Los ilicitanos se casan a partir de los 30 a 34 años, él tiene cinco años más y una de cada cinco bodas ya es civil

Estamos en febrero y el libro de bodas de 2026 de la basílica de Santa María se abrió ya el pasado 28 de enero y la semana próxima hará lo mismo el Ayuntamiento de Elche con el suyo tras aprobarse este jueves en junta de gobierno el calendario de bodas civiles. Solo hay un partido que se ha negado en redondo a oficiar el largo centenar de enlaces (122 el pasado año) que se realizan en el salón de plenos, es Vox.

Esto deja en manos de los concejales del Partido Popular el oficiar la ceremonia siempre y cuando los contrayentes no soliciten que lo haga un edil concreto de la oposición para lo cual no hay el menor problema. El PP no pone la mínima objeción a que los dos contrayentes sean del mismo sexo. Si se lo está pensando, sepan que el precio es de 126,56 euros para cubrir los gastos (limpieza, música, decoración, horas, trámites burocráticos...).

Una de cada cinco

La mayoría de bodas civiles que se celebran en Elche lo son en el Consistorio ilicitano y suponen una de cada cinco. El último año del que hay datos, 2023, arroja que del total de 779 fueron 131. En 2024 los ediles del Ayuntamiento ilicitano oficiaron 122, aunque haya otras formas de casarse sin pasar por la iglesia, simplemente pasando por un notario que dé fe de ello, días antes de la celebración con familiares y amigos y oficiada por uno o varios en cualquier lugar que a uno se le ocurra. El mes más deseado para casarse en Elche es septiembre (106), seguido de junio (89) y julio (84) y los que menos interesan, febrero (23) y agosto (20). El día, el sábado.

Una boda en el consulado de Grecia en Elche / INFORMACIÓN

Edades

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y como pasa en la mayoría de municipios, las parejas se dan el «sí quiero» cada vez más tarde. En estos momentos el principio grupo de contrayentes en primeras nupcias se sitúa entre los 30 y 34 años, que son un 24,65 % seguido por el de aquellos que tienen entre 35 y a 39 años, con un 18,52 %. Cada vez son menos los menores de 30 años que dan «el salto», solo un 14 %, cuando hace siete años eran un 18 %.

Si se pregunta si hay diferencia de edad entre los cónyuges de Elche la hay y es de cinco años. Esta cifra es la media de edad los casados (44,33 años) y casadas (39,05 años). Si nos remontamos hacia atrás, hace una década, la diferencia de edad era la misma, pero los hombres tenían 39 años de media y las mujeres 34; es decir, sube la media porque cada vez se casan mucho menos jóvenes.

Más mujeres que hombres

Hay otro dato interesante y es que, aunque el INE no distingue en sus estadísticas si los dos contrayentes son del mismo sexo sí que son más las mujeres que los hombres. Al menos así está ocurriendo desde 2018, que fue el primer año que el número de mujeres que se casaron fue superior al de hombres: 8 por cada 1.000 habitantes por 7,97 por cada mil habitantes, respectivamente. El último dato (2023) es que se casaron 6,51 mujeres por cada mil habitantes por 6,45 casados.

El diario publicaba hace dos semanas que más de 41.000 personas que vivían en Elche eran extranjeras y este dato también tiene su reflejo en la estadística de matrimonio porque suponen un 20 % los enlaces en los cuales al menos uno de los contrayentes es extranjero. Fueron 150 sobre 779 en 2023.

Calendario de bodas civiles en 2026 en Elche Hoy se celebra el día de los enamorados y, como es tradicional, el Ayuntamiento hace una campaña comercial que ofrecerá un regalo a las parejas que en la Plaça Baix se besen frente a una «love cam», una cámara del amor que proyectará esa imagen en las pantallas. Por eso no está de más saber que durante los 52 sábado del próximo 2026 se abrirán las puertas del salón de plenos para casar en 37 ocasiones. En agosto solo se podrá hacer el día 2 y en diciembre, los días 12 y 19. Estarán exentos también el 1 de enero, 14 de febrero, 28 de marzo, 4 y 11 de abril, 10 de octubre y 7 de noviembre.

