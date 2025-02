«¿Por qué los jóvenes médicos estamos obligados a quedarnos y los ingenieros no?»

Con 153,3 puntos, el graduado en Medicina por la UMH José Vicente Ballester ha logrado la décima nota de España en el examen de Médico Interino Residente (MIR).

¿Cuál ha sido su principal motivación para mantener un expediente tan destacado y hacer un examen de MIR de los mejores de España?

Desde el primer momento en que empecé a estudiar Medicina, la carrera me ha motivado enormemente. Me han apasionado todas las asignaturas, las he disfrutado y, además, he tenido la suerte de coincidir con compañeros extraordinarios. El buen ambiente en clase y en la Universidad ha sido clave para mí. No se trata solo de estudiar y estar en la biblioteca todo el día, sino también de disfrutar la vida universitaria y la socialización, algo esencial en nuestra profesión. La empatía y el contacto humano son fundamentales para ser un buen médico, y eso también se aprende fuera de las aulas. He hecho grandes amigos y hemos organizado eventos que han fortalecido nuestros lazos. Este entorno ha sido una gran motivación para seguir adelante y dar lo mejor de mí.

¿Qué le han dicho sus compañeros al saber su nota en el examen del MIR?

Al principio ni yo mismo me lo creía, así que ellos tampoco. Sin embargo, siempre han confiado en mí y me han apoyado. Muchos me decían: «Sabíamos que podías lograrlo». Quizás ellos lo veían con menos sorpresa que yo, porque han estado a mi lado durante todo el proceso y han visto mi esfuerzo. La alegría ha sido compartida, y me siento muy afortunado de contar con ellos, que se han mostrado supercontentos por mí.

El examen MIR

Para quienes no estén familiarizados, ¿en qué consiste el examen MIR?

Actualmente, el MIR consta de 200 preguntas tipo test, con 10 de reserva por si se anula alguna. Además, incluye 25 preguntas asociadas a imágenes clínicas, como electrocardiogramas, tomografías, lesiones cutáneas, entre otras. Es un examen exigente, pensado para evaluar nuestros conocimientos generales antes de acceder a una especialidad. Sin embargo, este año ha generado cierta controversia, ya que las preguntas han sido más especializadas de lo habitual, lo que ha complicado su resolución. La dificultad ha sido evidente en los resultados: la media ha caído en torno a 20 puntos respecto a otros años.

Ahora que ha aprobado, con creces por cierto, el MIR, ¿cuáles son sus opciones de especialidad y destino?

Por mi puesto en la clasificación, tengo la suerte de poder elegir entre varias opciones. En principio, estoy considerando Dermatología, Cirugía Plástica y Cirugía General. En cuanto a la ciudad, València me atrae mucho por su clima, calidad de vida y cercanía con mi familia. También Madrid es una opción interesante por la excelencia de sus hospitales y la variedad de oportunidades formativas, aunque el coste de vida es una preocupación importante. Conseguir piso está muy complicado y caro en cualquier ciudad y nuestro salario no es muy elevado que digamos.

El joven graduado en Medicina por la UMH de Elche en el top 10 de las notas del examen del MIR / INFORMACIÓN

Inicios precarios en la profesión médica

Se ha hablado mucho de las dificultades económicas que enfrentan los Médicos Internos Residentes (MIR). ¿Cómo afronta esta situación?

La realidad es que el salario de un MIR no es tan alto como muchos piensan. Con nuestro primer sueldo debemos enfrentarnos a alquileres elevados, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona. En la práctica, muchos residentes acaban compartiendo piso. Aunque no lo considero «malvivir», sí creo que no son las mejores condiciones para alguien que ha dedicado tantos años de esfuerzo y estudio. Es una situación frustrante, y muchos compañeros se plantean marcharse al extranjero en busca de mejores oportunidades. A los médicos nos afecta igual que al resto de los jóvenes el problema de la vivienda.

El borrador de Estatuto Marco plantea la obligatoriedad de quedarse en España durante varios años. ¿Qué opina al respecto?

Es un tema preocupante. Muchos médicos consideramos la opción de trabajar en el extranjero si las condiciones en España no mejoran. Este nuevo marco legal parece querer retenernos a toda costa, lo que genera incertidumbre y malestar. No veo por qué los médicos debemos estar obligados a quedarnos cuando otros profesionales, como los ingenieros por ejemplo, no tienen esa restricción.

¿Cómo valoraría su formación universitaria en la Universidad Miguel Hernández?

Estoy muy satisfecho con el nivel académico que hemos recibido en la UMH. La base teórica adquirida en la Universidad ha sido fundamental para afrontar el MIR. Aunque en la preparación específica la academia juega un papel clave, tener un conocimiento sólido desde la carrera hace la diferencia. Además, la formación práctica en hospitales y la exposición a casos clínicos reales han sido experiencias valiosísimas.

Tras tanto esfuerzo académico y de enfrentarse a dificultades laborales y económicas, ¿cuál es su sentimiento general?

Siento frustración y decepción. Los médicos nos preparamos con ilusión y vocación, pero el camino está lleno de obstáculos. A pesar de ello, seguimos adelante con ganas de mejorar la sanidad y ofrecer la mejor atención a los pacientes. Es un sentimiento agridulce: por un lado, orgullo y pasión por nuestra profesión; por otro, incertidumbre sobre el futuro. Los médicos nos lo curramos muchísimo. Pasamos mucho tiempo estudiando para ahora tener un poco que malvivir.

Trabas a los recién graduados

¿Siente que el sistema actual pone demasiadas trabas a los médicos jóvenes?

Totalmente. Nosotros llegamos con una actitud superpositiva, con unas ganas increíbles de trabajar y de aportar, pero es como si el sistema nos estuviera poniendo barreras una y otra vez. Y claro, uno sigue intentándolo, sigue empujando, pero cuando ves que ni siquiera te facilitan desarrollar tu labor en tu propio país, la frustración es enorme. Al final, es como si estuvieran forzando a muchos a irse fuera porque aquí no hay apoyo real.

En general, ¿le preocupa el futuro de la sanidad en España?

La verdad es que sí, y no sé a dónde vamos a llegar. Me parece surrealista la situación. Quiero pensar que en el futuro algo cambiará, pero a veces lo veo difícil. No puede ser que haya tantos médicos con vocación y ganas de trabajar y que el sistema no sepa aprovecharlos. Si desde las altas esferas nadie nos apoya de verdad, al final el desgaste es inevitable. A mí me encanta mi profesión y entro con toda la ilusión del mundo, pero ya lo hago con cierto temor, porque sé que el camino no va a ser fácil.

Para terminar, ¿qué consejo daría a quienes quieren estudiar Medicina o prepararse para el MIR?

Medicina es una carrera increíblemente enriquecedora. A quienes sueñan con ser médicos, les diría que sigan adelante, que disfruten del proceso y se rodeen de compañeros que los apoyen. Hay momentos duros, pero la satisfacción de ayudar a los demás lo compensa todo. Y sobre el MIR, que lo afronten con disciplina, pero sin perder de vista su bienestar. Al final, más allá de un examen, lo importante es la vocación y el amor por la Medicina.