación Ambiental. Desde 2005, este canon se ha ido incrementando.

Remodelación de la planta

La instalación fue remodelada hace unos cuatro años para adecuarse a las exigencias del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCV). En teoría es la única de la Comunidad que trata los desechos del contenedor gris y los del amarillo.

El Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos del Baix Vinalopó es el propietario de esta instalación, que cuenta con 250.000 metros cuadrados que incluyen una playa de descarga, una cabina de control de entrada y báscula de pesaje, una nave para el acopio de subproductos, una plataforma para el pretratamiento de residuos, dos para el tratamiento de aire y biofiltro y una línea de fermentación, entre otras.

«También cuenta con dos biofiltros y dos reactores especiales para limpiar el aire y mitigar los gases que se desprenden durante el proceso de fermentación, tan molestos para los habitantes de áreas colindantes», según la página web del citado consorcio.

