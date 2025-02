Detenido un peligroso prófugo internacional durante una extracción de sangre en Elche

Fueron a una extracción de sangre para su análisis y del susto seguro que a alguno no le salió ni gota. Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido este jueves en Elche a un ciudadano sudamericano sobre el que pesaba una orden internacional de localización y arresto por la Interpol por su supuesta implicación en varios delitos de sangre, según la información recabada por el diario. La Comisaría declinó ayer realizar ningún tipo de manifestación al respecto de esta operación.

Lo curioso del caso es cómo se realizó el arresto de esta persona, del que solo se conoce el dato de que es natural de Perú, ocurrido en el centro de salud del barrio del Raval a primera hora de la mañana. Fue en la cola que se hace para la recogida de orina, heces o sangre para realizar los análisis donde ocurrió el arresto.

Comisaría de Elche / INFORMACIÓN

Según explicaron testigos, el hombre acudió con su tarjeta y hacía cola cuando varios agentes, todos ellos de paisano, se abalanzaron sobre él en cuestión de segundos sin darle tiempo a reaccionar. El público que estaba en estos momentos en la zona no salía de su asombro y más que nunca se hizo bueno ese dicho de "si me pinchan, no me sacan una gota de sangre".

Camuflados

No había un solo agente con uniforme y varios de ellos llevaban desde hacía minutos deambulando por el centro de salud camuflados o haciéndose los despistados, como si se tratara de otros usuarios que esperaban su turno o bien que los atendieran en la recepción.

Tubos de extracción de sangre de los utilizados en centros de salud / INFORMACIÓN

Coordinada

Era evidente que fue una operación perfectamente coordinada por la Policía Nacional que sabía que esta persona iba a acudir al centro de salud. También que tenía residencia permanente en Elche, porque disponía de una tarjeta SIP que le permite el acceso a los servicios básicos de la sanidad pública. Ahora bien, se desconoce durante cuánto tiempo estaba refugiado aquí y los motivos por los cuales no había sido localizado. Algunas fuentes apuntan a la utilización de una identidad falsa con la que habría burlado todos los controles. Al parecer, no tendría delitos de sangre en nuestro país.

Audiencia Nacional

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y se informó al juzgado de guardia sobre lo ocurrido. De forma inmediata se cursó una autorización para su traslado a la Audiencia Nacional, que será el órgano encargado de tramitar ahora su extradición por la citada reclamación internacional. No consta que haya presentado procedimiento de habeas corphus para reclamar su libertad aludiendo a un lamentable equívoco en la identificación por parte de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Al parecer se habría realizado un registro en la vivienda que ocupaba.