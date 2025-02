Así ve el problema de los malos olores el alcalde de Elche

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha echado balones fuera sobre los malos olores que emanan de la planta de residuos sólidos urbanos de Els Cremats y que vienen denunciando en los últimos meses vecinos de distintas partidas rurales.

La primera autoridad local señaló este martes, a preguntas de los periodistas en el acto de presentación de la licitación del Mercado Central tras las publicaciones hechas por INFORMACIÓN de las quejas vecinales, que esta es un responsabilidad del Consorcio de Basuras del Baix Vinalopó, dependiente de la Diputación Provincial, y que, aunque él está abierto por supuesto a recibir y escuchar a los representantes vecinales, el Ayuntamiento en este caso no puede hacer mucho más porque no es el responsable de la planta, solo uno de los ayuntamientos consorciados.

Alumbrado y asfaltado

El primer edil aseguró que los vecinos han tenido una "compensación" del problema de olores que sufren con una inversión hecha por la Diputación Provincial de unos 200.000 euros, destinados a mejorar el asfaltado y potenciar el alumbrado.

Fotografía tomada por un vecino cerca de la planta, a finales de enero / Información

Ante ello, afectados responden que esto no tiene ningún sentido, ya que regar con dinero algunas zonas pobladas no suprime el problema de fondo, además de indicar que, en todo caso, todas las partidas y urbanizaciones afectadas deberían recibir esa misma"compensación" de igual manera.

El regidor ha intentado restar hierro al problema asegurando que se trata de "un problema de molestias, no de salud", algo con lo que algunos afectados no están en absoluto de acuerdo. Añadió por último que es un problema de difícil solución, al tiempo que lamentaba la falta de conciencia social con el problema de las basuras alertando que en un futuro no muy lejano "viviremos con profunda vergüenza por lo que hemos dejado proliferar en cuanto a plásticos y envases".

Primeros contactos

Los contactos entre afectados y Ayuntamiento ya han comenzado. Además un representante vecinal ya ha podido conversar con el concejal de Pedanías, Raúl Sempere, quien de momento se ha mostrado interesado también en realizar las gestiones necesarias para una reunión previa con pedáneos y presidentes de asociaciones de vecinos de las pedanías afectadas. Tal vez a esa reunión se podría incorporar el propio alcalde.