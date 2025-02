Investigadores de la UMH fomentan en Shanghai su colaboración científica y tecnológica con China

Investigadores del Grupo de Investigación Aplicada en Agroquímica y Medio Ambiente (GIAAMA) del Instituto de Investigación e Innovación Agroalimentario y Agroambiental (CIAGRO) de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) han visitado la Universidad de Tongji en Shanghai (China) con el fin de impulsar la cooperación científica y tecnológica entre ambas instituciones. Durante el encuentro, se llevó a cabo una jornada de intercambio centrada en gestión de residuos y valorización de residuos orgánicos.

El director del GIAAMA y del CIAGRO, Raúl Moral, junto con el investigador Luciano Orden, se han reunido en la Facultad de Ciencias Ambientales e Ingeniería de Shanghai (College of Environmental Science and Engineering) con el grupo de investigación IWTR, dirigido por el profesor He Pinjing. Durante la reunión, el profesor Lü Fan expuso el panorama general de las investigaciones llevadas a cabo por su grupo, especializado en tecnologías para la gestión de residuos sólidos. Asimismo, el profesor Zhang Hua presentó a los investigadores de la UMH el uso de inteligencia artificial y visión artificial para optimizar la gestión y tratamiento de residuos sólidos.

Científicos del Ciagro de la UMH en la universidad china / INFORMACIÓN

Estrategias para una agricultura más sostenible

Por su parte, el director del CIAGRO de la UMH compartió una visión detallada sobre las investigaciones y aplicaciones tecnológicas de su equipo en el campo de los fertilizantes orgánicos. A su vez, el investigador Luciano Orden presentó una nueva estrategia de fertilización de cultivos, diseñada para mejorar la sostenibilidad y la eficiencia en la agricultura.

Durante la visita, también se exploró la posibilidad de establecer programas de intercambio para estudiantes de doctorado y profesores entre la UMH y la Universidad de Tongji, con el objetivo de fomentar la colaboración en tecnología e ingeniería. Además, los investigadores debatieron sobre la firma de acuerdos bilaterales entre China y España para desarrollar proyectos de investigación conjuntos en áreas como gestión de residuos, energías renovables e inteligencia artificial aplicada.

Un momento de la visita de los científicos de la UMH a la universidad china / INFORMACIÓN

Tras el encuentro, el equipo de la UMH, acompañado por el profesor Peng Wei, visitó el Centro de Utilización de Energía Renovable de la ciudad de Baoshan. En este complejo operan una planta de digestión anaeróbica de residuos orgánicos y una planta de incineración de residuos residuales, dos iniciativas clave en el desarrollo de tecnologías sostenibles.

Más información en la web de CIAGRO.