Distritos repartirá 50.000 euros más este año hasta llegar a 950.000 euros

Los distritos de Elche dispondrán para su autogestión de 950.000 euros en 2025, 50.000 euros más que el pasado año, donde no se gastaron más que el 70 % porque comenzaron a funcionar en mayo, en lo que se consideró un año de rodaje y en el que no eran conocedores de la mecánica de una nueva herramienta que les empodera para resolver por ellos mismos algunos de los pequeños problemas que presentan y a los que el Ayuntamiento no llega con la prontitud que ellos esperan.

Esa cuantía se divide en dos partidas: 700.000 euros ya presupuestados en 2025 como gastos generales y el resto (250.000 euros) que tendrá que salir del capítulo de inversiones, ya bien sea de los remanentes de Tesorería de 2024 (dinero que no se gastó) o bien del nuevo préstamo que tiene previsto solicitar el gobierno de Pablo Ruz y Vox, algo que parece como lo más probable y que para nada preocupa al regidor ni a sus socios.

Loli Serna (PP) / INFORMACIÓN

Mantenimiento e inversiones

Esos 250.000 euros deben destinarse a inversiones, que pueden ser mantenimiento de dotaciones y espacios públicos. Los otros 700.000 euros de que dispondrán se componen de dos partidas distintas. Una para actividades (350.000 euros) y la segunda también para mantenimiento de dotaciones y espacios públicos (350.000 euros).

Reparto desigual

La concejal de Distritos, Loli Serna, explicó que entre los distritos será un reparto desigual porque se tiene en consideración que todos ellos no son iguales ni en población ni en superficie, menos si se tiene en cuenta que ocho están en pedanías (aunque realmente sean ocho pues hay el distrito 12-1 y 12-2) y los otros siete en casco urbano. Una singularidad la de Elche que lleva a que distritos con muchos metros de territorio tengan menos población que otros. y todo eso se tiene que compensar.

Lo que recibe cada distrito Distrito 1 La Vila-Raval-Huertos y Molinos 30.000 euros Distrito 2 Carrús Este-Plaza Barcelona 50.000 euros Distrito 3 Carrús Oeste-Plaza Madrid 39.500 euros Distrito 4 Altabix-Universidad 35.000 euros Distrito 5 San Antón-Travalón 29.500 euros Distrito 6 Sagrado Corazón-Obispo Siuri 43.500 euros Distrito 7 Pla de Sant Josep-Sector V 41.000 euros Distrito 8 Torrellano 64.200 euros Distrito 9 El Altet 55.000 euros Distrito 10 Norte 80.000 euros Distrito 11 Levante 65.000 euros Distrito 12-1 Alzabares-Asprillas-La Baya 43.500 euros Distrito 12-2 Daimés, Derramador.La Hoya 49.000 euros Distrito 13 La Marina 30.800 euros Distrito 14 Poniente 44.000 euros

Torrellano, a la cabeza

De este modo el reparto ha generado casos, como el del distrito 8, Torrellano (80.000 euros), que prácticamente triplica en presupuesto a otros, como el 13, La Marina (30.800 euros), o el 5, San Antón- Travalón (29.500 euros). La responsable municipal admitió que no ha sido fácil porque se ha tenido que recurrir a una «ponderación doble a la población que reside en los cascos urbanos de pedanías». Además, un 40 % del peso de la baremación ha sido el territorio y el 60 % restante, la población.

Vecinos de La Marina toman el nuevo servicio de autobús / Áxel Álvarez

También se ha tenido en cuenta la mayor distancia de algunos núcleos al casco urbano, como son El Altet (distrito 9) y La Marina (distrito 13) que con 55.000 y 30.800 euros, respectivamente, han salido más beneficiados que otros a los que se les ha redondeado a la baja.

Primera valoración

Estos importes se aprobarán este jueves en la junta de gobierno. Loli Serna valoró también lo que ha sido estos primeros meses de puesta en marcha de los distritos y ese 70 % de gasto ejecutado, asegurando que el dinero se ha destinado a actividades culturales, deportivas y de fiestas. Considera que con el paso de los años los distritos comenzarán a planificar sus objetivos con base a los presupuestos de que disponen y recordó que esta es una figura nueva frente a otros municipios, caso de Murcia, donde funcionan desde hace tres décadas. Sobre la partida de inversión de 2024, que era de 200.000 euros, de la que se gastó un 55 %, se ha destinado al suministro de mesas y sillas en centros cívicos y espacios utilizados por asociaciones de vecinos, paneles informativos y la adquisición de elementos de iluminación.