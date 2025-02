González Rivas: «La telecirugía pronto nos va a permitir operar de forma remota»

Cercano, elocuente, de discurso fresco y terrenal, el nuevo Doctor Honoris Causa de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), el cirujano torácico Diego González Rivas tiene un currículum «imposible de nombrar», como aseguraba su padrino, el catedrático Antonio Arroyo. Su paso, fugaz, por Elche, no dejaba indiferente a nadie. Este viernes recibía el nombramiento tras departir unos minutos con la Prensa. Un día antes participaba en una animada entrevista-coloquio donde al doctor se le vio desenvolverse como pez en el agua y con una gran positividad.

«Me gustaría aprovechar el honor de este nombramiento para transmitir a los jóvenes médicos o de cualquier ramo un mensaje de esperanza para que sigan luchando por sus sueños». El cirujano torácico, científico y médico Diego González Rivas expresó su profundo agradecimiento por haber sido reconocido por una universidad de prestigio como la UMH. Destacó que, para los médicos y cirujanos, la universidad es una institución fundamental, ya que forja el carácter y transmite valores esenciales para la profesión. «Ese reconocimiento es el más grande que puedes tener, que la propia universidad reconozca tu labor», afirmó, subrayando su gratitud por el trato recibido y la masiva afluencia de estudiantes a su conferencia.

Un momento del acto de investidura de este viernes en la UMH de Elche / MATÍAS SEGARRA

En su intervención, González Rivas quiso transmitir un mensaje de esperanza a los jóvenes estudiantes, enfatizando la importancia de luchar por los sueños, estudiar y trabajar duro, pues esa es la clave del éxito. «Están en una fase en la que necesitan motivación, y la universidad es el lugar idóneo para transmitir ese mensaje», comentó. También expresó su deseo de que el acto en su honor sirviera como una fuente de inspiración para los asistentes, permitiéndoles conocer su trayectoria y el camino que lo llevó a la innovación y al progreso en el ámbito de la cirugía.

Más de 10.000 cirugías

Sobre su experiencia profesional, González Rivas explicó que, tras haber realizado más de 10.000 operaciones en 136 países, muy frecuentemente se enfrenta a tumores de gran dificultad. «Cada semana abordo casos enormemente complicados. A veces creo que me he encontrado con el más difícil, pero la semana siguiente aparece otro aún más complejo», señaló. Entre los casos más impactantes que ha vivido, recordó la cirugía de una niña en Kinshasa, Congo, que llevaba dos años con una llave dentro del pulmón sin que nadie se atreviera a extraerla. «Se estaba muriendo y, por casualidad, me vieron en la televisión, acudieron al hospital y la operé, salvándole la vida sin quitarle nada de pulmón», relató. También mencionó situaciones extremas en China, Tanzania y otros países, donde ha operado a pacientes con objetos extraños en sus cuerpos durante años, resaltando que su trabajo le permite «ver casos de ciencia ficción que serían impensables en el mundo desarrollado».

Iniciativas de futuro

En relación con sus proyectos futuros, comentó que está trabajando en el desarrollo de un nuevo robot en Shanghái que representará una auténtica revolución en la cirugía. «A finales de marzo haremos algo histórico con ese robot y se lo presentaremos al mundo», adelantó.

Por otro lado, González Rivas destacó la labor de la fundación que lleva su nombre, que ha crecido «de manera exponencial y tiene un fuerte impacto a nivel internacional. Estamos preparando nuestra próxima misión en Costa de Marfil, seguida de otras en Sierra Leona y Angola», explicó. La fundación, pionera en la cirugía mínimamente invasiva en unidades móviles, ha logrado operar en lugares sin infraestructura hospitalaria, brindando esperanza a muchas personas. «La logística es compleja, pero estamos logrando resultados extraordinarios», agregó el doctor.

Su segundo libro, "en primera persona"

Sobre su próximo libro, González Rivas anunció que se titula «Cubriendo el mundo» y recopila experiencias fascinantes en distintos países, incluyendo episodios en Gaza, Chernóbil y otros lugares donde ha trabajado en condiciones extremas. «Creo que será un libro fascinante, incluso más que el primero», afirmó tras desvelar que es una obra muy personal y de hecho está escrita en primera persona. El libro ya está en preventa en las principales librerías y se presentará oficialmente en el Colegio de Médicos de Madrid el 5 de marzo.

El nuevo Doctor Honoris Causa de la UMH, Diego González Rivas, este viernes en Elche / MATÍAS SEGARRA

En cuanto al futuro de la cirugía, señaló que los avances en robótica e inteligencia artificial «están transformando el campo médico a un ritmo vertiginoso. Cada vez se hace todo más preciso y menos invasivo», indicó. También habló de que «pronto la telecirugía va a ser una tecnología emergente que permitirá operar de forma remota, eliminando la necesidad de viajar para realizar intervenciones en distintos países».

Sin embargo, el nuevo Honoris Causa de la UMH hizo hincapié en que «la tecnología nunca debe reemplazar la empatía y el trato humano con los pacientes. Ser médico no es solo utilizar tecnología, sino también saber tratar a los pacientes con cercanía y comprensión», subrayó.

«La repetición es clave»

Ante la pregunta sobre qué es más importante en la cirugía, si el talento o la práctica, González Rivas fue categórico: «Sin ninguna duda, la repetición es clave. Los mejores cirujanos son los que más operan». Explicó que la cirugía es un acto de repetición y que la experiencia acumulada marca la diferencia en la capacidad de resolver complicaciones intraoperatorias. «El talento por sí solo no es suficiente; hay que sumar horas de práctica y dedicación», insistió.

Finalmente, ofreció un consejo a los jóvenes médicos que desean innovar: «Que trabajen mucho, que se dediquen con pasión y que nunca se desmotiven». Destacó que la vida profesional es una montaña rusa y que cada día puede traer desafíos, pero lo importante es mantener la motivación. «Rodearse de los mejores y aprender de ellos es clave para avanzar y marcar la diferencia», concluyó.

