Investigadores de la UMH analizan el impacto del fuego en los Andes

Un equipo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha analizado el impacto del fuego en los suelos volcánicos de los Andes peruanos, una de las regiones más áridas del mundo. Su estudio, realizado en el volcán Pichu Pichu, se centra en los efectos del incendio que en 2018 arrasó casi 2.000 hectáreas de matorral. A diferencia de los ecosistemas mediterráneos, los suelos de esta región no están adaptados al fuego, lo que agrava su degradación.

Pérdida de carbono y degradación del suelo

Los resultados, publicados en la Spanish Journal of Soil Science, evidencian que, cuatro años después del incendio, la erosión y la combustión de la vegetación han provocado una pérdida significativa de carbono orgánico, esencial para la fertilidad del suelo. "Los Andes peruanos no están preparados para los incendios", advierte Jorge Mataix Solera, catedrático de la UMH y experto en edafología. Según el análisis, la regeneración del ecosistema será compleja debido a la degradación física y química del suelo tras el fuego.

Uno de los problemas clave detectados es la repelencia al agua del suelo, lo que impide su infiltración y acelera la erosión. "Mientras que los suelos mediterráneos retienen agua, los suelos volcánicos andinos pierden esta capacidad tras la pérdida de materia orgánica", explica la investigadora Minerva García Carmona.

Impacto en la vegetación y biodiversidad

El estudio ha analizado dos especies nativas clave: Berberis lutea (palo amarillo del Perú) y Parastrephia quadrangularis (Tola). Los investigadores descubrieron que la degradación del suelo fue más severa en las zonas dominadas por el palo amarillo, debido a su mayor biomasa, lo que intensificó la combustión.

El Pichu Pichu forma parte de la zona volcánica central de los Andes y presenta un clima de "desierto frío", con temperaturas entre 4 y 18 grados y precipitaciones anuales de apenas 385 mm. Esta escasez hídrica hace que la región de Arequipa dependa de los volcanes como fuente de agua, lo que agrava los efectos del incendio.

Incendios y cambio climático

Según el investigador de la UNSA Lunsden Coaguila, la recolección de muestras a 3.700 metros de altitud no ha sido tarea fácil y ha requerido la colaboración de la Comunidad Campesina Polobaya y la Comunidad Campesina Pocsi. Además, han contado con el apoyo del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre de Arequipa.

Los incendios en Perú son frecuentes entre julio y octubre, y en septiembre de 2024 se registró un máximo histórico de 7.037 focos según el proyecto de vigilancia por satélite Queimadas. "Comprender el papel de los suelos bajo nuevos regímenes de incendios es crucial para evaluar la resiliencia de estos ecosistemas", destaca el investigador de la UMH.

Mataix concluye que conocer mejor estos procesos ayudará a diseñar estrategias de prevención y recuperación postincendio. "El fuego es un fenómeno natural, pero la crisis climática lo está agravando. Debemos trabajar para hacer los ecosistemas más resilientes".

Este estudio ha sido financiado por el programa "UNSA RESEARCH" del Vicerrectorado de Investigación de la UNSA, con referencia IBA-IB-65-2020-UNSA, y el proyecto “POSTFIRE_CARE” de la Agencia Española de Investigación (AEI) y los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) (Ref.: CGL2016-75178-C2-1-R).

